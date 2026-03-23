Bugün, bayramın huzurunu geride bırakıp ara tatilin ardından yeniden okulların kapıları açıldı. 18 milyonu aşkın öğrencimiz, umutla, heyecanla ve belki de biraz da özlemle sınıflarına döndü. Koridorlar yeniden seslendi, sıralar yeniden anlam kazandı. Ancak bu başlangıç, sadece bir takvim dönüşü değil; aynı zamanda bir hatırlayıştır: Biz neyi, nasıl ve kimlerle inşa ediyoruz?

Bir toplumun aynası, yetiştirdiği insanlardır. Ve o aynaya dikkatle bakıldığında görülen sadece bilgi birikimi değil; aynı zamanda bir duruş, bir terbiye, bir ahlaktır. İşte bu yüzden mesele sadece öğretmek değil, önce insanı inşa etmektir. Yani önce eğitim, sonra öğretim.

Eğitim; insanın iç dünyasında sessizce kök salan bir süreçtir.

Vicdanla yoğrulur, saygıyla büyür, sabırla derinleşir.

Öğretim ise bu köklerin üzerine uzanan dallar gibidir; bilgi verir, beceri kazandırır, ufuk açar. Ancak kökü zayıf olan bir ağacın dalları ne kadar gür olursa olsun, ilk fırtınada savrulması kaçınılmazdır.

Bu ağacın bahçıvanı öğretmendir.

Öğretmen, yalnızca bilgi aktaran bir memur değildir; o, bir neslin ruhuna dokunan, karakterini şekillendiren, istikamet veren bir mimardır.

Sınıfa girdiği an sadece ders başlamaz; bir örneklik başlar. Çünkü çocuklar en çok duyduklarını değil, gördüklerini öğrenir.

Bir söz vardır: “İnsanlar kıyafetiyle karşılanır, sözleriyle uğurlanır.”

Öğretmen, bu sözün yaşayan karşılığıdır. Kıyafetiyle, sadeliğiyle, kendine gösterdiği özenle ilk izlenimi bırakır. Ardından kelimeleriyle, adaletiyle, merhametiyle o izlenimi ya kalıcı kılar ya da zayıflatır.

Öğretmenin duruşu bu yüzden bir ayrıntı değil, meselenin kendisidir.

Duruş; yalnızca görünüş değil, bir karakter bütünlüğüdür. Adil olabilmek, tutarlı kalabilmek, sabırla dinleyebilmek ve gerektiğinde kararlılıkla sınır çizebilmektir. Şefkat ile otorite arasında ince ama güçlü bir denge kurabilmektir.

Öğrenci, öğretmeninin bu dengede durabildiğini gördüğünde güven duyar. Güven duyduğu yerde ise öğrenme filiz verir.

Ne var ki bu hikâyede tek bir kahraman yoktur.

Eğitimin diğer ve çoğu zaman ihmal edilen yüzü velidir. Çünkü bir çocuğun zihni okulda şekillenirken, kalbi evde yoğrulur. Eğer bu iki alan aynı dili konuşmuyorsa, ortaya çıkan çatlak büyür ve en çok da çocuk zarar görür.

Veli de veli gibi olmalıdır.

Saygı, bu ilişkinin temelidir. Öğretmeni dinleyen, anlamaya çalışan, meseleye çözüm odaklı yaklaşan bir veli; çocuğuna farkında olmadan en büyük dersi verir. Çünkü çocuk, anne-babasının öğretmene karşı tutumunu sessizce kaydeder.

Düşünün ki öğretmen, sınıfta bir düzen kurmaya çalışıyor. Öğrenciyi yönlendiriyor, sınır koyuyor. Ancak aynı öğrenci akşam evde “Hocan da fazla abartmış.” cümlesini duyuyorsa, ertesi gün sınıfta artık sadece bir öğrenci yoktur; arkasına velisini almış bir direnç vardır.

O andan itibaren öğretmenin sözü değil, velinin gölgesi konuşur.

Bir başka sahne… Öğretmen, öğrencinin eksiklerini fark edip veliyi bilgilendiriyor. Eğer veli bunu bir eleştiri olarak değil, bir rehberlik olarak görürse; işte o zaman gerçek bir eğitim başlar

Ama “Benim çocuğum yapmaz.” diyerek gerçeğin üzeri örtülürse, kaybedilen sadece bir konu değil, bir fırsattır.

Oysa olması gereken basittir ama değerlidir:

Öğretmen ve veli aynı hedefte buluşmalıdır.

Okula gelen veli, hesap sormak için değil; anlamak ve destek olmak için gelmelidir.

Öğretmeni sorgulayan değil, onunla birlikte çözüm arayan bir duruş sergilemelidir.

En önemlisi de çocuğunun yanında öğretmeni yıpratmamalı, aksine onun emeğini ve değerini hissettirmelidir.

Çünkü öğretmenin itibarı sarsıldığında, eğitimin zemini de sarsılır.

Bugün öğretmenden fedakârlık bekliyoruz, idealist olmasını istiyoruz, hayatlara dokunmasını arzuluyoruz. Ancak aynı ölçüde ona yetki ve saygınlık sunabiliyor muyuz?

Sürekli sorgulanan, değeri azaltılan bir öğretmenin etkisinin zayıflaması kaçınılmazdır.

Oysa güçlü bir eğitim için üç şey şarttır:

Güçlü bir öğretmen duruşu, bilinçli bir veli yaklaşımı ve bu ikisi arasında sarsılmaz bir güven.

Güven varsa, iş birliği vardır.

İş birliği varsa, istikamet vardır.

İstikamet varsa, gelecek vardır.

Sonuç olarak; eğitim sadece bilgi aktarmak değil, insan yetiştirmektir. Ve insan, ancak ortak bir emekle büyür. Öğretmenin emeği, velinin desteği ve öğrencinin gayreti birleştiğinde gerçek anlamda bir gelecek inşa edilir.

Unutmayalım…

Bir çocuk, iki dünyanın arasında büyür: okul ve ev.

Bu iki dünya aynı dili konuştuğunda ise ortaya sadece başarılı bireyler değil, sağlam karakterler çıkar.

Ve her şey, bir duruşla başlar.