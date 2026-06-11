Ekonomik göstergeler çoğu zaman işsizliğin seviyesine odaklanır. Oysa modern işgücü piyasalarının en derin ve en az konuşulan sorunlarından biri, işsizliğin ötesinde bir gerçekliğe işaret eder: eksik istihdam. Çalışıyor olmak, her zaman yeterince çalışıyor olmak anlamına gelmez. Gelir elde ediyor olmak da insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürüldüğü anlamına gelmez. İşte tam bu noktada eksik istihdam, görünmeyen ama etkisi derin bir sorun olarak karşımıza çıkar.

Eksik istihdam, en basit tanımıyla bireyin çalışmak istediği süre ya da nitelikte bir işte çalışamaması durumudur. Bu durum iki temel biçimde ortaya çıkar. Birincisi zamana bağlı eksik istihdamdır: kişi haftada daha fazla çalışmak ister, ancak mevcut işinde yeterli çalışma saatine ulaşamaz. İkincisi ise beceriye dayalı eksik istihdamdır: birey sahip olduğu eğitim ve yetkinliklerin çok altında bir işte çalışmak zorunda kalır. Her iki durumda da ortaya çıkan sonuç ortaktır: potansiyelin heba edilmesi.

Türkiye gibi genç nüfusu yüksek ve eğitim seviyesi giderek artan ülkelerde eksik istihdam, yapısal bir sorun haline gelmektedir. Üniversite mezunu bir gencin alanı dışında, düşük ücretli ve geçici işlerde çalışması artık istisna değil, sıradan bir tabloya dönüşmüş durumdadır. Bu tablo sadece bireysel hayal kırıklığı yaratmakla kalmaz; aynı zamanda ülkenin beşeri sermayesinin verimsiz kullanılmasına da neden olur.

Eksik istihdamın en önemli nedenlerinden biri, işgücü piyasası ile eğitim sistemi arasındaki uyumsuzluktur. Üniversiteler her yıl binlerce mezun verirken, bu mezunların sahip olduğu beceriler piyasanın ihtiyaçlarıyla örtüşmeyebilmektedir. Bunun sonucunda gençler ya iş bulamamakta ya da buldukları işlerde potansiyellerinin çok altında çalışmaktadır. Bu durum, “diplomalı işsizlik” kadar tehlikeli bir başka olguyu, yani “diplomalı eksik istihdamı” doğurmaktadır.

Bir diğer önemli neden ise ekonomik dalgalanmalar ve büyümenin niteliğidir. Ekonomi büyüyor olsa bile bu büyüme yeterince istihdam yaratmıyorsa ya da yaratılan işler düşük verimlilikli ve düşük ücretliyse, eksik istihdam artmaya devam eder. Özellikle hizmet sektöründe yaygınlaşan yarı zamanlı, güvencesiz ve düşük ücretli işler bu sorunu daha da derinleştirir. Kayıt dışı istihdam da bu sürecin önemli bir parçasıdır; zira kayıt dışı çalışan bireyler çoğu zaman eksik istihdamın en kırılgan grubunu oluşturur.

Eksik istihdamın birey üzerindeki etkileri oldukça yıkıcıdır. Öncelikle gelir yetersizliği, yaşam standartlarını doğrudan düşürür. Ancak mesele yalnızca ekonomik değildir. İnsanlar, sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanamadıklarında zamanla motivasyon kaybı yaşar, özgüvenleri zedelenir ve toplumsal hayata katılımları azalır. Bu durum uzun vadede sosyal uyumsuzluk, mutsuzluk ve hatta göç eğilimlerini artırabilir.

Toplumsal düzeyde ise eksik istihdam, gelir dağılımını bozan önemli bir faktördür. Üretkenliğin düşük kalmasına, inovasyon kapasitesinin sınırlanmasına ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmamasına yol açar. Bir ekonomide insanlar yeteneklerine uygun işlerde çalışmıyorsa, o ekonomi gerçek potansiyelinin altında performans gösteriyor demektir.

Peki çözüm nerede? Öncelikle eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi gerekir. Üniversite programlarının, sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması; mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve yaşam boyu öğrenme imkanlarının artırılması bu açıdan kritik öneme sahiptir. Ayrıca aktif işgücü politikalarının etkinliği artırılmalı; iş bulma hizmetleri, kariyer danışmanlığı ve beceri kazandırma programları daha yaygın hale getirilmelidir.

Bunun yanı sıra, ekonomik büyümenin niteliği de sorgulanmalıdır. Sadece büyüme rakamlarına odaklanmak yerine, bu büyümenin ne tür işler yarattığına bakılmalıdır. Daha yüksek katma değerli üretim, teknoloji yoğun sektörler ve yenilikçi girişimler desteklenmeden eksik istihdam sorununu kalıcı olarak çözmek mümkün değildir.

Son olarak, çalışma hayatında güvencenin artırılması ve esnek çalışma modellerinin dengeli bir şekilde uygulanması gerekir. Esneklik, işverenler için avantaj sağlarken çalışanlar için güvencesizlik anlamına gelmemelidir. Bu denge kurulmadığı sürece eksik istihdam kronik bir sorun olarak varlığını sürdürecektir.

Eksik istihdam, sadece bir istatistik değil; milyonlarca insanın hayatına dokunan bir gerçekliktir. Bu gerçeği görmek ve anlamak, çözümün ilk adımıdır. Çünkü mesele sadece insanlara iş bulmak değil; onlara hak ettikleri işi sunabilmektir. Ekonomik kalkınmanın gerçek ölçütü de tam olarak burada gizlidir.