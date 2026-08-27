Finans dünyasında sık sık karşımıza çıkan bir tartışma var: Bankalar ve finans kuruluşları zor durumda kaldığında devlet devreye girmeli mi? Daha açık ifadeyle, özel bir finans kuruluşunun aldığı risklerin faturası gerektiğinde kamu tarafından mı ödenmeli?

Bu soru yalnızca bankacıları, yatırımcıları veya ekonomi yönetimini ilgilendirmiyor. Çünkü bankacılık sisteminde yaşanan sorunların bedeli, çoğu zaman toplumun tamamına yansıyabiliyor. Bir bankanın iflası yalnızca o bankanın ortaklarını değil, mevduat sahiplerini, şirketleri, çalışanları, piyasaları ve dolayısıyla ekonominin tamamını etkileyebiliyor.

Ancak burada çok önemli bir sınır var: Finansal istikrarı korumak başka, özel kuruluşların zararlarını sürekli olarak devletin üstlenmesi başka.

Uluslararası deneyimler, hükümet desteğinin iki farklı sonucu olabileceğini gösteriyor. Bir tarafta sistemik bir kriz sırasında devlet desteği, bankacılık sisteminin tamamen çökmesini önleyebilir. Diğer tarafta ise bankalar “Nasıl olsa devlet kurtarır” düşüncesine kapılırsa daha fazla risk alma eğilimi ortaya çıkabilir. IMF çalışmalarında da açık veya örtülü devlet garantilerinin piyasa disiplinini zayıflatabileceği ve daha fazla risk almayı teşvik edebileceği vurgulanıyor.

İşte ekonomide buna “ahlaki tehlike” yani moral hazard deniliyor.

“Nasıl olsa devlet kurtarır” düşüncesi

Bir banka yöneticisi, yaptığı riskli yatırımlardan yüksek kazanç elde ettiğinde bunun karşılığını banka ortakları alır. Fakat aynı yatırım büyük zarar doğurduğunda devletin devreye girerek bankayı kurtaracağına inanılıyorsa, ortaya adaletsiz bir tablo çıkar.

Kâr özel sektöre, zarar ise kamuya kalabilir.

Bu anlayış zaman içerisinde finans kuruluşlarının risk iştahını artırabilir. Daha yüksek getiri için daha riskli kredi politikaları uygulanabilir, daha karmaşık finansal ürünlere yönelinebilir veya yeterli sermaye tamponu oluşturulmadan büyüme hedeflenebilir.

Üstelik devletin her durumda kurtarma planı hazırlayacağı beklentisi, yalnızca banka yönetimini değil, yatırımcıyı da etkiler. Piyasa oyuncuları, riskli bir finans kuruluşuna yatırım yaparken “Devlet zaten gerektiğinde destek olur” diye düşünürse, riskin gerçek maliyeti yeterince fiyatlanmayabilir.

Bu nedenle devlet garantisi, kısa vadede güven sağlayabilirken uzun vadede yeni bir riskin kapısını açabilir.

Fakat bankacılık sıradan bir sektör değil

Öte yandan bankaları herhangi bir şirket gibi değerlendirmek de doğru değildir.

Bir sanayi şirketinin iflası elbette çalışanları, tedarikçileri ve yatırımcıları etkiler. Fakat büyük bir bankanın iflası, finansal sistemde zincirleme sonuçlar doğurabilir. Bankalar birbirleriyle bağlantılıdır; ödeme sistemleri, kredi piyasaları ve mevduat ilişkileri üzerinden ekonominin tamamına dokunurlar.

Bu nedenle büyük bir finans kuruluşunun kontrolsüz biçimde batmasına izin vermek, bazı durumlarda daha büyük bir ekonomik krizi tetikleyebilir.

IMF de banka kurtarmalarında temel sorunun bu ikilem olduğunu belirtiyor: Özel yatırımcıların zararları üstlenmesi piyasa disiplinini güçlendirirken, sistemik bir bankanın başarısızlığı ciddi bulaşma etkileri yaratabilir. Bu nedenle kamu kaynaklarının ancak finansal istikrar açısından olağanüstü risk bulunan durumlarda kullanılması gerektiği savunuluyor.

Burada asıl mesele “devlet yardım etsin mi, etmesin mi?” sorusundan çok daha farklıdır.

Asıl soru şudur:

Devlet hangi koşullarda, ne kadar ve kimin zararını karşılamalıdır?

Türkiye açısından önemli mesaj

Türkiye’de bankacılık sektörünün büyüklüğü ekonominin finansmanında merkezi bir konuma sahip. BDDK’nın Mart 2026 verilerine göre Türk bankacılık sektörünün toplam aktifleri yaklaşık 49,7 trilyon lira, kredileri 24,9 trilyon lira ve mevduatı 28,3 trilyon lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde sermaye yeterlilik standart oranı yüzde 16,52 olarak açıklanmıştı.

Bu rakamlar, bankacılık sisteminin ekonomi açısından ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla finansal istikrarın korunması yalnızca bankaların değil, devletin ve düzenleyici kurumların da sorumluluğunda.

Ancak sorumluluk, her zararın kamu tarafından karşılanması anlamına gelmemeli.

Tam tersine, sağlam bir sistemin temelinde güçlü sermaye yapısı, yeterli likidite, etkin denetim, şeffaf bilançolar ve gerçekçi risk yönetimi bulunmalı.

Devletin kurtarma planı varsa bile bunun önceden belirlenmiş kurallara bağlanması gerekiyor. Hangi durumda devlet desteği verilecek? Destek ne kadar sürecek? Kamu kaynağı kullanan kuruluş yönetim değişikliğine tabi olacak mı? Hissedarlar ve büyük yatırımcılar zarara ortak olacak mı? Devlet verdiği parayı nasıl geri alacak?

Bu soruların cevabı önceden belli olmalı.

Kurtarma değil, kontrollü çözüm

Modern finans sisteminde giderek önem kazanan yaklaşım, her sorunda “bail-out” yani kamu tarafından kurtarma yerine, gerektiğinde “bail-in” mekanizmasının uygulanmasıdır. Yani öncelikle bankanın hissedarları ve belirli yatırımcıları zararı üstlenir; kamu kaynakları ise son seçenek olarak devreye girer. IMF de özel yatırımcıların kayıpları üstlenmesini sağlayan mekanizmaların geliştirilmesinin, kamu kaynakları üzerindeki yükü azaltabileceğine dikkat çekiyor.

Bu yaklaşım hem piyasa disiplinini güçlendirir hem de “devlet nasıl olsa kurtarır” anlayışını sınırlar.

Elbette sistemik krizlerde devletin elinin tamamen bağlanması da doğru değildir. Çünkü bazen bir bankayı kurtarmanın maliyeti, bankanın batmasına izin vermenin ekonomiye vereceği zarardan daha düşük olabilir. Ancak böyle bir müdahale açık kurallara, geçici bir süreye, güçlü denetime ve mümkünse kamu kaynağının geri alınmasına dayanmalıdır.

Sonuçta bankacılık sektörünün temel görevi risk almak kadar, aldığı riskin sonuçlarına katlanabilecek bir yapıya sahip olmaktır.

Devletin görevi ise bankaların yerine risk almak değil, kuralları koymak, sistemi denetlemek ve gerektiğinde finansal istikrarı korumaktır.

Çünkü sürekli kurtarma beklentisi, finans sektörünü güçlendirmez; tam tersine, daha fazla risk almaya teşvik edebilir. IMF araştırmaları da devlet desteğinin risk alma davranışını artırabileceğine ilişkin bulgular ortaya koyuyor.

Bu nedenle ekonomi yönetiminin önündeki en doğru hedef, “Bankaları gerektiğinde kurtarırız” mesajı vermek değil, “Bankalar krizlere dayanabilecek kadar güçlü olmak zorundadır” anlayışını yerleştirmektir.

Kısacası devlet, finans sektörünün güvenlik ağı olabilir; fakat sınırsız bir zarar karşılama mekanizması olmamalıdır. Çünkü güvenli bir bankacılık sistemi, devletin sürekli kurtardığı değil, kendi risklerini yönetebilen ve gerektiğinde kendi zararlarını taşıyabilen bir sistemdir.