Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan esnaf ve sanatkârlar, son yıllarda artan maliyetler, yüksek finansman giderleri ve daralan iç talep nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya kaldı. Kimi zaman artan kira giderleri, kimi zaman enerji maliyetleri, kimi zaman da işletme sermayesi yetersizliği küçük işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırdı. İşte tam da bu dönemde Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan yeni destek paketi, milyonlarca esnaf açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Açıklanan desteklerin temel amacı, esnafın uygun koşullarda finansmana ulaşmasını kolaylaştırmak, üretimi sürdürmesini sağlamak, yeni yatırımları teşvik etmek ve istihdamın korunmasına katkıda bulunmaktır. Ancak unutulmaması gereken önemli bir gerçek var: Sağlanan kredi ve destekler kadar, bu kaynakların doğru kullanılması ve etkin şekilde denetlenmesi de büyük önem taşıyor.

Esnaf neden finansmana ihtiyaç duyuyor?

Bugün küçük bir bakkaldan mahalle berberine, mobilya ustasından tamirciye kadar hemen her işletmenin ortak sorunu işletme sermayesi eksikliğidir.

Esnafın finansman ihtiyacının başlıca nedenleri şunlardır:

* Artan hammadde maliyetleri

* Yükselen kira giderleri

* Elektrik, doğalgaz ve su faturalarındaki artış

* Personel ücretleri ve SGK primleri

* Vergi yükümlülükleri

* Yeni makine ve ekipman yatırımları

* Dijitalleşme yatırımları

* Stok maliyetlerinin yükselmesi

Özellikle enflasyon dönemlerinde işletmeler daha fazla nakit ihtiyacı duyar. Aynı ürünü yeniden rafına koyabilmek için önceki döneme göre çok daha fazla sermaye gerekir. İşte uygun faizli kredi ve finansman destekleri tam da bu noktada işletmeler için can suyu niteliği taşımaktadır.

Yeni destekler neleri kapsıyor?

Açıklanan düzenlemelerin temel hedefi, krediye erişimi kolaylaştırmak ve finansman maliyetlerini azaltmaktır.

Desteklerin sağlayabileceği başlıca avantajlar şöyle özetlenebilir:

* Daha uygun faiz oranları

* Daha uzun vadeli geri ödeme imkânı

* Daha yüksek kredi limitleri

* Kooperatif kefalet sistemiyle daha kolay kredi kullanımı

* İşletme sermayesinin güçlendirilmesi

* Yatırım amaçlı finansman desteği

* Yeni iş yeri açacak girişimcilere destek

* Kadın ve genç girişimcilere pozitif katkı

Bu tür destekler yalnızca işletme sahiplerini değil, aynı zamanda çalışanları da yakından ilgilendiriyor. Çünkü finansman sıkıntısını aşan işletme, personel çıkarmak yerine üretimini sürdürebiliyor.

Kredi almak tek başına çözüm değildir

Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor.

Kredi, doğru kullanıldığında işletmeyi büyüten bir araçtır. Ancak plansız kullanıldığında ciddi bir borç yüküne dönüşebilir.

Esnaf kredi kullanırken mutlaka şu soruları kendisine sormalıdır:

“Bu kredi gerçekten gerekli mi?”

“Kredi geri ödemelerini aylık cirom karşılayabilecek mi?”

“Yatırımın bana sağlayacağı gelir kredinin maliyetinden fazla olacak mı?”

“Krediyi üretime mi kullanacağım, yoksa günlük harcamalara mı?”

Bu soruların cevabı olumluysa kredi işletmenin büyümesine katkı sağlar. Aksi durumda ise borç yükü giderek ağırlaşabilir.

Destekler ekonomiye nasıl katkı sağlar?

Küçük işletmeler ekonominin en önemli dinamiklerinden biridir.

Bir mahallede faaliyet gösteren onlarca küçük işletme;

* İstihdam oluşturur.

* Vergi öder.

* Yerel ekonomiyi canlı tutar.

* Tedarik zincirini destekler.

* Üretime katkı sağlar.

Dolayısıyla esnafa verilen her doğru destek aslında tüm ekonomiye yapılan bir yatırım anlamına gelir.

Esnafın rahatlaması;

Mobilyacıyı,

Nakliyeciyi,

İmalatçıyı,

Toptancıyı,

Çiftçiyi,

Sanayiciyi de olumlu etkiler.

Ekonomide zincirin bir halkası güçlenince diğer halkalar da bundan fayda görür.

En önemli konu: Denetim

Kamu kaynakları kullanılarak sağlanan her desteğin mutlaka etkin şekilde denetlenmesi gerekir.

Çünkü geçmişte bazı destek programlarında kredilerin amacı dışında kullanıldığı görülebilmiştir.

Örneğin;

İşletme için alınan kredi;

Gayrimenkul alımında,

Otomobil yatırımında,

Döviz alımında,

Borsa işlemlerinde,

Kişisel tüketim harcamalarında kullanılabiliyor.

Bu durum hem kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını engelliyor hem de gerçekten ihtiyaç sahibi olan işletmelerin destekten yeterince yararlanmasını zorlaştırıyor.

Hangi denetimler yapılmalı?

Uzmanlara göre desteklerin başarıya ulaşabilmesi için şu denetimler önem taşıyor:

1. Amaç denetimi

Kredi gerçekten işletme için mi kullanıldı?

Fatura ve ödeme belgeleriyle kontrol edilmeli.

2. Dijital takip sistemi

Harcamalar elektronik ortamda izlenmeli.

Riskli işlemler erken tespit edilmeli.

3. Yerinde inceleme

Gerektiğinde işletmeler ziyaret edilerek yatırımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilmeli.

4. Sahte belge denetimi

Gerçek dışı faturalarla kredi kullanımının önüne geçilmeli.

5. Risk analizi

Kredilerin geri ödeme performansı düzenli olarak analiz edilmeli.

6. Performans değerlendirmesi

Destek alan işletmenin;

* Cirosu,

* Üretimi,

* İhracatı,

* Çalışan sayısı

Belirli aralıklarla incelenmeli.

Gerçekten büyüyen işletmeler yeni desteklerde öncelikli hale getirilebilir.

Esnaf da sorumluluk taşıyor

Destek alan işletmelerin de dikkat etmesi gereken bazı kurallar bulunuyor.

Öncelikle kredi kayıtları düzenli tutulmalı.

Muhasebe kayıtları eksiksiz hazırlanmalı.

Vergi yükümlülükleri zamanında yerine getirilmeli.

Geri ödeme planına sadık kalınmalı.

Plansız harcamalardan kaçınılmalı.

Krediyle alınan makine, ekipman veya işletme sermayesi gerçekten üretime yönlendirilmelidir.

Dijital dönüşüm de desteklenmeli

Günümüzde rekabet yalnızca dükkân açmakla kazanılmıyor.

İnternet satışları,

E-ticaret,

Dijital ödeme sistemleri,

Stok yönetimi,

Elektronik muhasebe,

Müşteri ilişkileri yönetimi

Artık küçük işletmeler için de vazgeçilmez hale geldi.

Bu nedenle finansman desteklerinin yalnızca kredi vermekle sınırlı kalmaması, dijital dönüşüm yatırımlarını da kapsaması uzun vadede verimliliği artıracaktır.

Sonuç

Esnaf ve sanatkârlar, Türkiye ekonomisinin en önemli üretim ve istihdam kaynaklarından biridir. Açıklanan yeni finansman destekleri, doğru uygulandığında işletmelerin nefes almasını sağlayabilir, yatırımları hızlandırabilir ve ekonomik canlılığı artırabilir. Ancak başarı yalnızca kredi miktarıyla değil, kredilerin doğru kişilere, doğru amaçlarla ve şeffaf biçimde kullandırılmasıyla mümkündür.

Kamu kurumlarının etkin denetimi, dijital takip mekanizmalarının güçlendirilmesi ve esnafın finansal bilinçle hareket etmesi halinde bu destekler kısa vadeli bir rahatlama olmanın ötesine geçerek kalıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Güçlü bir esnaf yapısı; güçlü şehirler, güçlü üretim ve güçlü bir ekonomi demektir. Bu nedenle finansmana erişimi kolaylaştıran her adımın, hesap verebilirlik ve etkin denetim anlayışıyla desteklenmesi hem kamu kaynaklarının verimli kullanılması hem de toplumun ortak refahının artırılması açısından büyük önem taşımaktadır.