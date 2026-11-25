Eski bir aile fotoğrafını elimize aldığımızda, yüzleri tanıyamıyorsak ilk işimiz fotoğrafı çevirmek olur. Belki bir tarih düşülmüştür, belki bir isim yazıyordur. Kimi zaman da bizi, yazıldığı gün herkesin ne demek olduğunu bildiği bir cümle karşılar: “Annemler gelmeden önce.” Annemler kim, nereye gelecekler, o gün orada ne olmuş? Fotoğrafı çevirip bir daha bakarız. Masanın ucunda bir çocuk, duvarda bir takvim, sandalyenin arkasına asılmış bir ceket vardır. Birkaç kelime, az önce gözümüzün üzerinden kayıp gittiği ayrıntılara dönüp bakmamıza yeter.

Aile albümlerini açınca genellikle ortadaki kişiyi çabuk buluruz. Düğünde gelinle damat, bayramda evin en büyüğü, okulda öğretmen bellidir. Asıl sohbet, birinin kenarda duran kişiyi gösterip “Peki bu kim?” demesiyle başlar. O sırada odada fotoğraftaki insanları tanıyan biri varsa, ayaküstü duyacağımız bir hikâye çıkar ortaya. Sonra albüm kapanır, çaylar tazelenir, konu değişir. Bir sonraki açışımızda aynı soruyu yeniden sorarız. Hikâyeyi bilen kişi yanımızdaysa şanslıyız. Onun da çocukken bir büyüğüne aynı soruyu sormuş olabileceği pek aklımıza gelmez.

Bugün telefonlarımız bir fotoğrafın ne zaman ve kimi zaman nerede çekildiğini kaydediyor. İki yaz önce gittiğimiz kasabayı, kaldığımız sokağı bulmak kolay. Fakat aynı kayıtlardan, o gün deniz kenarına inmek üzereyken niçin geri dönüp pansiyonun önünde bir aile fotoğrafı çektiğimizi öğrenemeyiz. Belki aramızdan biri yıllardır evinden ilk kez bu kadar uzaklaşmıştı. Belki de yıllar sonra o fotoğrafta en çok pansiyonun önündeki plastik sandalyeyi arayacağız. Akşamları herkes odasına çekildikten sonra iki kişinin oturup konuştuğu sandalye odur. Telefonun verdiği tarih elbette işimize yarar. O sandalyenin bizim için ne ifade ettiğini ise ancak orada bulunan biri anlatabilir.

Sokak fotoğrafında da benzer bir durum var. Bir esnafın kepenk indirirken çekilmiş karesi, yıllar sonra o sokağın geçmişine dair bir belge olabilir. Fotoğrafın çekildiği gün kepengin her zamanki saatte mi indiğini, dükkânın o akşam son kez mi kapandığını bilmek, kareye bakışımızı değiştirir. Fotoğrafçı bunu öğrenirse elinde artık yazmaya değer bir ayrıntı vardır. Öğrenemediyse gördüğünü olduğu gibi kayda geçirebilir. Bir görüntüye etkileyici bir hikâye yakıştırmak kolaydır. Yıllar sonra o sokağın geçmişini merak eden birine, dükkânın adını doğru bırakmak daha çok işe yarar.

Bir de fotoğrafı çekenin aile albümündeki yeri var. Bir evde makineyi çoğunlukla aynı kişi eline almışsa, yıllarca süren bir hayatın içinde onun yüzüne pek az rastlarız. Sofradaki herkesin gençliğini görürüz, fotoğrafı çekenin o yıllarda nasıl göründüğünü merak ederiz. Oysa dizilip bekleyen çocukların bir anda gülmesi, masanın başındaki adamın kendine çeki düzen vermesi, birinin kadraja yetişmek için acele etmesi, hep makinenin arkasındaki o tanıdık sesle ilgilidir. Fotoğrafın arkasına “Bunu annem çekti” diye yazmak, annenin yüzünü görüntüye eklemez elbette. Yine de o gün sofrada bir sandalye daha olduğunu bilmemizi sağlar.

Üstelik aynı gün çekilen bir fotoğrafı ailede herkes kendi tarafından hatırlayabilir. Düğün fotoğrafına bakan biri gelinin elbisesini kimin diktiğini söyler, öteki bütün gün yağan yağmurdan söz eder. Çocuklar için o günün en büyük meselesi, düğün pastasının ne zaman kesileceğidir. Bir fotoğrafın arkasına yazılacak tek cümlenin bütün bunları taşımasını bekleyemeyiz. Ama birinin kendi hatırladığı ayrıntıyı kendi kelimeleriyle bırakması değerlidir. “Vedat o gün ilk kez takım elbise giydi” cümlesinin kıymeti biraz da buradadır. O cümleyi okuduğumuzda Vedat’ın ceketine bakarız. Bir yandan da yıllar önce onun heyecanını fark eden kişiyi düşünürüz.

En çok da bugün yazmaya gerek görmediğimiz şeyler kayboluyor. Çocukken evde kime hangi adla seslendiğimiz, bayram sabahı ilk kimin kapısını çaldığımız, taşınırken hangi eşyayı yanımızda götürdüğümüz. Bir fotoğrafta duvar dibinde duran dikiş makinesini hepimiz tanıyabiliriz. O makineyi kimin kullandığını, çekmecesinde niçin bir avuç bozuk para durduğunu evin içinden biri bilir. Böyle küçük bir bilgiyi yazmak, başlı başına bir hatıra anlatmaya girişmekten daha kolaydır. Üstelik fotoğraf ileride aile dışından birinin eline geçtiğinde, o evin gündelik hayatına bakabileceği yer tam da o küçük ayrıntı olabilir.

Bu hafta evinizde eski fotoğrafların durduğu kutuyu açarsanız, arkasında yazı olmayan bir kare seçin. Kimi arayacağınız aklınıza geliyorsa, fotoğrafı ona da gösterin. “Bu kim?” diye başlayan konuşmanın nereye varacağı belli olmaz. Belki tarihi ikiniz de çıkaramazsınız ama camın önündeki saksının her kış niçin içeri alındığını öğrenirsiniz. Yıllar sonra bir başkası o fotoğrafı eline alıp çevirdiğinde, sizin bugün kime telefon edeceğinizi bilme şansına sahip olmayacak. Fotoğrafın arkasına yazacağınız iki satır, o telefon konuşmasından geriye kalan tek şey olabilir.