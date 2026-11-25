Yıllar önce, bir TV programında ünlü yazar Aziz Nesin, “Türkiye halkının yüzde 60’ı aptaldır” dediğinde hem çok sinirlenmiş hem de bu bilim dışı genellemeyi; saçma ve saygısız söylemi onun gibi bilge bir aydına hiç yakıştırmamıştım. Şimdi olduğu gibi o zaman da “halklar eğitimsiz, cahil, bilgisiz, çağın çok gerisinde bırakılmış olabilirler ama hiçbir halk aptal olmaz” diye düşünüyordum.

20’nci yüzyılın ünlü düşünürlerinden Bertrand Russell’ın 1933 yılında yazdığı "Aptallığın Zaferi (The Triumph of Stupidity)" yazısını o günlerde yeni okumuştum. TV’deki Aziz Nesin’i dinlerken, Russell’ın konuyu yetkinlikle anlatışını anımsayarak; “keşke o da bu yazıyı okumuş olsaydı” diye düşünmüştüm.

“APTALLIĞIN ZAFERİ”

Bertrand Russell'ın 1933 yılındaki Avrupa koşullarında yazdığı "Aptallığın Zaferi" denemesi bugünün dünyasını anlamak için de güçlü bir ışık tutan niteliktedir.

O dönemde Avrupa, I. Dünya Savaşı'nın yıkımını onaramadan 1929 İktisadi Bunalımı ülke ekonomilerini yeniden altüst etmişti. Özellikle savaş yenilgisinin ezikliğinden henüz kurtulamamış olan ülke halkları içine düştükleri derin yoksullukla boğuşuyorlardı.

İtalya’da Faşistler, “Roma İmparatorluğu'nun muhteşem günlerine dönme masallarına” inandırdıkları halkın desteğiyle 1922’de kazandıkları iktidarı pekiştirmiş, 1933 yılı başında Naziler, “büyük Alman ulusunun yeniden dirilişi”propagandalarıyla Almanya’da iktidara gelmişlerdi. Avrupa’da demokrasi karşıtı baskıcı siyasi partiler popülerleşmekteydi. Üniversitelerde, Albert Einstein, Sigmund Freud, Thomas Mann, Karl Marx gibi yazarların kitapları yakılıyordu.

Russell yazısında, karmaşık iktisadi, toplumsal ve siyasi sorunlar için "suçlu azınlıklardır" ya da "çözüm mutlak itaattir" gibi dogmatik ve ırkçı yanıtlar veren faşist propagandalara kapılan kitlelerde gelişen ve kıtaya yayılan bu “fanatik güven” duygusunu irdeliyordu.

Ona göre, bilgili insan sınırlarını görüyor, cahil ise hiç duraksamadan kolayca yargıya varıyordu. Ancak hepsi bu kadar değildi. Asıl tehlike, bu durum kitleselleştiğinde başlıyordu. Eleştiriyi reddeden, karşıtlarını susturan, kendi inandığını mutlak doğru sananlar arttıkça, cehalet kibri doğuruyor ve kendini başkalarına dayatma gücüne kavuşuyordu.

Faşizmin kitle tabanı oluşturarak yükseldiğini gören Avrupa'daki demokratik güçler, sosyalistler ve komünistler ise gelecek endişelerine karşın kendi aralarındaki ideolojik ve siyasi ayrışmalar yüzünden ortak bir anti-faşist cephe kuramıyor, birlikte ve etkin bir mücadele yürütemiyorlardı. O kadar ki; örneğin Alman Komünist Partisi ile Sosyal Demokrat Parti birbirini başlıca düşman gibi görüyordu. Russell’ın irdelemeleri bu durumu da kapsıyordu.

Bertrand Russell, insanları aptallar ve aptal olmayanlar diye gruplara ayırmıyor ama başta İtalya ve Almanya olmak üzere, Avrupa’da yaşananlara “Aptallığın Zaferi” diyordu.

Russell için 1933 yılına doğru yaşananlar, fanatizmin cehaletten aldığı cesaretle Avrupa'yı felakete sürüklediği, eleştirel aklın ise kendi kuşkuları içinde boğulduğu bir kırılmaydı.

Onun yazısı, yalnızca bir saptama değil, uygarlığı korumak isteyen insanlara "kuşkularınız bölünmüşlüğün ve eylemsizliğin gerekçesi olmasın" çağrısıydı.

günlerden bu günlere, bir yanıyla korkunç, bir yanıyla muhteşem ve o ölçüde de hızlı bir yüzyıl yaşandı. Bilimde ve özellikle bilişim teknolojisinde büyük gelişmeler oldu. Ancak, günümüzdeki, dijital iletişim çağının dinamikleri ve küresel siyaset iklimi, Bertrand Russell’ın 1933’te yazdıklarının güncelliğini yitirmediğini gösteriyor.

Siyaset bilimciler, sosyologlar ve medya araştırmacıları, bugünün dünyasındaki dijital kamusal alanı ve siyasi kutuplaşmayı sorgularken onun saptadığı olguların şimdiki karşılıklarının nasıl büyüdüğünü anlatıyorlar aslında:

Milyarlarca sosyal medya kullanıcısının pek çoğu, internette oluşturulan “yankı odalarında”, birilerince birkaç cümlelik kesin yargılara indirgenmiş ekonomi, iklim krizi, göç, bölgesel savaşlar gibi karmaşık küresel konular hakkında yüzeysel bilgilerle donanıyorlar. Doğruyu bildiklerinden emin kitlelere dönüşüyor; yaşanan sorunlar için, bir ağızdan aynı çözümleri savunuyorlar.

Bilgiye erişimin sınırsız olduğu kadar uydurma bilgilerin de hızla yayıldığının farkında olan küçük bir azınlık, kuşkuyla her bilgiyi sorgulamaya ve tüm boyutlarıyla değerlendirmeye çalışıyor. Çoğunluk, onların kuşkuculuğunu, ihtiyatlı söylemlerini "kararsızlık" ya da "zayıflık" olarak algılıyor; anlatmaya çalıştıklarını ya okumuyor ya da umursamıyor. Kesin ve basit sloganlardan oluşan popülist söylemler ise hızla yayılıyor ve benimseniyor.

Kendilerini doğrulayan dogmatik ve popülist söylemlerle yetinenler, bir hareket ya da lider çevresinde toplanırken; çoğulcu ve eleştirel düşünceyi savunanlar darmadağınıklar. Kendi içlerindeki ideolojik, kültürel ya da yöntemsel ayrılıklar üzerinden sık sık internet kavgaları yapıyor; günümüz siyasetinin, ortak hedef için kenetlenemeyen parçalı muhalefet yapılarını oluşturuyorlar.

Sosyal medya algoritmaları, sakin ve analitik açıklamaları değil; öfke, korku ve kesinlik içeren kutuplaştırıcı paylaşımları ödüllendiriyor. Karmaşık çözüm önerileri yerine, "biz ve onlar" ayrımına dayalı keskin popülist söylemler kitlelerde çok daha yaygın kabul görüyor. 1930’larda meydanlardaki propagandayla kitleleri harekete geçiren "kaba kuvvet ve fanatizmin" yerini, dijital linç kültürünün ve sorgulamayı reddeden partizanlığın almış olduğu görünüyor.

Sorun, halkları oluşturan insanların zekâ düzeyi değildir. Sorun, karmaşık gerçekliklerin basit sloganlara indirgenmesini ödüllendiren toplumsal ve siyasal koşullardır. Dün bunu faşist mitingler sağlıyordu; bugün aynı işlevi büyük ölçüde dijital algoritmalar, medya tekelleri ve kutuplaştırıcı siyaset görüyor.

Yalnızca araçlar değişmiş; eleştirel düşünceyi baskılayan ve sorgulamayı zayıflatan ilişkiler aynen korunmuştur.

Hiçbir halk aptal değildir kuşkusuz ama binlerce yıl önce özel mülkiyeti, sınıflara bölünmeyi, yöneten-yönetilen ayrışmasını yaratarak kurduğu toplum düzeniyle aptallığa ilk zaferini kazandıran insanlık, tarih boyunca birçok kez başardığı(!) gibi, günümüzdeki gelişmelerle bir başka zafere(!) mi hazırlanıyor dersiniz?