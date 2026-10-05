Bugün UNESCO'nun belirlediği ve tüm dünyada 1994 yılından beri kutlanan Öğretmenler Günü.

Bir de yalnız Türkiye’de 24 Kasım’da kutlanan "Öğretmenler Günü" var. Onu 1981 yılında 12 Eylül cuntası belirlemişti.

Beğendiğinizi seçip kutlayın. Sizde iz bırakan, belleğinizde yer edinen öğretmenlerinizi yad edin.

Her Öğretmenler Günü'nde ben, bende iz bırakmış öğretmenlerimi;

* İyi, doğru ve başarılı insan olmanın bende temellerini atan ilkokul öğretmenim Refika DÜNDAR'ı,

* İlkokulda, girdiği boş derslerimizde yaptığı matematik yarışmalarını her kazanışımda armağan ettiği kitaplarla okuma alışkanlığımı pekiştiren İlköğretim Müdürü Hasan TATLISU'yu,

* Haksızlıklara karşı, tek kalsam da direnmem gerektiğini öğreten ve matematiği sevdiren ortaokul matematik öğretmenim “Baba" Cemal'i,

* Öğrencilere gösterdiği sevgisiyle gönüllere giren, lise Fransızca öğretmenim Beria Güzin Tekin'i,

* Üniversite hocalarımdan ve yüksek lisans tez danışmanım Tansı ŞENYAPILI'yı,

* Evinde geceler boyu sohbet ettiğim; hem çeşitli felsefi konularda hem kent, kentlilik, kentleşme üzerine özgürce tartıştığım; engin bilgi birikiminden yararlandığım üniversite hocalarımdan Aydın GERMEN'i,

* Yine üniversite hocalarımdan biri olmanın ötesinde dostum olan, özel yaşamlarımızla ilgili pek çok konuyu bile karşılıklı paylaşabildiğimiz Murat BALAMİR'i,

* Okullarında öğrencileri olmasam da her görüşmemizde kendilerinden çok şey öğrendiğim, bilgilerimi sınadığım Mümtaz SOYSAL, Muammer AKSOY ve Doğan KUBAN'ı,

* Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda, konuşurken yanlışlarımı anında düzelten, matematik bilgimi sınayan, kendisinden hoşgörüyü ve farklı inançları olanlara saygıyı öğrendiğim, Kos'taki (İstanköy) Türk okulunun müdürü, sevgili dedem Halit MEİSLİ'yi,

ANIMSAR, ÖZLEMLE VE SAYGIYLA ANARIM.

Onların hiçbiri artık hayatta değil ama hepsi benim için, bende yaşıyorlar.

Bir de hiç anımsamak istemesem de aklıma gelenler var:

* Elinin tersiyle vurduğu burnumu kanatan ve burnumda hala taşıdığım kalıcı değişikliğin oluşmasına neden olan lise matematik öğretmeni Mehmet Alagöz,

* Saçı birazcık uzamış bile olsa, alnından yukarıya doğru 8-10 cm. kadar sıfır numara makine ile kesen, berbere gitmesini engelleyip çocuğu öyle derse sokan ortaokul Md. Yrd. Ekrem Bey,

* Öğrenci dövmekten adeta zevk alan lise Md. Yrd. İbrahim Bozkurt,

* Öğrencinin gülmesinden nefret eden, öğrencinin davranışlarına göre notuyla oynayan ortaokul Tabiat Bilgisi öğretmeni Neriman Saruhan,

* Öğrencileri, sevdikleri ve sevmedikleri olarak ayırıp, sevmediklerinin başarısız olması için özel çaba harcayan lise fizik öğretmeni Akif Bey.

Elimde değil; her öğretmenler gününde onlar da aklıma geliyor ve "bunlardan öğretmen mi olurmuş" diye düşünüyorum.

ÖĞRENCİLERİNE “ÖĞRENMEYİ ÖĞRETEN”, BİLİMİN IŞIĞINI KAZANDIRAN,

ONLARI YAŞAMA HAZIRLAYAN,

ONLARIN GÖNÜLLERİNE GİREN VE BELLEĞİNDE YER EDİNEN,

TÜM ÖĞRETMENLERİN GÜNÜ KUTLU OLSUN.