Kitabının arka kapağında şöyle yazıyor: “Gökten inen altın atların ter yerine kan akıttıkları ilk çağdan beri, kaderi aynıdır. Size Bilge Kağan’ın ve Kül Tigin’in hayatını ben anlatacağım. Ben Temir, Mağcan’ın evlatlığı.”

Yazar, Ferhat Arman ile Ankara Kitap Fuarı’nda taştım, TÜRK ADINI UNUTMA isimli kitabıyla standımızda yer aldı. Kaleminden, kitabından önce; nahif, beyefendi, gülen yüzlü ve dünyaya geniş pencereden bakan haliyle kendisini tanıdım. İyi ki de tanıdım.

Akrabalık, düşünce ya da yaşam alanınız birbirinize yakın değilse, görüşmeler de tesadüfle sınırlı kalıyor. İyi bir konu ve kalem ise eserini okuduğunuzda hafızanızda her zaman diri kalıyor. Yazar Arman arkadaşın, Türk Dünyasına dair TÜRK ADINI UNUTMA kitabı merakla ve ilgiyle okuduğum destansı (Epik) anlatımıyla hafızamda yerini aldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.” Sözü doğrultusunda, ne kadar savaşlara karşı olsam da geçmişte yaşananların bilinmesi, bunun Arman arkadaşım gibi kıymetli kalemlerin günümüze taşıması da elbette değerlidir.

Romanın tanıtım yazısında şöyle diyor: “Bu romanda; sahte krallıklar, sahte duvarlar, sahte savaşlar, masal ejderhaları yoktur. Türk’ün sahte hiçbir şeye zaten ihtiyacı yoktur. Yüz binlerce kişilik orduların savaş meydanında ölümüne savaştığı gerçek olayların kurgusudur.”

Kitapta Türk dünyası birlikteliği benimsenmiştir. Her milletten insanın zevkle okuyacağı bir anlayışla yazılmaya gayret edilmiştir.

Bugün, Türk dünyasının herhangi bir hanesinde dünyaya gözlerini açan her bir çocuk, eski günlerin azametini yeni günlere taşımak için milletimize nefes olacaktır.

“Orhun kitabeleri, Türk milletinin hayatından bir kesittir. Kağanın, kan ve kılıç ile yazılan milletinin tarihini, milletine yol göstersin diye, bengü taşlara nasihat olarak yazdırmasıdır. Ben sadece Ötüken rüzgârlarının arasında özgürce yaşayan savaşçı Türk milletinin hayatını, milletimiz unutmasın diye, tekrar dile getirip bu çağda yazıya döktüm.

Yazar Arman, kitap hakkındaki bu açıklamada yapılan savaşların zorunluluktan kaynaklandığının altını çiziyor. Kalemine sağlık arkadaşım. Okuyanın çok olsun.