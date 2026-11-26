Arsa yatırımında en çok duyduğum sorulardan biri şu: “Bugün alsam, ne zaman satmalıyım?” Ben bu soruya çoğu zaman başka bir soruyla karşılık veriyorum: “Siz beklerken o bölgede ne değişecek?”

Bir arsanın değer kazanmasını sağlayan şey, zaman içinde çevresinde yaşanan gelişmelerdir. Yeni bir yol bölgeye ulaşımı kolaylaştırabilir. Yakın çevrede konutların tamamlanması, marketlerin açılması ve altyapının gelişmesi, insanların o bölgede yaşamayı düşünmesini sağlayabilir. Alıcı ilgisi arttıkça bunun arsa fiyatlarına da yansıması mümkündür.

Bazen bu hareketlilik, yatırımın ilk duyurusuyla başlar. Açıklanan bir otoyol güzergâhı, yeni bir tren hattı ya da bölgede yapılması beklenen büyük bir yatırım, henüz ilk kazma vurulmadan alıcıların dikkatini çekebilir. Bir yatırım haberi bile insanların bölgeye bakışını değiştirebilir. Bu yüzden haberi duyduğumda önce şuna bakarım: Açıklanan proje, bu arsaya ulaşımı ya da çevresindeki günlük yaşamı nasıl değiştirecek? Aynı bölgede bulunan iki arsa bile bir gelişmeden farklı ölçüde etkilenebilir.

İşin bir de sabır tarafı var. Bir projenin açıklanmasıyla tamamlanması arasında yıllar geçebilir. Bölge geliştikçe ortaya çıkan talebin sizin arsanıza yansıması da zaman alabilir. Bu nedenle arsayı alırken, o paraya ne zaman yeniden ihtiyaç duyacağınızı ve ne kadar süre bekleyebileceğinizi düşünmek gerekir.

Bekleme sürecinin sonunda önünüzde üç seçenek vardır. İlki, bölgede talep arttığında arsanızı olduğu gibi satmaktır. İkincisi, imar ve altyapı koşulları elverdiğinde üzerine bir ev yapıp satmaktır. Bu seçenekte kazancı hesaplarken arsa bedeliyle birlikte inşaat maliyetini ve yapım süresini de hesaba katmak gerekir.

Üçüncü seçenek ise belki de en kişisel olanı: Evinizi yapar ve oturursunuz. Yıllar önce yatırım için aldığınız arsa, bir gün çocuklarınızın bahçesinde oynadığı, ailenizle hafta sonlarını geçirdiğiniz ya da sürekli yaşamak istediğiniz bir eve dönüşebilir.

Bir arsaya bakarken bugünkü fiyatı kadar, o bölgede önümüzdeki yıllarda neyin değişebileceğine ve bu değişimin sizin planınıza uyup uymadığına da bakın. Çünkü neyi beklediğinizi bildiğinizde, o arsayı neden aldığınızı da bilirsiniz.