Kış ayları geldiğinde Ankara’da yaşayan ve kayak yapmak isteyen bir ailenin önünde hangi seçenekler var, hiç düşündünüz mü?

Ankara’dan Kartalkaya veya Ilgaz’a gitmek yaklaşık 2,5–3 saat, Uludağ’a gitmek yaklaşık 5 saat, Erzurum Palandöken’e gitmek ise karayoluyla yaklaşık 11 saat sürüyor.

Üstelik bunlar normal yol şartlarında hesaplanan süreler. Kayak sporunun yapıldığı kış aylarında kar yağışı, buzlanma, kapanan yollar ve trafik yoğunluğu düşünüldüğünde bu yolculuklar çok daha zahmetli hale gelebiliyor.

Elbette Kartalkaya ve Ilgaz gibi merkezlere günübirlik gitmek mümkün. Ancak sabahın erken saatlerinde yola çıkıp bütün gün kayak yaptıktan sonra aynı yolu geri dönmek, özellikle çocuklu aileler için oldukça yorucu. Uludağ ve Palandöken gibi daha uzak merkezlerde ise en az bir gece konaklamak çoğu zaman kaçınılmaz hale geliyor.

Peki, bu işin ekonomik boyutu ne?

2026 yılının ocak ayında Uludağ’da kişi başı gecelik konaklama ücretlerinin lüks otellerde 42.000 TL’ye kadar ulaştığı haberleştirildi.

Düşünün, dört kişilik bir aile yalnızca bir hafta sonu kayak yapmak istiyor. Ulaşım, konaklama, yemek, kayak ekipmanları ve pist ücretleri derken ortaya ciddi bir tatil bütçesi çıkıyor.

Oysa kayak yapmak isteyen herkesin birkaç günlük tatil bütçesi ayırabilecek ekonomik imkânı olmayabilir.

İşte tam bu noktada Ankara’nın değerlendirmesi gereken önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum: Beypazarı Karaşar.

Yaklaşık 1.650 metre rakıma sahip Karaşar, yüksek konumu, doğal güzellikleri ve özellikle kış aylarında aldığı kar yağışıyla dikkat çeken bir bölge.

Üstelik Karaşar’da kar yağışı yalnızca kışın ortasında görülmüyor. Daha ekim ayında bölgenin yüksek kesimlerinin beyaza büründüğüne şahit oluyoruz. Nitekim Ekim 2026’da Karaşar ve çevresindeki yüksek yaylalara yağan kar, bölgenin kış turizmi açısından araştırılması gereken doğal özelliklerini bir kez daha gündeme getirdi.

Karaşar’ın bir başka önemli özelliği ise havası. Bölge için halk arasında, Kaz Dağları’ndan sonra Türkiye’nin en temiz havasına sahip yerlerinden biri olduğu dahi söyleniyor. Elbette bu iddiayı doğrulayan bilimsel bir sıralama elimizde bulunmuyor. Ancak yüksek rakımı, doğal çevresi ve yaylalarıyla Karaşar’ın temiz hava ve doğa turizmi bakımından da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Şimdi düşünelim.

Bu bölgede gerekli bilimsel çalışmalar yapılsa, kar örtüsünün sürekliliği, pistlere uygun eğimler, ulaşım ve çevresel etkiler incelense ve uygun bulunması halinde modern bir kayak merkezi inşa edilse ne olur?

Öncelikle Ankara’da yaşayan milyonlarca insan için yeni bir alternatif ortaya çıkar.

Aileler sabah evlerinden çıkıp kayak yapabilecekleri, çocuklarıyla karın tadını çıkarabilecekleri ve akşam yeniden evlerine dönebilecekleri bir tesise kavuşabilir.

Üstelik bunun kazananı yalnızca kayak yapan vatandaşlarımız olmaz.

Asıl büyük kazançlardan biri de bölge ekonomisine sağlanır.

Beypazarı ve Karaşar’daki restoranlar, kafeler, marketler, konaklama işletmeleri ve yerel esnaf yeni müşterilerle buluşur. Yeni iş alanları oluşur. Bölgeye yapılan yatırımlar artar.

Ankara’nın çevre illere gönderdiği turizm harcamalarının bir kısmı kendi sınırları içerisinde kalır. Hatta çevre illerden Ankara’ya kış turizmi için ziyaretçiler gelmeye başlayabilir.

Dahası, böyle bir tesisin yalnızca kış aylarında hizmet vermesi de gerekmez. Doğa yürüyüşleri, kamp alanları, bisiklet parkurları ve çeşitli açık hava etkinlikleriyle dört mevsim yaşayan bir turizm merkezi oluşturulabilir.

Elbette her kar yağan yere kayak merkezi yapılamaz. Bunun için ciddi fizibilite çalışmaları, altyapı yatırımları ve doğru bir planlama gerekir.

Ancak bir bölgenin potansiyelini değerlendirmek için önce o potansiyeli görmemiz gerekiyor.

Benim asıl sormak istediğim soru şu:

Ankara’da yaşayan bir vatandaş kayak yapmak için neden yüzlerce kilometre yol gitmek zorunda kalsın? Neden bu imkânı kendi şehrimizde daha erişilebilir şartlarla sunmayalım?

Beypazarı Karaşar’ın bu açıdan ciddi biçimde araştırılması gerektiğine inanıyorum.

Çünkü turizm yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Doğru yatırımlarla kar da bir şehrin ekonomik değerine dönüşebilir.

Ankara’nın karı da, dağı da, insanı da var.

Belki de eksik olan tek şey, bu potansiyeli büyük bir turizm projesine dönüştürecek ortak bir vizyondur.