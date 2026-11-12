Son aylarda ülkemizde yaşananlara baktıkça kendime sık sık aynı soruyu soruyorum: Biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz?

Yolsuzluk iddiaları, haksız kazanç, dolandırıcılık, kayırmacılık ve birbirini izleyen skandallar artık gündelik hayatımızın sıradan haberleri haline geldi. Bir süre konuşuluyor, tartışılıyor, ardından yenisi ortaya çıkıyor. Önceki olaylar ise unutulup gidiyor.

Asıl üzerinde durmamız gereken de tam olarak bu. Çünkü bir toplumda yanlışların yaşanması kadar, zamanla normal karşılanması da tehlikelidir.

Ahlak yalnızca dinî kurallardan, geleneklerden veya yazılı yasalardan oluşmuyor. Dürüstlük, adalet, başkasının hakkına saygı, vicdan ve sorumluluk ahlakın temeli. İnsan, kimsenin görmediği yerde de doğru davranabiliyorsa ahlakın gereğini yerine getiriyor demektir.

Bugün bizi düşündürmesi gereken en önemli meselelerden biri, doğru ile yanlış arasındaki ölçünün giderek kaybolmasından kaynaklanıyor. Bir davranışın yanlış olup olmadığına değil, kimin yaptığına bakıyoruz. Kendi çevremizden biri yaptığında görmezden geldiğimiz bir davranışı, başkası yaptığında en ağır ifadelerle eleştirebiliyoruz.

Böyle bir anlayışta ahlak, evrensel bir değer olmaktan çıkarak kişisel çıkarların aracı haline geliyor.

Toplumsal çözülmeyi yalnızca kişisel gözlemlerimizle değerlendiremeyiz. Uluslararası kuruluşların araştırmaları da ülkemizin bulunduğu noktaya ilişkin önemli göstergeler sunuyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütünün Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye, 182 ülke arasında 124. sırada bulunuyor. Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 143 ülke arasında 117. sırada. Şeffaf yönetim ve temel haklar alanındaki sıralamalarımız da düşündürücü.

Bir de OECD’nin 2026 yılında yayımladığı Yolsuzlukla Mücadele ve Kamusal Dürüstlük raporu var. Raporda Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele stratejisinin uygulanması, lobicilik faaliyetlerinin denetlenmesi, çıkar çatışmalarının önlenmesi ve kamu görevlilerinin disiplin sisteminin uygulanması gibi bazı alanlarda kriterleri karşılama oranı yüzde sıfır olarak açıklanıyor.

Burada önemli olan, yasaların kâğıt üzerinde bulunması değil, hayata geçirilmesidir. Çünkü kuralların uygulanmadığı, denetimin ve hesap verebilirliğin yeterince sağlanamadığı bir yerde toplumsal güven de zedelenir.

Bu rakamlar yalnızca uluslararası sıralamalar ibaret değil. Kamu yönetiminde şeffaflık, adalet ve dürüstlük açısından üzerinde düşünmemiz gereken ciddi göstergeler.

Ahlaksızlık yalnızca yasalarla önlenemez. Hukuk yanlış davranışları cezalandırır, hakları korur. Ahlak ise insanın kendi vicdanıyla yaptığı hesaplaşmadır.

Kamu görevinde bulunanların emanete sahip çıkması, yetkilerini kişisel çıkarları için kullanmaması; siyasette kamu yararının kişisel çıkarlardan üstün tutulması; ticarette dürüstlüğün, eğitimde ise adalet ve hakkaniyetin esas alınması gerekir.

Ancak bugün karşı karşıya bulunduğumuz en önemli sorunlardan biri de ahlaki duyarsızlıktır. Bir zamanlar toplumda tepki gören davranışlar sıradanlaşabiliyor. Haksız kazanç sağlayanlara özeniliyor, dürüstlük bazen saflık olarak görülüyor. Yanlış yapanlara karşı çıkmak yerine mazeret üretiliyor.

Oysa yanlış, kim tarafından yapılırsa yapılsın yanlıştır. Ahlakın ölçüsü, yapanın kimliği değil, yapılan işin doğruluğudur.

Özetle;

Toplumlar yalnızca söylenenlerden değil, gördüklerinden ve yaşadıklarından da öğrenir. Adaletin herkese eşit uygulanmadığı, liyakatin yerini kayırmacılığın aldığı, yanlış yapanların hesap vermediği bir ortamda toplumsal ahlakın güçlenmesini beklemek kolay değildir.

Öncelikle ahlakı başkalarından beklediğimiz, ancak kendimize gelince esnettiğimiz bir kavram olmaktan çıkarmalıyız. Herkes önce kendi davranışlarını sorgulamalı. Bunun yanında kurumlar şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir olmalı; hukuk, liyakat ve adalet hayatın her alanında karşılık bulmalıdır.

Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras yalnızca ev, arsa, para veya makam değildir. Onlara dürüstlüğün, emeğin ve adaletin değer gördüğü bir ülke bırakabilmektir.

Unutmayalım; bir ülkenin gerçek zenginliği yalnızca ekonomik kaynakları, fabrikaları ve yolları değildir. Asıl zenginlik, insanlarının vicdanı, kurumlarının dürüstlüğü ve toplumun adalet duygusudur.

Ahlaksızlığın normalleştiği, dürüstlüğün değersizleştiği bir toplumda kaybedilen yalnızca ahlak değildir; geleceğe duyulan güvendir.