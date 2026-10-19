Türkiye’de yaşanan fon krizi, finansal piyasaların işleyişi ve yatırımcı güveni konusunu yeniden gündeme taşıdı. Uluslararası finans çevrelerinde de Türkiye piyasalarının işleyişine ilişkin tartışmalar sürüyor. Bu tartışmaların önemli aktörlerinden biri de Morgan Stanley Capital International (MSCI) adlı uluslararası endeks sağlayıcısı şirkettir. Dünya finans piyasalarında hangi ülkenin ve hangi şirketlerin yatırımcılar açısından ne kadar önemli olduğunu belirleyen başlıca endeks sağlayıcılarından biri olan kuruluş, özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik yabancı yatırımların yönünü etkileyebilmesi nedeniyle ülkemiz açısından da büyük önem taşıyor.

Şirket, dünya genelindeki hisse senedi piyasalarını, ülkeleri ve sektörleri izleyen endeksler hazırlar ve bu endeksler, uluslararası yatırımcıların kararlarında önemli bir referans noktası oluşturur.

Konuyu Türkiye açısından ele alırsak MSCI’nin önemini üç temel başlıkta incelemek mümkün. Dünyanın dört bir yanındaki büyük yatırım fonları, bankalar, emeklilik fonları ve portföy yöneticileri yatırım kararları alırken MSCI endekslerinden yararlanıyorlar.

Örneğin; MSCI World, Gelişmiş ülke borsalarındaki büyük ve orta ölçekli şirketleri kapsarken, MSCI Emerging Markets (Gelişmekte Olan Piyasalar) Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan piyasaları izliyor. MSCI Turkey ise, Türkiye hisse senedi piyasasındaki, endeksin belirlediği kriterleri karşılayan şirketleri kapsıyor.

MSCI’nin önemi bugün Türkiye açısından daha somut bir hâl alıyor. 15 Ekim 2026’da MSCI, Türkiye’deki hisse senetleriyle ilgili bazı endeks değişikliklerini geçici olarak durdurdu. Kurum, özellikle bazı küçük şirketlerdeki hisselerin halka açıklık oranlarının güvenilirliği ve olası koordineli işlemler konusunda uluslararası yatırımcıların kaygılarını gerekçe gösterdi. Türkiye’nin piyasa yapısındaki iyileşmeleri değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Burada iki önemli nokta var. Bunlardan ilki, yabancı yatırımcıların güveni. Uluslararası yatırımcılar bir ülkenin borsasına yatırım yaparken yalnızca şirketlerin kârına, büyüme potansiyeline ve hisse fiyatlarına bakmaz. Aynı zamanda piyasanın şeffaf olmasını, kuralların öngörülebilirliğini ve bütün yatırımcıların eşit koşullarda işlem yapabilmesini ister.

İkincisi ise, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki sınıflandırması. Türkiye bugün gelişmekte olan piyasalar kategorisinde yer alıyor. Ancak MSCI, gerekli iyileşmelerin sağlanmaması durumunda Türkiye’nin bu kategoriden çıkarılarak sınır piyasaları kategorisine düşürülmesi seçeneğini gündeme alabileceği uyarısında bulundu. Bu konuda Haziran 2027’ye kadar yeterli ilerleme görülmemesi hâlinde yeni bir değerlendirme süreci başlatılabileceği belirtiliyor. Bu, olası bir uyarı özelliği taşıyor.

Peki böyle bir değişiklik gerçekleşirse ne olur?

Gelişmekte olan piyasaları takip eden bazı uluslararası fonlar, yatırımlarını MSCI endekslerine göre düzenliyor. Türkiye’nin sınır piyasaları kategorisine alınması durumunda, bu fonların bir bölümü Türkiye’deki hisse senetlerindeki yatırımlarını azaltmak zorunda kalabilir.

Böyle bir gelişme, Türkiye borsasından sermaye çıkışına yol açabilir. Hisse senetleri üzerinde satış baskısı oluşabilir ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisi zayıflayabilir.

Ancak MSCI, gerekli iyileşmelerin sağlanmaması durumunda Türkiye’nin gelişmekte olan piyasalar kategorisinden çıkarılarak sınır piyasaları kategorisine alınması veya farklı bir piyasa statüsünde değerlendirilmesi seçeneklerini gündeme getirebileceği uyarısında bulundu. Haziran 2027’ye kadar yeterli ilerleme sağlanamaması hâlinde yeni bir değerlendirme süreci başlatılabilecek. Bu, henüz alınmış bir karar değil, olası bir adıma ilişkin uyarı.

Özetle;

MSCI’nin uyarısı bu nedenle dikkate alınmalıdır. Çünkü uluslararası yatırımcıların güvenini etkileyen sorunlar, yalnızca borsayı değil, ülkenin yatırım ortamına ilişkin algıyı da etkileyebilir.

Burada asıl mesele, MSCI’nin Türkiye’yi hangi kategoriye yerleştirdiğinden çok, Türkiye’deki finansal piyasaların ne kadar şeffaf, güvenilir ve öngörülebilir olduğudur.

Bir ülkenin borsasında hisse senetlerinin fiyatları yükselebilir. Ancak bu yükselişin sağlıklı bir piyasa yapısına, güvenilir bilgilere ve adil işlem koşullarına dayanması gerekir.

Aksi hâlde kısa vadeli kazançlar, uzun vadede yatırımcı güveninin aşınmasını engelleyemez.

MSCI, Türkiye ekonomisinin geleceğini tek başına belirleyen bir kuruluş değildir. Ancak uluslararası sermayenin yatırım kararlarında etkili olan önemli bir referans noktasıdır.

MSCI’nin Türkiye’ye ilişkin son açıklaması da yalnızca teknik bir endeks düzenlemesi olarak görülmemelidir. Bu açıklama, finansal piyasalarda şeffaflık, denetim ve yatırımcı güveninin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Türkiye’nin asıl hedefi, yabancı yatırımcıyı yalnızca borsaya çekmek değil, ona güven veren bir piyasa düzeni oluşturmaktır.

Çünkü yatırımcı güveni, açıklamalarla değil; şeffaflıkla, tutarlı kurallarla ve bu kuralların herkese eşit uygulanmasıyla kazanılır.