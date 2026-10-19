Sevgili okurlar, bilim insanlarına göre; günümüzde her dakika denize 1 çöp kamyonu dolusu plastik atılıyor. Bu, denizlerde yüzen 150 milyon tondan fazla çöpe ekleniyor. Plastik, mikroplastik denen küçük parçalara ayrışıyor. Artık mikroplastiklerin sayısı samanyolu galaksisindeki yıldızların en az 500 katı imiş. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunlar okyanustaki tüm canlıların vücuduna giriyor.

“Mavi Yüzgeçli Orkinos”un (Pasific Bluefin Tuna) 40-50 yıl önce nüfusu yüksekken günümüzde %3’ünden azı hayatta. Bunun bir nedeni de plastikler.

Plastik yüzünden yılda sadece 1000 deniz kaplumbağası ölüyor. Ama sadece ABD’de balıkçı gemileri her yıl 250 bin deniz kaplumbağasını yakalıyor, yaralıyor veya öldürüyor.

Pipetler. O küçük ama korkunç istilacılar. Pipetler, okyanusa giren plastiklerin sadece %0,03’ünü teşkil ediyor. Diğerlerini daha hesaba katmadık. Envai çeşit plastikler tüm deniz canlılarının ölmesine neden oluyor.

Peki ya sizce “balıkçılık” mı ultra vahim yoksa “plastik” istilası mı? Plastik mevzusu mu daha korkunç, vahşice katledilen balıklar ve korkunç balıkçılık olgusu mu?

Büyük Pasifik Çöp Alanının %46’sını sadece balık ağları oluşturuyor. Kalan çöplerin büyük kısmını da diğer balıkçılık malzemeleri. Daha plastik istilasına gelemedik. Tablo işte bu şekilde oldukça vahim. Plastiklerin kullanımını azaltmazsak ve küresel çapta balık avına artık bir son vermezsek gelecekte çok zor günler bizleri ve/veya bizden sonraki nesilleri bekliyor olacak.

Artık tek kullanımlık plastik atıklar küresel çapta yasaklanmalı. Eşzamanlı olarak özellikle okyanuslarda çok acil olarak balık avcılığı ciddi biçimde yasaklanmalı. Bu hususlarda ülkeler iş birliği yapmazlarsa sorunlar giderek artacak. Devletlerin acil müdahalesi gerekiyor ancak bu gezegende bize düşen plastik hiçbir ürün, araç, gereç almamak. Tek kullanımlık bardak, pipet, çatal, kaşık, bıçak hiçbir surette kullanmamalıyız. Artık bugünden itibaren hepimizin yeni bir alışkanlığı olsun bu ve hayata geçirelim. Kahve içeceğimiz yere kendi kupamızla gidelim mesela. Veya plastik pipet yerine çelik pipet alalım. Plastik su şişesi yerine cam şişe kullanalım. Ne dersiniz? Unutmayalım gelecek kuşaklar üzerinde hepimizin sorumluluğu ve görevi var. Vebal hepimizin. Tek bir insan çok önemlidir. Tek bir insan bile olsak üzerimize düşeni gocunmadan, üşenmeden, bıkmadan, yılmadan yapalım. Ne dersiniz?