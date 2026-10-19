Ankara’da kırmızı ışıkta beklerken hiç düşündünüz mü? Acaba bu bekleme süresini kısaltmak mümkün mü? Trafik yoğunluğuna göre kendini ayarlayan akıllı sinyalizasyon sistemleri, hem zaman kaybını hem de yakıt tüketimini azaltabilir. Belki de çözüm, yeni yollar açmaktan önce elimizdeki yolları daha akıllı kullanmaktan geçiyor.

Ankara trafiği, özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde sürücülerin sabrını zorluyor. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, kırmızı ışıkta dakikalarca beklemeler, dur-kalk yapan araçların tükettiği yakıt… Bütün bunlar artık kent yaşamının sıradan bir parçası haline geldi.

Peki, bu sorunu çözmek için gerçekten daha fazla yola mı ihtiyacımız var? Yoksa elimizdeki yolları daha verimli kullanmanın yollarını mı aramalıyız?

Ben de Ankara trafiğinde kırmızı ışıkta beklerken bu soruyu düşündüm. Acaba yapay zekâ, trafik sorununu en azından biraz olsun hafifletebilir mi? Bu konuda yapılan bazı çalışmaları incelediğimde, üzerinde durulmaya değer sonuçlarla karşılaştım.

Bugün birçok kavşakta trafik ışıkları, önceden belirlenmiş sürelerle çalışıyor. Oysa trafiğin yoğunluğu günün her saatinde aynı değil. Sabah işe gidiş saatlerinde bir yönde araç kuyruğu uzarken, diğer yönde trafik daha rahat akabiliyor. Gece yarısı ise aynı kavşakta araç sayısı önemli ölçüde azalıyor.

Buna rağmen her iki durumda da benzer sinyalizasyon sürelerinin uygulanması, gereksiz beklemelere neden olabiliyor. İşte tam bu noktada yapay zekâ destekli akıllı trafik yönetimi devreye girebilir.

Kavşaklardaki araç yoğunluğunu sensörler ve kameralar aracılığıyla izleyen bir sistem, trafik ışıklarının sürelerini anlık duruma göre ayarlayabilir. Araç kuyruğunun uzadığı yöne daha fazla yeşil ışık süresi verilirken, trafiğin daha sakin olduğu yönlerde bekleme süreleri yeniden düzenlenebilir.

Böylece trafik ışıkları, yalnızca önceden belirlenmiş bir programa göre değil, yolun gerçek durumuna göre çalışabilir.

Yenimahalle bölgesi için hazırlanan bir trafik simülasyonu çalışması da bu yaklaşımın değerlendirilebileceğini gösteriyor. Trafik yoğunluğuna göre sinyal sürelerinin değiştirildiği sistemlerde, sabit süreli uygulamalara kıyasla bekleme sürelerinin ve yakıt tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

Ankara’daki gerçek kavşakları ele alan bir tez çalışması da sinyalizasyon sürelerindeki görece küçük değişikliklerin bile trafik akışı üzerinde etkili olabileceğine işaret ediyor.

Elbette simülasyon sonuçları, aynı kazanımların kent genelinde kesinlikle elde edileceği anlamına gelmiyor. Her kavşağın yapısı, araç yoğunluğu ve çevresindeki yollar farklı. Ancak bu çalışmalar, akıllı sinyalizasyon sistemlerinin Ankara için de araştırılmaya ve belirli bölgelerde denenmeye değer olduğunu ortaya koyuyor.

Tek başına yapay zekâ yeterli mi?

Elbette hayır!

Ankara'nın trafik sorunu yalnızca kırmızı ışıklardan kaynaklanmıyor. Artan araç sayısı, yanlış parklar, kavşaklardaki fiziki yetersizlikler, toplu taşımanın cazip ve erişilebilir hale getirilememesi de sorunun önemli parçaları.

Üstelik akıllı sinyalizasyon sistemleri tasarlanırken yalnızca araçların geçişini hızlandırmak da yeterli değil. Yayaların güvenliği, toplu taşıma araçlarının hareketi ve acil durum araçlarının geçişi de hesaba katılmalı.

Yapay zekâ bütün bu sorunları tek başına ortadan kaldıramaz. Ancak doğru planlama, güvenilir veriler ve etkili trafik yönetimiyle birlikte kullanıldığında önemli bir yardımcı olabilir.

Yeni yollar yapmak yerine mevcut yolları akıllı kullanalım

Bana göre asıl mesele burada başlıyor.

Yeni yollar, alt geçitler ve kavşak düzenlemeleri hem yüksek maliyet gerektiriyor hem de her bölgede uygulanabilecek çözümler değil. Üstelik trafik talebindeki artış sürdüğü sürece, yeni yol yatırımları da tek başına kalıcı bir rahatlama sağlamayabilir.

Oysa mevcut kavşakların daha verimli çalışmasını sağlamak, trafik akışını gerçek zamanlı izlemek ve sinyal sürelerini yoğunluğa göre düzenlemek, değerlendirilmesi gereken alternatifler arasında.

Ankara'nın belirli kavşaklarında pilot uygulamalar başlatılabilir. Önce mevcut trafik akışı ölçülür, ardından akıllı sinyalizasyon sistemi devreye alınır. Uygulama öncesi ve sonrası bekleme süreleri, araç kuyrukları, yolculuk süreleri ve yakıt tüketimi karşılaştırılır.

Ankara'nın trafik sorununu bir günde çözmek mümkün değil. Ancak her sabah aynı kavşakta dakikalarca bekleyen binlerce sürücünün kaybettiği zamanı da önemsiz sayamayız.

Daha az bekleme, daha az yakıt tüketimi, daha akıcı trafik ve daha az stres… Bunların her biri kent yaşamının kalitesini doğrudan etkiliyor.

Ankara'nın her kavşağına yeni bir yol yapmak mümkün olmayabilir. Ama mevcut yolların nasıl daha verimli kullanılabileceğini araştırmak elimizde.

Öyleyse soruyu değiştirelim: Ankara trafiğini rahatlatmak için neden sürekli yeni yollar yapmayı konuşuyoruz da elimizdeki yolları daha akıllı kullanmayı yeterince tartışmıyoruz?

Belki de artık sorulması gereken soru, “Yapay zekâyla trafik yönetimini neden deneyelim?” değil, “Trafiği rahatlatabilecek bir çözümü neden denemeyelim?” olmalı.