Bir haber düşünün. Sabah saatlerinde gündeme geliyor. Televizyonlarda tartışılıyor, sosyal medyada binlerce kez paylaşılıyor, herkes konu hakkında bir şeyler söylüyor. Kimi öfkeleniyor, kimi şaşırıyor, kimi de olayın bütün ayrıntılarını öğrenmek istiyor.

Aradan birkaç gün geçiyor. Aynı konuyu yeniden aradığınızda karşınıza çok az paylaşım çıkıyor. Çünkü artık başka bir olay konuşuluyor.

Peki, ilk haberin sonu ne oldu?

Aslında üzerinde durmamız gereken mesele tam da bu.

Her gün yeni bir gündeme uyanıyoruz. Bir soruşturma başlatılıyor, önemli bir iddia ortaya atılıyor, kamuoyunu ilgilendiren bir açıklama yapılıyor. Henüz olayın ayrıntıları netleşmeden başka bir gelişme bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

Dün herkesin konuştuğu konu, bugün gündemin alt sıralarına geriliyor. Yarın ise belki hiç hatırlanmıyor.

Üstelik bu durum yalnızca siyasetle sınırlı değil. Ekonomiden eğitime, sağlıktan adli olaylara kadar hemen her alanda benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz.

Bir olay yaşandığında ilk sorumuz genellikle “Ne olmuş?” oluyor. Oysa en az bunun kadar önemli başka bir soru daha var: “Sonra ne olmuş?”

Bir soruşturmanın başlatıldığını öğreniyoruz ama nasıl sonuçlandığını her zaman takip etmiyoruz. Bir iddiayı günlerce tartışıyoruz fakat iddiaya ilişkin yapılan açıklamaların ya da ortaya çıkan yeni bilgilerin aynı ölçüde ilgi görüp görmediğini sorgulamıyoruz.

Bazen ilk haberin yarattığı etki, sonradan ortaya çıkan gerçeklerin önüne geçebiliyor.

Oysa bir olayın gündem olmasıyla bütün yönleriyle anlaşılması aynı şey değil.

Hızlı haber tüketiyoruz, peki ne kadarını hatırlıyoruz?

Bugün bilgiye ulaşmak geçmişe göre çok daha kolay. Telefonlarımızdan birkaç saniye içerisinde dünyanın herhangi bir yerindeki gelişmeleri öğrenebiliyoruz. Ancak bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, o bilgiyi değerlendirmeye yeterince zaman ayırdığımız anlamına gelmiyor.

Sosyal medyada bir başlığı görüyor, birkaç yorum okuyor ve çoğu zaman olay hakkında bir kanaat oluşturuyoruz. Ardından ekranı kaydırıp başka bir habere geçiyoruz.

Böylece birbirinden tamamen farklı olaylar, aynı hızla tüketilen içeriklere dönüşüyor.

Elbette her gelişmeyi ayrıntılarıyla takip etmek mümkün değil. İnsanların kendi hayatları, sorumlulukları ve gündelik sorunları var. Kimsenin günün her saatini haber okuyarak geçirmesi beklenemez.

Ancak burada yalnızca bireysel dikkatten söz etmiyoruz. Haberlerin sunuluş biçimi de bu alışkanlıkta önemli bir rol oynuyor.

Yeni olanın daha fazla dikkat çektiği bir medya ortamında, devam eden süreçler bazen ilk günkü kadar görünür olamayabiliyor. Bir olayın başlangıcı geniş yer bulurken sonucunun kısa bir haberle duyurulması, kamuoyunun o meseleye ilişkin eksik bilgiyle kalmasına neden olabiliyor.

Bu noktada gazeteciliğin sorumluluğunu da düşünmek gerekiyor.

Çünkü gazetecilik yalnızca bir olayın başladığını duyurmak değildir. Gelişmeleri izlemek, yeni bilgileri aktarmak, yanlış anlaşılmaları düzeltmek ve mümkün olduğunda sürecin nasıl sonuçlandığını ortaya koymak da bu mesleğin önemli bir parçasıdır.

Özellikle soruşturmalar ve kamuoyuna yansıyan iddialar söz konusu olduğunda bu sorumluluk daha da önem kazanıyor.

Bir kişi hakkında ortaya atılan iddia ile kesinleşmiş bir yargı kararı aynı şey değildir. İlk gün büyük ilgi gören bir iddianın daha sonra doğrulanmaması ya da farklı bir sonuca ulaşılması halinde, bu gelişmenin de kamuoyuna aktarılması gerekir.

Aksi halde insanların hafızasında olayın kendisi değil, yalnızca ilk duydukları kalabilir.

Peki, toplumsal hafızamız gerçekten zayıf mı?

Belki de mesele unutkanlıktan çok, hatırlamaya fırsat bulamamamızdır.

Bir olayın üzerinde düşünmeye başladığımız sırada başka bir gelişmeyle karşılaşıyoruz. Henüz ilk sorularımıza yanıt bulamamışken yeni sorular birikiyor.

Böyle bir ortamda gündemi takip etmek ile gündemi anlamak arasındaki fark giderek önem kazanıyor.

Çünkü bir toplumun olup bitenleri değerlendirebilmesi için yalnızca haberdar olması yetmez. Olayların nedenlerini, gelişimini ve sonuçlarını da öğrenebilmesi gerekir.

Burada okura da görev düşüyor. İlk duyduğumuz bilgiyle yetinmemek, farklı kaynakları incelemek ve bir haberin devamını merak etmek, daha sağlıklı bir bilgi alışkanlığının başlangıcı olabilir.

Her habere aynı tepkiyi vermek zorunda değiliz. Her konuda uzman olmamız da gerekmiyor. Ancak bir olay hakkında kesin bir yargıya varmadan önce sürecin tamamını öğrenmeye çalışabiliriz.

Belki de gündemin hızını değiştiremeyiz. Fakat o hızın düşünme biçimimizi tamamen belirlemesine izin vermeyebiliriz.

Sonuçta bir haberin değeri yalnızca kaç kişinin dikkatini çektiğiyle ölçülmemeli. Topluma ne kadar doğru bilgi sunduğu ve olayın anlaşılmasına ne ölçüde katkı sağladığı da önemli.

Bugün hepimiz yeni bir gelişmenin peşindeyiz. Yarın başka bir haberin, ertesi gün bir başkasının…

Ama arada dönüp bakmayı unuttuğumuz bir yer var.

Dün hep birlikte konuştuğumuz meseleler bugün ne durumda?

Belki de artık yalnızca yeni haberleri değil, eski haberlerin sonuçlarını da merak etmenin zamanı gelmiştir.

Çünkü bir olayın gündemden düşmesi, o olayın sonuçlandığı anlamına gelmez.

Ve bazen asıl haber, herkes konuşmayı bıraktıktan sonra ortaya çıkar.