Sevgili okurlar, yakından takip ettiğim Türkiye’nin biyoloji bilimi alanında önde gelen akademisyenlerinden, ekolog, ornitolog, doğa koruma bilimci, doğa fotoğrafçısı ve Türkiye’nin ilk tropik biyoloğu olan Çağan Hoca 19 Kasım’da Cop 31 Green Zone’da bilim için, doğa için, iklim için, gelecek için Koç Pavilion’da bulundu. Benim sunumum 13 Kasım’da olduğu için hocamızla tanışıp, onun engin bilgilerinden faydalanamadığım ve kendisiyle fikir alışverişinde bulunamadığım için üzgünüm açıkçası.

Hakiki bilimin peşinden koşan Çağan Hoca, doğaya ömrünü adamış müthiş bir bilim insanı. Kitaplarını okuduğum, tüm yapımlarını ve çalışmalarını takip ettiğim, küçücük bir tür bulduğundaki o heyecan ve mutluluğunu benim de ekran başında birebir aynı şekilde yaşadığım ve artık ezbere bildiğim belgesellerinde verdiği bilgilerin değeri muazzam. Ayrıca çekimlerde izleyiciye verdiği sosyal mesajlar ise sıradan bir vatandaş için bile çok kıymetli. Doğayı korumak, ekolojik dengenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına -elbette bizim sözümüzden münezzeh- oldukça güçlü bir çabası var hocamızın. Türkiye’de sahadan sahaya, dünyada ise ülkeden ülkeye koşan ve türlerin devamı için oldukça yoğun çalışan, emek veren, sayısız bilimsel çalışmalar yapan Çağan Hoca; “iklim değişikliğinin 2100 yılına kadar kuş türlerinin %30’unun (8.600 kara kuşu türünde 2.500 türün) kaybedileceğini vurguluyor. Sulak alan kuşlarının bu sayıya dahil olmadığını da belirtiyor. Ayrıca durumun Türkiye için vahametini ortaya koyuyor; çünkü Türkiye’de sulak alanlarımızın yarısından fazlasını kaybettiğimizi ve iklim değişikliğinin bunu daha da sertleştirdiğini” ifade ediyor.

Kısacası gezegen için korkunç tablo önümüzde. Bilim gerçekleri konuşur. Safsataları ise cehalet.