Sevgili okurlar, köpekbalıkları olmasa ekosistemin çökeceğini biliyor muydunuz? Salt deniz ekosisteminden bahsetmiyorum. Tüm ekosistemi kastediyorum.

Belgesel yapımlarda köpekbalıkları olmasaydı ekosistemin çökeceğine işaret ediliyor. Bilim insanları, son 40-50 yılda “Sapan, Boğa, Çekiç Başlı Köpekbalığı” gibi türlerin %80 ila 99’u yok olduğunu ifade ediyor. Sapan köpekbalığının %80’i yok oldu. Boğa köpekbalığının %86’sı yok oldu. Çekiç başlı köpekbalığının %86’sı yok oldu. Tırtıklı çekiç başlı köpekbalığının %99’su yok oldu. Bunun yanında 1950’den bu yana deniz kuşları nüfusu azaldı.

Bilim insanlarına göre; Köpekbalıkları süper avcıdır, besin zincirinin en üstündedir. Yani 1. Seviyededirler. 2. Seviyedeki hasta ve zayıf canlıları yerler. 1. seviye eko sistemden gittiğinde 2. seviyenin nüfusu aşırı artar. 2. seviye 3. seviyeyi yer ve sayıları iyice artar. 3. seviye tamamen tükenir ve 2. Seviyenin yiyeceği kalmaz. O zaman 2. seviyenin de soyu tükenir. Bu olay besin zincirinde en küçük organizmalara kadar ilerler. Bu yüzden köpekbalıklarının kurtarılması hayati derecede önemlidir. Okyanusun yaşaması için köpekbalıklarının kurtarılması gerekmektedir.

Köpekbalıklarını can alan birer terminatör, bir canavar olarak görüyorlar. Peki öyle mi dersiniz? İnsan mı daha canavar yoksa köpekbalığı mı? İşte şimdi dikkat: Köpekbalıkları yıllık ortalama 10 kişi öldürüyor. Peki ya insan? Saat başı 11 ila 30 bin köpek balığı öldürüyor!

Bunun yanı sıra balıkçılık yüzünden de köpekbalıkları tükeniyor. Her yıl en az 50 milyon köpekbalığı ağlara takılıyor. Avlanan deniz canlılarının %40’ı suya geri atılıyor ve daha suya değmeden ölüyor. Köpek balıklarının yüzgeçleri için avlanmasını henüz mevzubahis etmedik bile. Ne yazık ki Asya’dan dünyaya yayılan bir köpek balığı yüzgeci çorbası söz konusu. Bunun üzerine bir de, Fransa ve Japonya- “TAİJİ” balina, yunus ve köpekbalığı katliamlarını konuşmaya takatimiz kalmıyor. Korkunç bir işkence. Korkunç bir katliam. Korkunç bir vahşet. Anlatmaya ne kelimelerim yetiyor ne dilim ne kalbim.

Balıkçılık, özellikle trol avcılığı tüm ekosistemi mahvetmeye devam ediyor. Karaya vuran balinaların midesinden balıkçı malzemeleri çıkıyor. Halatlar, ağlar, plastikler, çeşitli balıkçı malzemeleri. Balıkçılık, dünyadaki çoğu resif için en ciddi tehlike. Balık avlama meselesi böyle giderse 21. yy. ortasında ticari balıkçılık son bulacak. Çünkü tutacak balık kalmayacak.

ÇÖZÜM NE? : balık yememek veya daha az yemek.

Hayvanlar dışkıladığında mercanlar bundan beslenir. Balıkçılar gelip balıkları avladığında balıklar zarar görür. Ayrıca balıkların suya bıraktığı mercanlara besin olan maddeler gider. Mercanları yenileyecek, büyütecek besinler yok olmuş olur.

İnsanlık, denizler ölürse bu gezegende yaşayamaz. Balıkçılığın tamamen endüstriyel hale gelmesi en büyük sorundur. Her yıl 2,7 trilyon balık avlanıyor, yani her dakika 5 milyon balık öldürülüyor. Bazı balık popülasyonları yok olmanın eşiğine geldi. Bunlardan bazıları: Trança balığı %96, morina balığı %84, mavi yüzgeçli orkinos % 95, mezgit balığı %87 oranında azaldı.

Balıkçılık devam ederse 2048’e kadar okyanuslar bomboş kalacak.

İklim değişikliğini durdurmak istiyorsak önce okyanusu korumamız gerekiyor. Korumanın yolu basit. Okyanustan uzak durmak!