Sevgili okurlar, aylar önce size bahsettiğim Cop 31 zirvesine artık sayılı günler kaldı. Antalya’da gerçekleşecek bu uluslararası platform oldukça önemli bir zirve olacak.

Yine savunduğum şu ki; iklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele ülkeler arası iş birliği şart. Umut ediyorum ki, bu platform sayesinde güçlü ortaklıklar ve anlaşmalar yapılır. Okyanusların balık avına kapatılması gibi, plastik kullanımının azaltılması gibi, balık başta olmak üzere hayvansal tüketimin sınırlandırılması gibi, doğal kaynaklar ile ilgili pek yeni düzenlemelerin getirilmesi ve uygulanması gibi… Ve daha pek çok şey… Ancak en mühim olan: Ülkeler arası protokoller ve iş birlikleri şart!

Ben de tıpkı sıradan bir vatandaşın olmak zorunda bir duyarlılık ve bilinç ile bu zirveye proje göndermiştim. Çorbadan tuzum olursa ne mutlu bana düşüncesiyle yola çıkarak en çok değer verdiğim ve güvendiğim “gençlik” olgusundan hareketle bir fikir ortaya koydum. Çünkü biliyorum ki, gençlik olmadan bir hareketin başarılı olması mümkün olamaz. Gençler bizim geleceğimizin en güzel yapı taşları, her biri tıpkı bir güneşin hareleri gibi... Gençlerle yola çıkan bir hareket mutlaka başarılı olacaktır. Bu nedenle hazırladığım “Sıfır Atık ve Karbon Ayak İzi Farkındalığına Yönelik Eğitim Kampanyası” başlıklı projemde üniversite kampüslerinde gençlerle neler yapabiliriz? sorusu üzerinde yoğunlaştım. Üniversite kampüsleri gerçekten de hem alan olarak hem tüketim maliyetleri olarak üzerinde durulması gereken sürdürülebilir çevreci yaklaşımların sergilenmesi gereken aslında birer açık hava müzeleri. Bu fikirden hareketle ürettiğim sözlü bildirim, mutlaka sürdürülebilirliğin ön planda olduğu kampüsler yaratmak ve geliştirmek üzerine kurulu. Umuyorum ki, güzel projeler bir yerlerde ses ve karşılık bulur. Gezegenimizi ancak bu şekilde kurtarabiliriz.

Ne derler bilirsiniz; tek bir deniz yıldızı bile kurtarmak önemlidir. Ben de belki tek bir deniz yıldızı kurtarabilmek umuduyla sahilde yürüyüşe çıkıyorum. Bu gezegenin küçük bir parçası olduğum halde yine de gelecek kuşaklar adına ve bu gezegen için elimden gelen ne varsa yapmak amacıyla tüm sahil boyunca yürüyeceğim.

Umutla gideceğim zirveden umutla dönebilmek dileğiyle… Söze değil icraate giden yarınlarda buluşmak üzere… Sağlıcakla…