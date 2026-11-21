Geçtiğimiz günlerde eski bir tarih mecmuasının sayfalarını karıştırırken Ömer Seyfeddin’in 1905’li yıllarda genç bir edebiyat meraklısıyla yaptığı mektuplaşmalara rastladım. Bir şiir üzerinden başlayan yazışmalar, edebiyatın ne olduğu, nasıl okunması gerektiği, taklit ile özgünlük arasındaki fark üzerine uzayıp gidiyordu. Dikkatimi çeken şey sadece kullanılan kelimeler değildi. İki insanın birbirini anlamak, eleştirmek ve düşüncelerini anlatmak için gösterdiği çabaydı.

Ömer Seyfeddin, kendisine gönderilen şiiri değerlendirirken genç muhatabına yalnızca neyi yanlış bulduğunu söylemiyor, nasıl düşünmesi ve okuması gerektiğine ilişkin önerilerde de bulunuyordu. Mektuplarda bir düşünceyi açıklamak, gerekçelendirmek ve karşı tarafa aktarmak için gösterilen özen açıkça hissediliyordu. O satırları okurken aklıma yıllar öncesinin sokak röportajları geldi.

1980’li, 1990’lı yıllardan kalan görüntüler bugün zaman zaman sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Mikrofon uzatılan sıradan insanların konuşmalarına dikkat edin. Düşüncelerini anlatırken seçtikleri kelimeler, kurdukları cümleler, konuşmalarındaki akıcılık gerçekten düşündürücü. Elbette birkaç eski görüntüden hareketle geçmişte herkesin daha güzel konuştuğunu iddia edemeyiz. Ancak bu görüntüler, gündelik dilimizin geçirdiği değişimi sorgulamak için önemli bir fırsat sunuyor.

Bugün özellikle biz gençler arasında başka bir iletişim kültürü gelişiyor. Kelimeleri kısaltmak, cümleleri birkaç harfe indirmek, sosyal medyada ortaya çıkan ifadeleri günlük konuşmaya taşımak giderek yaygınlaşıyor. Bir kelimenin yeni söylenişi, anlamından daha fazla ilgi görüyor. Viral olmak, anlaşılır olmaktan daha önemli hâle gelebiliyor. Belki bu değişimin farkına varmak için sadece konuşmalarımıza değil, okuduklarımıza da bakmak gerekiyor. Bir metni okurken karşımıza çıkan yeni bir kelimenin anlamını araştırmak, daha önce bilmediğimiz bir ifadeyle tanışmak, düşüncemizi başka bir yerden kurmamıza yardımcı oluyor. Zamanla kelimeler yalnızca hafızamızda birikmiyor, olaylara bakışımızı da değiştiriyor.

Bir kavramı öğrendiğimizde, daha önce adını koyamadığımız bir durumu fark edebiliyoruz. Bu nedenle kelime hazinesi, yalnızca güzel konuşmanın değil, dünyayı daha geniş bir yerden görebilmenin de yollarından biri.

Bir kelimeyi kısaltmak elbette dili yok etmek değildir. Gençlerin yeni sözcükler üretmesi, dilin canlılığının da göstergesidir. Ancak burada başka bir soru var: Yeni ifadeler üretirken mevcut kelime hazinemizi de kullanıyor muyuz, yoksa giderek daha dar bir anlatım alanına mı sıkışıyoruz? Çünkü kelimeler sadece iletişim araçları değildir. Düşüncelerimizi birbirinden ayırmamızı, duygularımızı tanımlamamızı ve yaşadıklarımızı anlamlandırmamızı sağlar.Üzüntüyle hayal kırıklığı, öfkeyle kırgınlık, yalnızlıkla yabancılaşma aynı şey değildir. Bunların arasındaki farkları anlatabildiğimiz ölçüde kendimizi daha iyi ifade edebiliriz.

Ömer Seyfeddin’in mektuplarına yeniden döndüğümde dikkatimi çeken de buydu. Orada kelimeler sadece cümleleri süslemiyor, düşüncelerin gelişmesine hizmet ediyordu. Üstelik Ömer Seyfeddin, ilerleyen yıllarda Türkçenin sadeleşmesini savunacaktı. Demek ki mesele ağır kelimeler kullanmak değil, dili düşünceye hizmet ettirebilmekti.

Bugün saniyeler içinde yüzlerce insana ulaşabiliyoruz evet. Fakat bir düşünceyi bütün yönleriyle anlatmaya ne kadar zaman ayırıyoruz? Kelimelerimizi kısaltırken gerçekten zamandan mı kazanıyoruz, yoksa kendimizi anlatabileceğimiz dünyayı farkında olmadan mı daraltıyoruz?