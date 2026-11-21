Sevgili okurlarım, bu hafta köşemde Ankara’da dostlukla ticareti aynı çatı altında buluşturan İşinin İnsanları Kulübü’nü ağırlıyorum. Kulüp Başkanı Metin ÇAYIR’a yalnızca nasıl büyüdüklerini değil, hangi değerlerden ödün vermeden büyümek istediklerini sordum.

Burçin GÜLBENK: İşinin İnsanları Kulübü nasıl doğdu?

Metin ÇAYIR: 2023 yılında 17 kişiyle başladık. Bugün yaklaşık 60 farklı sektör temsilcisiyiz. Başlangıçtaki düşüncemiz hiç değişmedi: Önce tanışmak, ardından arkadaşlık ve kardeşlik bağları kurmak, sonra da birbirimizle güven içinde ticaret yapmak. Yalnızca iş bağlantıları değil, zor günümüzde arayabileceğimiz insanlar kazanmak istiyoruz. Birbirimizin sevincine ortak olabildiğimiz, derdimizi çekinmeden anlatabildiğimiz bir ortam kurmak gerçekten kıymetli. Ticaret böyle bir zeminde daha anlamlı hâle geliyor.

Burçin GÜLBENK: “İşimiz insan, kazancımız dostluk” mottosunu neden seçtiniz?

Metin ÇAYIR: Çünkü her işin merkezinde insan var. Bir işletmenin tabelasını görürsünüz ama arkasındaki emeği, kaygıyı, aileyi her zaman göremezsiniz. Biz birbirimize yalnızca müşteri gözüyle bakmak istemiyoruz. Dostluğun değerini, işler yolundayken değil, bir arkadaşımız sıkıntıya düştüğünde anlarız. Kazandığımız paranın yanında, birbirimizin gönlünde bıraktığımız iz de önemlidir. Gerçek dostluk, işimiz ve şartlarımız değişse de hayatımızda kalır.

Burçin GÜLBENK: Peki “Kartvizitleri değil, dostlukları biriktiriyoruz” sözünüz ne anlatıyor?

Metin ÇAYIR: Bir toplantıdan onlarca kartvizitle çıkabilirsiniz. Asıl soru, içlerinden kaçını içtenlikle arayabileceğinizdir. Bir üyemizin başarısını kıskanmadan kutlamak, hastalandığında hâlini sormak, işi durgunlaştığında elinden tutmak istiyoruz. Samimiyet toplantı salonunun kapısında bitmemeli. İnsanlar birbirini yalnızca yaptığı işle değil, gösterdiği vefayla da tanımalı. Bazen bir telefon, bazen içten bir ziyaret, bazen de hiçbir karşılık beklemeden verilen küçük bir destek, yıllarca anlatılacak bir dostluğun başlangıcı olabilir.

Burçin GÜLBENK: Dostluk kadar kulüp içinde ticaret de hedefiniz. Bu denge nasıl kuruluyor?

Metin ÇAYIR: Önce birbirimizin karakterini ve iş yapma biçimini tanıyoruz. Sonra ihtiyaçlarımızda birbirimize fırsat vererek ticaretimizi güçlendiriyoruz. Fakat dostluk, kalitesiz hizmeti kabul etmek ya da ödeme sözünü unutmak değildir. Açık iletişim, adil fiyat, kaliteli hizmet ve zamanında ödeme güveni besler. İstediğimiz, iki tarafın da kazandığı ilişkiler kurmak. Kulübün içindeki ticaret arttıkça birbirimize duyduğumuz sorumluluk da artmalı. Bir arkadaşımızın güvenini boşa çıkarmak, yalnız bir siparişi değil, uzun emeklerle kurulmuş bir bağı da kaybettirir.

Burçin GÜLBENK: Neden her sektörden bir temsilciyle ilerliyorsunuz?

Metin ÇAYIR: Aynı sektörde gruplaşma, gereksiz çekişme ve kutuplaşma oluşmasını istemiyoruz. Farklı meslekler birbirini tamamlasın; herkes bilgisini, tecrübesini paylaşsın. Birinin ihtiyacı, diğerinin uzmanlığı olabilir. Böylece kulübün içinde rakip kamplar değil, birbirine değer katan yol arkadaşları oluşur.

Burçin GÜLBENK: Kulübü hızla kalabalıklaştırmak yerine neden ağır ilerliyorsunuz?

Metin ÇAYIR: Sayıyı büyütmek kolay; güveni korumak zor. Ahmet Haşim’in “Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden” dizesi bize güzel bir benzetme sunuyor. Her basamağı sağlamlaştırarak çıkmak istiyoruz. Bizim için başarı, üye listemizin uzunluğu değil, o listedeki insanların birbirine güvenebilmesi. Değerlerimize zarar verenlerle gerektiğinde yollarımızı ayırırız.

Burçin GÜLBENK: Kulübünüzde yer alacak bir insanda hangi kriterler öncelik taşıyor?

Metin ÇAYIR: Önce kişilik, karakter ve ahlak. Doğru, dürüst, düzgün, sözüne sadık ve saygılı iş insanlarıyla yürümeyi hedefliyoruz. Referansı olmayan kimseyi kulübümüze kabul etmiyoruz. Çünkü bir üyemizin davranışı hepimizin itibarını etkileyebilir. Şirketinin büyüklüğü, kazancı, unvanı elbette konuşulur; ama bunların hiçbiri insanlığının önüne geçemez. Önce insanı tanırız, dostluğu kurarız; ticaret sonra gelir. Referans bizim için yalnızca bir isim söylemek değildir; tanıdığımız insanın iş ahlakına, ilişkilerine ve tutarlılığına dair sorumluluk almaktır. Bu titizlikten taviz vermek istemiyoruz.

Burçin GÜLBENK: Ankara dışına açılma hedefiniz var mı?

Metin ÇAYIR: Ankara içinde ve dışında organizasyonlarla bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Ancak büyürken özümüzü kaybetmeyeceğiz. Siyasi ayrışmaları masamıza taşımadan sevgi, saygı, dürüstlük ve ortak iş ahlakında buluşacağız. Hedefimiz en kalabalık kulüp olmak değil, en sağlam dostlukları kurabilmek.

Bu sohbetten ayrılırken düşündüm: Daha çok kazanmak için uğraşırken kaç güzel insan biriktiriyoruz? İşinin İnsanları Kulübü’nün hatırlattığı değer burada saklı. Bir kulübü büyük yapan, çatısının altındaki insanların sayısı değil, orada yaşatılan insanlıktır. Dilerim Başkan Metin ÇAYIR ve yol arkadaşları, dostluklarını bereketli iş birliklerine, iş birliklerini kalıcı kardeşliklere dönüştürür. Çünkü unvanlar değişir, kazançlar harcanır; zor günümüzde elimizden tutan insanın gönlümüzdeki yeri değişmez. İnsanın arkasında bırakabileceği en güzel miras, kendisi için söylenen iyi bir söz ve ihtiyaç anında uzattığı bir eldir. Dilerim bu kulübün her yeni basamağında önce o eller çoğalır.

Bir sonraki hafta başka bir konuyla hayata dokunmak üzere, hoşça kalın, sağlıkla kalın