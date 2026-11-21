Bu haftanın bilim ve teknoloji haberlerini okurken bende kalan ortak düşünce şu oldu: İlerleme artık yalnızca yeni bir şey başarmakla değil, nerede yanıldığımızı daha hızlı fark etmekle de ölçülüyor.

Bunun en güzel örneklerinden biri yapay zekâ tarafında geldi. Nature’ın aktardığı yeni bir analiz, büyük dil modellerinin uydurma akademik kaynak verme gibi bazı kötü alışkanlıklarının zaman içinde belirgin biçimde azaldığını gösteriyor. Araştırmacılar, bazı istenmeyen davranışların yaklaşık 16 ay içinde büyük ölçüde kaybolabildiğini söylüyor. Bu elbette “halüsinasyon sorunu bitti” anlamına gelmiyor; fakat önemli bir işaret var: Yapay zekâ modelleri yalnızca daha güçlü hale gelmiyor, eski hatalarının bazılarını da geride bırakıyor.

Aynı hafta Anthropic’in halka arzı teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirket yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşırken, bilimsel araştırmayı hızlandırma, ilaç geliştirme süreçlerini dönüştürme ve bazı araştırma görevlerini otomatikleştirme hedeflerini de daha açık biçimde ortaya koydu. Nature’ın dikkat çektiği nokta ise bence çok önemli: Bu hedefler büyük, ama bilim insanlarının önemli bir bölümü hâlâ temkinli. Çünkü bir laboratuvarı hızlandırmak başka, doğru bilim üretmek başka şey.

Sağlık alanında ise bilim bize bu haftanın en değerli derslerinden birini verdi: Her umut verici fikir işe yaramıyor.

Alzheimer hastalığını yavaşlatmak amacıyla geliştirilen ve beyinde gamma dalgaları oluşturmak için ışık ve ses kullanan Spectris AD sistemi, uzun süredir merakla beklenen klinik çalışmada bilişsel gerilemeyi anlamlı biçimde yavaşlatamadı. Şirket bazı erken evre hastalarda olumlu işaretler gördüğünü söylüyor, ancak bağımsız araştırmacıların yorumu oldukça net: ana çalışma negatif.

Bana göre bu, kötü bir bilim haberi değil. Tam tersine, bilimin nasıl çalıştığını gösteren çok iyi bir örnek. Laboratuvarda etkileyici görünen bir fikir, insan üzerinde aynı sonucu vermeyebilir. Önemli olan başarısızlığı saklamak değil, sonucu kabul edip bir sonraki soruyu daha doğru sormak.

Uzay tarafında ise bu hafta daha şiirsel bir kilometre taşı vardı. Voyager 1, Dünya’dan tam bir ışık günü, yani yaklaşık 25,9 milyar kilometre uzaklığa ulaştı. Artık Dünya’dan gönderilen bir radyo sinyalinin araca ulaşması 24 saatten fazla sürüyor. 1977’de fırlatılan bir aracın hâlâ veri göndermesi başlı başına mühendislik başarısı.

Fakat uzay bize yalnızca başarı değil, kırılganlık da hatırlattı. United Launch Alliance’ın Vulcan roketi, Amazon’un 40 Leo uydusunu taşıdığı görevde başarısız oldu. Bu, ULA’nın 20 yıllık tarihinde ilk tam görev kaybıydı ve yalnızca ticari uydu programlarını değil, ABD’nin ulusal güvenlik ve Artemis planlarını da etkileyebilecek bir gelişme.

Bir tarafta 49 yıldır çalışan Voyager var; diğer tarafta en yeni roketlerden biri yörüngeye ulaşamıyor.

Belki de bu haftanın özeti tam olarak burada yatıyor.

Bilim ve teknoloji düz bir çizgide ilerlemiyor.

Bazen yapay zekâ eski hatalarını azaltıyor, bazen umut vadeden bir tedavi klinik sınavı geçemiyor. Bazen yarım asırlık bir uzay aracı rekor kırıyor, bazen en yeni roket yere dönüyor.

Bana kalırsa gerçek ilerleme, hiç hata yapmamak değil.

Yanıldığımızda bunu fark edecek kadar iyi ölçmek, doğrulamak ve yeniden denemek.