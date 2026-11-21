Ankara, uzun yıllar boyunca altyapı yatırımlarıyla ve ulaşım projeleriyle adından söz ettiren bir başkent olarak anıldı.

Ancak son dönemde vatandaşın gündeminde öne çıkan konu ne yeni bir proje ne de modern bir ulaşım yatırımı. Bugünlerde Ankaralıların ortak şikâyeti, bitmek bilmeyen yol çalışmaları, uzun süren altyapı kazıları ve her geçen gün daha da yoğun hissedilen trafik sorunu.

Elbette büyükşehirleri yönetmek kolay değildir. Nüfus artışı, araç sayısındaki yükseliş ve şehirleşmenin beraberinde getirdiği sorunlar her yönetimin karşılaşacağı zorluklardır. Ancak vatandaş açısından önemli olan, bu sorunların ne kadar hızlı ve etkili çözülebildiğidir.

Son yıllarda başkentin birçok noktasında kanalizasyon, su hattı ve altyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu yatırımların gerekli olduğu kuşkusuzdur. Fakat vatandaşın eleştirdiği nokta, çalışmaların planlanması ve tamamlanma süreleridir. Aylarca süren kazılar, sürekli değişen trafik düzenlemeleri ve zaman zaman yaşanan su kesintileri günlük yaşamı zorlaştırmaktadır.

Ankara sokaklarında, toplu taşımada ya da esnaf sohbetlerinde sıkça duyulan bir cümle var: “Eleştirelim ama geçmiş dönemlerde bu kadar uzun süren trafik çilesi yaşamıyorduk.” Bu görüşe katılan da vardır, katılmayan da. Ancak önemli olan, bu düşüncenin giderek daha fazla kişi tarafından dile getiriliyor olmasıdır. Öyle ki sokakta, dolmuşta, arkadaş sohbetlerinde aynı benzer serzenişler: "Geçmiş yönetimleri eleştirirdik ama bu kadar beklemiyorduk."

Yerel yönetimlerde başarı, sadece proje üretmekle değil, vatandaşın hayatını kolaylaştırmakla ölçülür. Bir çalışmanın başlaması kadar zamanında tamamlanması da önemlidir.

Sayın Mansur Yavaş, büyük bir halk desteğiyle seçildi. Bu destek beraberinde büyük beklentiler de getirdi. Adı ülke siyaseti için geçen bir belediye başkanına vatandaşın doğal olarak şu soruyu sorması kaçınılmazdır: "Ankara'nın trafik ve altyapı sorunlarını çözmekte zorlanan bir yönetim, Türkiye'ye nasıl umut olacak?"

Bu soru bir suçlama değil, demokratik bir sorgulamadır. Çünkü Ankaralı artık açıklama değil çözüm, vaat değil sonuç görmek istiyor.

Kusura bakmayın Sayın Başkan...

Ankara'da saatler ilerliyor, trafik ilerlemiyor. Kanal ve yol inşaatları aylar hatta yılları geçiyor. Ve vatandaşın dilindeki ortak serzeniş giderek büyüyor: "Yavaş kardeşim, çok yavaş..."