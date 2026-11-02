Elon Musk, Teksas’taki bir SpaceX test tesisinde düzenlenen etkinlikte yeni Roadster’ı tanıttı. Araç, SpaceX’in roket teknolojisinden yararlanarak eğimli bir rampayı tırmandı, havalandı ve ardından kontrollü bir şekilde yere indi. Demo sırasında araçta sürücü yoktu; sebebi ise kimsenin zarar görmemesi.

Etkinlikte dikkatimi çeken ayrıntılardan biri, Musk’ın özellikle seyirci istemesiydi. Görüntülerin yapay zekayla üretilmediği anlaşılsın diye. Haksız sayılmaz aslında, çünkü uçan bir araba ilk bakışta insana “bu yapay zeka tarafından üretilmiş olmasın?” dedirtiyor. Ama bir görüntünün gerçek olduğunu kanıtlamak için insan toplamak zorunda kalmak, belki de aracın havalanmasından daha şaşırtıcı.

İşin bir de mühendislik tarafı var. Yüksek basınçlı tanklar, itici nozullar ve bunları yöneten kontrol sistemleri otomotiv tedarik zincirinin klasik parçaları değil. Bir demo, kontrollü koşullarda tek bir aracın bir kez çalıştığını gösterir. Seri üretim ise binlerce aracın aynı performansı tekrar edebilmesini ister. Bu kadar hassas parçalarda küçük bir sapma bile hem performansı hem de güvenliği ciddi biçimde etkileyebilir.

Belki de bu yüzden Roadster iki ayrı sınavla karşı karşıya. Birincisi, artık her şeyin sahte olabildiği bir çağda insanları gördüklerine inandırmak. İkincisi, o inancı üretim hattında, bin kez aynı güvenlikle tekrarlayarak sürdürmek. Havalanmak, bu işin en kolay kısmı. Asıl zor olan, havalandıktan sonra da ayakta kalabilmek.