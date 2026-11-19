Baştan söyleyeyim, ben doktor değilim. Bu yazı da ilaç tavsiyesi değil. Konuşmak istediğim şey bir ilaç değil, bir geçiş: kilo verme tedavisi iğneden hapa kayıyor. Birkaç yıldır herkesin dilinde iğne vardı. Şimdi tablo değişiyor. Aynı tedavinin hap versiyonu, geçen yılın aralık ayında ABD’de onay aldı.

Birkaç ay sonra rakip bir firmanın hapı da onaylandı. Şirketin açıklamasına göre ilk onaylanan ürün, satışa çıkışından beş ayı biraz aşan sürede ABD’de 3 milyon reçeteye ulaştı. Bu artık bir deneme değil, büyüyen bir pazar. Hapın neden bu kadar ilgi gördüğünü anlamak zor değil. İğne birçok insan için

sadece bir ilaç değil, aşılması gereken bir engel. Kendine iğne yapmak, üstelik bunu düzenli sürdürmek herkesin harcı değil. Hapta bu kalkıyor. Acı yok, teknik yok, çantaya atıp gidiyorsun.

Yanlış yapma ihtimali de azalıyor, çünkü hap yutmak iğne yapmaktan kolay. Uzman değilim, sadece dışarıdan bakıyorum, ama kolaylık da bir tür etki yaratıyor bence. Bir tedaviyi bırakmamak, başlamak kadar önemli. Üstelik işin bir de insan tarafı var. Zor gelen şeyi kimse uzun süre sürdüremez. Tedavi basitleştikçe devam etmek de kolaylaşıyor. Hapın asıl vaadi belki de burada, etkisinden çok bırakılmama ihtimalinde. İğneye karşı gerçek bir üstünlüğü olup olmadığını ise zaman gösterecek.

Ama “hap alan herkes zayıflar” demek de yanlış olur. Bu ilaçlar doktor reçetesiyle veriliyor ve herkesin bedenine uymuyor. Çoğu hafif seyretse de bulantı, kabızlık ve ishal sık görülen yan etkiler arasında. Hap da başıboş bırakılacak bir şey değil, kuralları var. Bazı haplar sabah aç karnına alınıyor ve sonrasında yarım saat bir şey yenmiyor. Kilo vermek de zaten tek başına ilaçla çözülen bir iş değil. Beslenme, hareket ve doktor kontrolü hala işin merkezinde.

Beni asıl düşündüren şu: kolaylık, riski de gözden kaçırtabilir mi? İğne bir zahmetti ve “bunu ciddiye alıyorum” dedirtiyordu. Hap ise vitamin gibi cebe

giriyor. Bu rahatlık, “doktora gitmesem de olur” fikrine dönüşmesin.

Yine de umutsuz değilim. Yıllardır kilo vermekte zorlanan, iğne lafını duyunca geri çekilen insanlar için bu gerçek bir seçenek olabilir. Doktor gözetiminde, doğru kullanıldığında tedaviye giden yolu kısaltıyor. Yani “hap mı, iğne mi?” diye sormak yanlış. Doğru soru, hangi tedavinin kime, kimin gözetiminde uygun olduğu. Bunu da yazı değil, doktor söyler.