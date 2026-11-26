2027 yılı bütçe çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Komisyonlarda görüşülmeye devam ediyor. Ortaya çıkan ilk işaretlere göre, vatandaşların vergi yükü önümüzdeki sene daha da ağırlaşacak. Özellikle dolaylı vergiler canımızı acıtmaya devam edecek.

Türkiye’de yıllardır vergi adaletsizliğinden söz edilir. Her dönemde vergi reformu adı altında yeni düzenlemeler yapılır. Ancak bu düzenlemeler, vergi sisteminin temel sorunlarını çözmek yerine çoğu zaman mevcut yükün farklı biçimlerde vatandaşın sırtına binmesine neden olur.

Oysa vergi toplamak devletin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Vatandaşın vergi ödemesi bir yurttaşlık görevidir. Ancak bu görevin yerine getirilmesinde adaletin gözetilmesi de devletin sorumluluğudur.

Bugün çalışanların önemli bir bölümü gelir vergisinden şikâyetçidir. Yılın başında aldığı ücret üzerinden hesaplanan vergi, ilerleyen aylarda üst vergi dilimlerine geçilmesiyle artar. Ücretine zam alan çalışan, bir süre sonra vergi kesintileri nedeniyle beklediği gelire ulaşamaz. Vergi dilimlerinin enflasyon karşısında yeterince güncellenmemesi, ücretlilerin satın alma gücünü daha da zorlar.

Üstelik ücretlilerin vergisi daha maaşları ellerine geçmeden kesilir. Bu kesintiyi erteleme veya vergiden kaçınma imkânları yoktur. Dolayısıyla gelir vergisi düzenlemesinde ücretlilerin korunması, vergi adaletinin ilk koşullarından biri olmalıdır.

Bir başka önemli sorun ise dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki ağırlığıdır. Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi vergiler, gelir düzeyine bakılmaksızın tüketim üzerinden alınır. Asgari ücretli de yüksek gelirli vatandaş da aynı ürünü satın alırken aynı vergi oranıyla karşılaşır. Ancak bu verginin kişilerin gelirleri içindeki ağırlığı aynı değildir. Dar gelirli vatandaş, kazancının çok daha büyük bölümünü zorunlu tüketim için harcadığından dolaylı vergilerden oransal olarak daha fazla etkilenir.

Bu nedenle temel gıda, eğitim, sağlık ve zorunlu tüketim ürünlerinde vergi yükünün yeniden değerlendirilmesi gerekir. Vergi sisteminin sosyal adaleti gözeten bir yapıya kavuşturulması artık bir tercih değil, ihtiyaçtır.

Vergi adaletinin bir diğer ayağı da gelirlerin kaynağına göre adil vergilendirilmesidir. Sadece ücretlilerin gelirlerini vergilendirmekle adil bir sistem kurulamaz. Sermaye, kira, ticari kazanç ve diğer gelir türleri de ödeme gücü ve vergi mevzuatındaki ilkeler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Çok kazananın ödeme gücü oranında daha fazla vergi ödemesi, vergi yükünün toplumun bütün kesimlerine adil biçimde dağıtılması, vergi adaletinin temel ilkelerinden biri olmalıdır.

Kayıt dışı ekonomi de çözülmesi gereken önemli sorunlardan biridir. Vergisini düzenli ödeyen esnafın, işletmenin ve çalışanın karşısında kayıt dışı faaliyet gösterenlerin haksız bir avantaj elde etmesi kabul edilemez. Vergi denetimleri güçlendirilmeli, kayıt dışı istihdamla etkin mücadele edilmelidir. Vergi yükünü sürekli aynı kesimlere yöneltmek yerine vergi tabanı genişletilmelidir.

Ayrıca yıllardır tartışılan vergi istisnaları ve muafiyetleri de yeniden gözden geçirilmelidir. Kimlere, hangi gerekçeyle ve ne ölçüde vergi avantajı sağlandığı kamuoyuna açık olmalıdır. Üretime, istihdama ve toplumsal faydaya katkısı bulunmayan ayrıcalıkların sürdürülmesi, vergi adaleti tartışmalarını daha da büyütür.

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi de önemlidir. Sürekli değişen düzenlemeler hem vatandaşın hem de işletmelerin önünü görmesini zorlaştırır. Vergi sistemi anlaşılır, öngörülebilir ve uzun vadeli olmalıdır.

Bütün bunların yanında vatandaşın ödediği verginin nereye harcandığını bilmesi gerekir. Kamu kaynaklarının kullanımı şeffaf olmalı, kamu harcamalarında tasarruf ve hesap verebilirlik esas alınmalıdır. Çünkü vergi adaleti yalnızca paranın nasıl toplandığıyla değil, nasıl harcandığıyla da ilgilidir.

Özetle;

Vergi reformu, devletin kasasına daha fazla para koymanın adı değildir. Gerçek reform, toplumun bütün kesimlerinin ekonomik gücünü dikkate alan, emeği koruyan, kayıt dışılığı önleyen ve vergi yükünü adil dağıtan bir sistem kurmaktır.

Vatandaş devlete vergi vermekten kaçınmaz. Yeter ki ödediği verginin adil olduğuna ve ülkesine hizmet olarak geri döndüğüne inansın.

Unutulmamalıdır ki vergi adaleti sağlanmadan gelir dağılımında adaleti sağlamak da mümkün değildir.