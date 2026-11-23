Bugün 23 Kasım, yarın 24 Kasım Öğretmenler günü. Bu yılki yazımda, önceki yıllarda sıkça değindiğim öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal sorunlarını yeniden ele almayacağım. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerimizin koşullarında da geçen yıldan bu yana olumlu yönde kayda değer bir değişiklik yaşanmadığını, aksine sorunların ağırlaştığını görüyoruz. Bu kez eğitim sistemimizin daha genel sorunlarına dikkat çekmek istiyorum.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerimize güzel sözler söylenecek, çiçekler verilecek, törenler düzenlenecek. Siyasetçiler kürsülere çıkıp öğretmenliğin kutsallığından, eğitimin öneminden ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdan söz edecek.

Peki, bütün bunlar öğretmenlerimizin ve eğitim sistemimizin gerçek sorunlarını ortadan kaldıracak mı?

Elbette hayır!

Aslında 24 Kasım, yalnızca kutlama günü değil, eğitim sistemimizin karnesini çıkarma günü olmalıdır. Ülkeyi yönetenler, öğretmenlere güzel sözler söylemek yerine, yıllardır çözemedikleri sorunların hesabını vermelidir.

Bugün öğretmenlerimizin önemli bir bölümü geçim sıkıntısı yaşıyor. Mesleğinin saygınlığını korumaya çalışan öğretmenler, ekonomik sorunlarla, kalabalık sınıflarla, yetersiz fiziki koşullarla ve giderek ağırlaşan çalışma şartlarıyla mücadele ediyor. Öğretmenlik, toplumun geleceğini şekillendiren en önemli mesleklerden biri olmasına rağmen hak ettiği ekonomik ve sosyal değeri göremiyor.

Ya öğrencilerimiz?

Bir ülkede milyonlarca çocuk okula kahvaltı yapmadan gidiyorsa, beslenme çantası boşsa, ailesi çocuğuna bir öğün yemek sağlayamıyorsa burada ciddi bir sosyal devlet sorunu vardır. Çocukların sağlıklı beslenmesi, barınması ve eğitim alması bir lütuf değil, devletin temel sorumluluğudur.

Okullarda bütün öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek verilmesi hâlâ çözülememiş bir mesele olarak karşımızda duruyor. Buna karşılık kamu kaynaklarının çeşitli vakıf, dernek ve kuruluşlarla yapılan protokoller çerçevesinde kullanılması ciddi biçimde sorgulanmalıdır. Devletin asli görevi, çocuklarımızın eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu sorumluluk başka kuruluşlara devredilemeyeceği gibi kamu kaynaklarının kullanımında da öncelik tartışmasız biçimde çocuklarımızın ve okullarımızın ihtiyaçları olmalıdır.

Eğitimde fırsat eşitliği de giderek tartışmalı hâle geliyor. Ekonomik gücü olan aileler çocuklarını özel okullara gönderirken, dar gelirli ailelerin çocukları kalabalık sınıflarda, yetersiz imkânlarla eğitim görmeye çalışıyor. Böyle bir tabloda hangi fırsat eşitliğinden söz edebiliriz?

Üstelik eğitim sistemimiz sürekli değişen müfredatlar, sınavlar ve uygulamalar arasında yön arıyor. Oysa; eğitim politikaları günübirlik kararlarla değil, bilimsel verilerle, pedagojik ilkelerle ve uzun vadeli bir devlet politikasıyla oluşturulmalıdır.

Eğitim, herhangi bir siyasi anlayışın ya da dönemin uygulama alanı değildir. Çocuklarımızın geleceği, siyasi tercihlerden ve günlük hesaplardan çok daha önemlidir.

Bir başka önemli sorun da eğitimin laik, bilimsel ve çağdaş niteliğinin korunmasıdır. Eğitim kurumları, çocuklarımızı özgür düşünen, sorgulayan, araştıran ve farklı düşüncelere saygı duyan bireyler olarak yetiştirmelidir. Hiçbir çocuk, ailesinin ekonomik durumuna, inancına veya yaşadığı bölgeye göre farklı eğitim imkânlarına mahkûm edilmemelidir.

Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimize teşekkür etmek elbette önemlidir. Ancak teşekkürün en anlamlısı, onların insanca yaşayabilecekleri ekonomik koşulları sağlamak, mesleki itibarlarını korumak ve eğitim ortamlarını iyileştirmek olmalıdır.

Özetle;

Çocukların aç olduğu, öğretmenlerin geçim sıkıntısı çektiği, eğitimde fırsat eşitliğinin zedelendiği bir ülkede 24 Kasım’ı yalnızca kutlamalarla geçirmek, gerçekleri görmezden gelmektir. Bir ülkenin geleceği, yetiştirdiği çocukların niteliğiyle ölçülür. Eğitimde yapılan yanlışların bedelini yalnızca bugünün çocukları değil, yarının toplumu öder.

24 Kasım’da öğretmenlerimize kutlama mesajları göndermek kolaydır. Zor olan, milyonlarca çocuğun eğitim hakkını güvence altına almak, öğretmenlerin haklarını teslim etmek ve eğitimdeki sorunları çözmektir. Bu nedenle 24 Kasım, yönetenler için bir kutlama değil, hesap verme günü olmalıdır. Çünkü bir ülkenin geleceği, törenlerde söylenen güzel sözlerle değil, çocuklarına sunduğu eğitim olanaklarıyla şekillenir. Eğitim bir ülkenin en büyük yatırımı, öğretmen ise bu yatırımın en değerli gücüdür.