Gayrimenkul yatırımı denildiğinde insanların aklına ilk olarak ev ya da dükkân almak geliyor. Oysa yatırım dünyasında üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir soru var:

Neden bir konutun veya dükkânın değeri belirli sınırlar içerisinde artarken, doğru yerden alınmış bir arsanın değeri yıllar içerisinde katlanabiliyor?

Cevap aslında oldukça basit: Bina eskir, toprak ise doğru yerdeyse kıymetlenir.

Bugün sıfır aldığınız bir daireyi düşünün. On yıl sonra artık on yaşında bir binaya sahip olacaksınız. Yirmi yıl sonra binanızın bakım masrafları artacak, mimarisi eskiyecek, tesisatı yıpranacak. Çevrenizde yeni ve modern binalar yükseldikçe sizin dairenizin rekabet gücü azalabilecek.

Elbette konutunuzun bulunduğu bölge gelişirse değeriniz artabilir. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Çoğu zaman değerlenen şey binanın kendisi değil, binanın üzerinde bulunduğu arsadır.

Dükkân yatırımlarında da benzer bir durum söz konusu. Ticari hareketlilik, yaya trafiği, kira getirisi ve bölgenin ekonomik gücü dükkânın değerini belirler. İyi konumdaki bir dükkân çok kazandırabilir. Ancak ticaretin yön değiştirmesi, yeni alışveriş merkezlerinin açılması veya bölgenin cazibesini kaybetmesi yatırımın geleceğini etkileyebilir.

Peki arsa neden farklı?

Çünkü arsa yatırımında asıl kazanç, çoğu zaman bugünkü durumdan değil, gelecekteki değişimden doğar.

Bugün şehrin dışında kalan bir bölge, on yıl sonra yeni bir yaşam merkezine dönüşebilir. Yeni yollar açılır, fabrikalar kurulur, üniversiteler gelir, nüfus artar. Dün kimsenin ilgilenmediği topraklar, yarın insanların yaşamak ve yatırım yapmak istediği alanlar hâline gelebilir.

İşte arsa yatırımındaki büyük kazanç potansiyeli burada ortaya çıkar.

Bir konut aldığınızda çoğunlukla bugünün yaşam alanını satın alırsınız. Bir arsa aldığınızda ise doğru araştırmayla geleceğin yaşam alanına yatırım yapabilirsiniz.

Ancak burada çok önemli bir uyarım var.

Her arsa kazandırmaz!

Yanlış lokasyondan, yanlış fiyatla, hukuki durumu araştırılmadan alınmış bir arsa yıllarca beklese de beklenen getiriyi sağlamayabilir. Hatta yatırımcısına zarar ettirebilir.

Bu nedenle arsa alırken yalnızca ucuz olmasına değil; imar durumuna, ulaşım projelerine, nüfus hareketlerine, çevresindeki yatırımlara ve bölgenin gelişme potansiyeline bakılmalıdır.

Bir başka önemli konu da sabırdır.

Konut yatırımcısı çoğunlukla aylık kira gelirini düşünür. Arsa yatırımcısı ise yıllar sonra oluşabilecek değer artışını hedefler.

Birinde düzenli gelir ön plandayken diğerinde gelecekteki büyüme beklentisi öne çıkar.

Elbette konut ve dükkân yatırımlarının da önemli avantajları vardır. Kira getirisi sağlayabilir, doğru lokasyonda ciddi değer artışları yaşanabilir. Arsa ise düzenli gelir üretmeyebilir ve gerektiğinde satılması daha uzun sürebilir.

Bu yüzden yatırımcı öncelikle kendisine şu soruyu sormalıdır:

Ben bugün gelir mi elde etmek istiyorum, yoksa gelecekte oluşabilecek büyük bir değer artışını mı beklemek istiyorum?

Çünkü gayrimenkul yatırımında herkesin kazanç beklentisi ve bekleme gücü aynı değildir.

Benim arsa yatırımına bakışım ise şu:

Bugün herkesin istediği yeri almak çoğu zaman pahalıdır. Asıl mesele, yarın herkesin isteyeceği yeri bugünden görebilmektir.

Unutmayın, bir bina zamanla eskir. Ama doğru konumdaki toprağın değeri, çevresindeki gelişimle birlikte bambaşka bir noktaya ulaşabilir.

Önemli olan sadece toprak satın almak değil, geleceği doğru okuyabilmektir.