Geçtiğimiz günlerde Beypazarı’nda düzenlenen Hitit Rallisi, binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Oteller doldu, restoranlar taştı, sokaklarda yabancı diller duyuldu. Yani sadece bir yarış organizasyonu değil, tam anlamıyla bir ekonomik ve kültürel kalkınma hamlesiydi bu.

Üstelik bu organizasyon Beypazarı’nın tanıtımına sadece o gün değil, uzun vadeli bir etkiyle katkı sundu. Yıllardır yapılan tanıtım çalışmalarının belki de birkaç yılda sağlayacağı etkiyi, birkaç günde bu etkinlikle sağladı.



Bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor:

Gordion Antik Kenti neden bu tarz organizasyonların merkezi olmasın?

UNESCO Dünya Mirası listesine giren Gordion, yalnızca bir kazı alanı değil; aslında Ankara’nın en güçlü turizm kozlarından biri. Fakat doğru planlama ve güçlü etkinlik desteğiyle tanıtılmadığı sürece bu potansiyel ne yazık ki toprak altında kalmaya devam edecek.



İki Öneri, İki Fırsat



1. Hitit Rallisi’nin Bir Ayağı Gordion’da Olsun

• Bu organizasyonlar en az bir yıl önceden planlanıyor. Dolayısıyla şimdi harekete geçersek, gelecek yıl Gordion çevresinde yapılacak bir etap, bölgeye hem turizm hem tanıtım açısından ciddi ivme kazandırabilir.

2. Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Festivali

• Gordion’un ruhuna yakışır bir etkinlik…

Hem bilim insanlarını hem sanatçıları hem de turistleri bir araya getiren bir festival.

Polatlı Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sponsor markalarla iş birliği içinde, 2026 yılında böyle bir organizasyon planlanabilir.

Gordion’un hem akademik dünyada hem de geniş halk kitlelerinde karşılık bulması için büyük bir adım olur.

Ve Neden Bir de Biz Yapmayalım?

Şöyle bir şey yapılabilir:

Neden “Midas Rallisi” adıyla Gordion çevresinde biz de bir organizasyon düzenlemiyoruz?

Doğru sponsorlarla ve iyi tanıtımla bu etkinlik, ilk yılında ses getirir; ikinci yılında beklenti oluşturur; üçüncü yılında ise dünyaca bilinen bir markaya dönüşebilir.

Çünkü Midas da Gordion da zaten dünyanın bildiği isimler. Sadece biz harekete geçmeliyiz.

Bir bölgeyi büyüten şey yalnızca toprağı değil, üstüne kurduğumuz hayallerdir.

Gordion, şimdi o hayalleri hak ediyor.