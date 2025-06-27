99.000 lira kulağa az gibi geliyor olabilir.

Ve evet, bugünün şartlarında ne bir ev alabiliyorsun bu parayla,

ne de ikinci el piyasasında adam akıllı bir araba...

Ama bu, paranın tamamen işe yaramaz olduğu anlamına gelmiyor.

Asıl mesele, bu parayı nereye gömdüğün.

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Paranı Nasıl Çöpe Atarsın?

99.000 lirayla yeni bir telefon aldın diyelim.

Belki son model, belki markanın en pahalısı...

Ama emin ol:

2 yıl sonra aynı telefonun değeri yarıdan bile az olacak.

Çünkü teknoloji her gün eskir, değeri de öyle.

Ya da tatile çıktın...

Bodrum, Antalya, Alaçatı…

Lüks değil, “ortalama” bir her şey dahil otel seçtin diyelim.

Yalnızca birkaç gün içinde bu parayı bir anı defterine gömmüş oluyorsun.

Üstelik birçok otelin fiyatı artık 100.000 TL’ye dayandı bile.

Kısacası, 99.000 TL’yi harcamak kolay.

Ama değerlendirmek cesaret, vizyon ve sabır ister.

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Peki Ne Yapmalı?

Şunu net söyleyelim:

99.000 lirayla ev alamazsın, araba alamazsın belki ama...

Türkiye’nin dört bir yanında – hatta “dağın başı” bile olsa –

bir arsa alabilirsin.

Ve bu öyle bir yatırımdır ki,

ne modası geçer, ne elektroniği bozulur, ne de değeri sıfırlanır.

İmarı olmasa bile,

enflasyon karşısında erimez,

hatta çoğu zaman değerini birkaç kat artırır.

Bugün kimsenin yüzüne bakmadığı topraklar,

yarın bir şehir olur, bir sanayi bölgesi olur,

veya sadece bir “kaçış noktası” olarak bile büyük değer kazanır.

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Beklemek Yetiyor

Arsadan aldığın şey sadece toprak değil,

geleceğe duyduğun güven ve sabır.

3 yıl, 5 yıl sonra

bugünkü 99.000 TL’lik arsana biri sana

“500.000 TL vereyim” dediğinde

ne telefonunu, ne tatil fotoğraflarını,

ne de birkaç yıllık arabayı hatırlayacaksın.

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Sonuç:

Paranın büyüklüğü değil, yönü önemlidir.

Ve 99.000 TL’yi çöpe mi atarsın,

toprağa mı yatırırsın…

bunu sadece sen belirleyebilirsin.