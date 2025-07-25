Gayrimenkul yatırımı yaparken herkesin aklına ilk gelen şey tapudur. Tapu senedi, taşınmazın resmi sahibini gösteren en temel belgedir. Ancak günümüzde tek başına tapuya güvenmek, bazı önemli riskleri göz ardı etmek anlamına gelebilir.

Çünkü tapu üzerinde görünen bilgiler güncel olmayabilir. İşte tam da bu noktada devreye TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) belgesi giriyor.

TAKBİS belgesi, bir taşınmazın güncel hukuki durumunu gösteren, dijital ortamda oluşturulan ve e-Devlet üzerinden alınabilen resmi bir belgedir. Üzerinde kimin kullanım hakkı olduğu, ipotek, haciz, şerh gibi tüm güncel bilgiler ayrıntılı şekilde yer alır. Sadece kimin tapuda göründüğü değil, gerçekten fiilen ve hukuken kimin kullanımında olduğu da TAKBİS belgesiyle ortaya çıkar.

Tapu senedindeki bilgiler yıllar öncesine ait olabilir. Örneğin, bir taşınmaz 10 yıl önce alınmış ve sonrasında 5 işlemden geçmiş olabilir. Ancak sizdeki tapu hâlâ 10 yıl önceki haliyle duruyorsa, taşınmazın mevcut durumu hakkında yeterli bilgi sahibi olamazsınız. TAKBİS belgesi ise size en güncel ve gerçek durumu sunar.

Bir diğer önemli konu ise mülkiyetin kimde olduğunun netliğidir. Tapu üzerinde ismi geçen kişi, aslında üçüncü ya da beşinci el olabilir. TAKBİS belgesi sayesinde, taşınmazın güncel malikini ve tüm işlem geçmişini görmeniz mümkündür.

Bu nedenle, ev, arsa ya da herhangi bir gayrimenkul alırken sadece tapu istemek yetmez. Aynı zamanda TAKBİS belgesini de mutlaka talep edin. Bu belge sizi sonradan karşılaşabileceğiniz hukuki ve mali sorunlardan korur. Üzerinde herhangi bir kullanım hakkı, ipotek, haciz veya başka bir kısıtlama var mı açıkça görürsünüz.

Unutmayın: Bir ömür birikiminizi yatırdığınız gayrimenkulde hata yapma şansınız yok. Doğru bilgiye ulaşmak, doğru karar vermenin ilk adımıdır. TAKBİS belgesi bu doğruluğun temel taşıdır.

Dolayısıyla, “TAKBİS belgesini almadan ev, arsa, konut alma!” demek artık bir uyarı değil, bir zorunluluktur.