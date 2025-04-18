Gayrimenkul yatırımı deyince akla hep “tapulu” yer gelir. Hele de konu arsa yatırımıysa… İnsanlar bir yerin tapusu varsa, onu “garanti yatırım” zannediyor.

Oysa bu çok büyük bir yanılgıdır. Özellikle henüz devletin imar planı geçirmediği, yani “imarsız” olan arsalarda asıl değerli olan şey, tapu değil kooperatif hissesidir.

Neden mi? Gelin birlikte düşünelim...

Tapulu bir arsada hissedar olduğunuzu düşünelim. 20 kişilik bir arsa, herkesin kendi hissesinin tapusu var. Ama gelin görün ki, imar geldiğinde ve herkes o arsayı bir müteahhite vermek istediğinde içlerinden sadece bir kişi “Ben vermiyorum,” dediği anda tüm planlar suya düşüyor.

Şimdi durup bir düşünün. Ankara’nın göbeği Çukurambar’da hâlâ boş duran arsalar var. Değerlenecek ne kaldı? Metro var, alışveriş merkezleri var, çevresi zaten dolmuş… Ama arsalar hâlâ boş. Çünkü hissedarlar birbirini ya bulamıyor, ya da anlaşamıyor.

Bakın bu çok kritik:

1.⁠ ⁠Hissedarları bulamıyorsunuz.

İnsan, o hisseleri 30 yıl önce almış, şimdi yurt dışında mı, vefat mı etmiş, miras mı kalmış belli değil.

2.⁠ ⁠Hissedarları bulsanız da anlaşamıyorsunuz.

Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Biri satmak istiyor, diğeri müteahhite vermek istiyor, bir diğeri hiçbir şey yapmak istemiyor.

Üstelik bu kişilerin çoğu kötü niyetli de değil, sadece işin başına oturmak istemiyor. Ama bazıları gerçekten kötü niyetli olabiliyor. 5 milyonluk hissesi için, 19 kişinin baskısıyla rakamı 8-9 milyona çıkaranlar var. Çünkü biliyor: Onun imzası olmadan hiçbir şey olmayacak.

İşte bu noktada devreye kooperatif hisseleri giriyor.

Aynı arsa bir kooperatif bünyesinde olsaydı, işler çok farklı olurdu. Çünkü kooperatiflerde kararlar salt çoğunlukla alınır. Yani 20 kişilik bir kooperatifte 11 kişi bir konuda hemfikir olduğunda, geriye kalan 9 kişinin itiraz etme şansı yoktur. Hissedarlar arasında biri çıkıp “Ben razı değilim,” dese bile, kooperatif kararı geçerlidir.

Ne demek bu?

•⁠ ⁠Zaman kaybı olmaz.

•⁠ ⁠Yatırım boşa gitmez.

•⁠ ⁠Kötü niyetli hissedarlar sistemi kilitleyemez.

•⁠ ⁠Yıllarca boşta kalan milyonluk arsalar olmaz.

Bugün birçok arsa, değerinin zirvesine ulaşmışken hâlâ değerlendirilemiyor. Çünkü ya hissedar kayıp, ya da müteahhit kabul etmeyen bir kişi çıkıyor. Oysa kooperatif sisteminde işler akıyor.

İmar gelmemiş dahi olsa; kooperatif hissesine sahip olmak, yarının kazancını garantilemektir. Tapulu diye bir arsayı gözünüz kapalı almadan önce bu yazıyı hatırlayın. Çünkü tapu, tek başına çözüm değildir.

Unutmayın:

Kooperatif hissesi demek; birlikte karar, hızlı uygulama ve sağlam kazanç demektir.

Yani; Âh bu bulunamayan hissedarlar… diyerek hayıflanmak yerine, doğru hissedar yapısıyla yola çıkmak gerekir.