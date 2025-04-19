Türkiye İş Bankası tarafından ülkemizde ilk kez hayata geçirilen “OSB İhtisas Şubesi”, bölgemiz İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Sanayicilere özel hizmet anlayışıyla kurulan bu yeni şube modeli, üretim ve yatırım odaklı firmalara yerinde bankacılık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Açılış törenine Yenimahalle Kaymakamı Sayın Tahsin Kurtbeyoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Sayın Memiş Kütükcü, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Sayın Seyit Ardıç, İş Bankası üst düzey yöneticileri ile birlikte bölgemizden çok sayıda iş insanı ve sanayici katıldı.

Sanayiciye Özel Hizmet Modeli

İş Bankası yetkilileri yaptıkları açıklamada, OSB İhtisas Şubesi’nin; yatırım kredileri, ticari finansman çözümleri, danışmanlık ve dijital bankacılık hizmetleriyle sanayicinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunacağını belirtti. Yerinde ve hızlı hizmet sunma anlayışıyla hayata geçirilen bu model, organize sanayi bölgelerinde üretim yapan firmaların finansal süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Gültekin: “İvedik OSB, öncü adımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor”

Açılışta konuşan İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, “Bölgemiz, sanayi üretiminde olduğu kadar teknoloji ve hizmet altyapısında da öncülük etmeyi sürdürüyor. Türkiye’de ilk defa kurulan OSB İhtisas Şubesi’nin bölgemizde açılması, sanayicimize verdiğimiz değerin ve oluşturduğumuz güçlü altyapının bir sonucudur. Sanayici artık bankacılık işlemlerinde çok daha hızlı, daha etkili ve kendisine özel çözümlerle karşılaşacak.”

Kütükcü: “Sanayiciye yakın hizmet üretimi büyütür”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü ise şubenin önemine şu sözlerle dikkat çekti: “Bugün burada açılışı yapılan OSB İhtisas Şubesi, organize sanayi bölgelerinin sadece üretim değil aynı zamanda finansal erişim açısından da ne kadar kritik yapılar olduğunu gösteriyor. Sanayiciye yakın olmak, üretimi ve kalkınmayı doğrudan desteklemektir. Bu hizmet modelinin tüm Türkiye’ye yayılacağına inanıyoruz.”

Ardıç: “Finansal destek, sanayinin sürdürülebilirliğini artırır”

Törende konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Seyit Ardıç da sanayicilere sunulacak ihtisaslaşmış hizmetin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada açılan şube, finansal hizmetlerin üretim sahasına taşınmasının güzel bir örneği. Sanayicinin yanında olmak, onu anlamak ve özel çözümler sunmak sürdürülebilir kalkınma açısından çok değerlidir. İş Bankası’nı bu vizyoner adımı için kutluyor, bölgemizi de bu öncü projeye ev Açılış törenine Yenimahalle Kaymakamı Sayın Tahsin Kurtbeyoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Sayın Memiş Kütükcü, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Sayın Seyit Ardıç, İş Bankası üst düzey yöneticileri ile birlikte bölgemizden çok sayıda iş insanı ve sanayici katıldı.

Sanayiciye Özel Hizmet Modeli

İş Bankası yetkilileri yaptıkları açıklamada, OSB İhtisas Şubesi’nin; yatırım kredileri, ticari finansman çözümleri, danışmanlık ve dijital bankacılık hizmetleriyle sanayicinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunacağını belirtti. Yerinde ve hızlı hizmet sunma anlayışıyla hayata geçirilen bu model, organize sanayi bölgelerinde üretim yapan firmaların finansal süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Gültekin: “İvedik OSB, öncü adımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor”

Açılışta konuşan İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, “Bölgemiz, sanayi üretiminde olduğu kadar teknoloji ve hizmet altyapısında da öncülük etmeyi sürdürüyor. Türkiye’de ilk defa kurulan OSB İhtisas Şubesi’nin bölgemizde açılması, sanayicimize verdiğimiz değerin ve oluşturduğumuz güçlü altyapının bir sonucudur. Sanayici artık bankacılık işlemlerinde çok daha hızlı, daha etkili ve kendisine özel çözümlerle karşılaşacak.”

Kütükcü: “Sanayiciye yakın hizmet üretimi büyütür”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü ise şubenin önemine şu sözlerle dikkat çekti: “Bugün burada açılışı yapılan OSB İhtisas Şubesi, organize sanayi bölgelerinin sadece üretim değil aynı zamanda finansal erişim açısından da ne kadar kritik yapılar olduğunu gösteriyor. Sanayiciye yakın olmak, üretimi ve kalkınmayı doğrudan desteklemektir. Bu hizmet modelinin tüm Türkiye’ye yayılacağına inanıyoruz.”

Ardıç: “Finansal destek, sanayinin sürdürülebilirliğini artırır”

Törende konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Seyit Ardıç da sanayicilere sunulacak ihtisaslaşmış hizmetin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada açılan şube, finansal hizmetlerin üretim sahasına taşınmasının güzel bir örneği. Sanayicinin yanında olmak, onu anlamak ve özel çözümler sunmak sürdürülebilir kalkınma açısından çok değerlidir. İş Bankası’nı bu vizyoner adımı için kutluyor, bölgemizi de bu öncü projeye ev sahipliği yaptığı için tebrik ediyorum.”

Açılış töreni, iş dünyasının temsilcilerinin görüş alışverişiyle devam etti. Katılımcılar, sanayi ve finans sektörü arasındaki iş birliğinin bu tür girişimlerle daha da güçleneceğini belirtti. yaptığı için tebrik ediyorum.”

Açılış töreni, iş dünyasının temsilcilerinin görüş alışverişiyle devam etti. Katılımcılar, sanayi ve finans sektörü arasındaki iş birliğinin bu tür girişimlerle daha da güçleneceğini belirtti.