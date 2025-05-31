Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) ev sahipliğinde gerçekleşen Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı, yoğun bir katılımla kapılarını açtı.

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“Herkesin bir mesleği olmalı. Meslek lisesi memleket meselesi” diyerek sözlerine başlayan Kaymakam Kurtbeyoğlu, üç gün sürecek fuarın özellikle ortaokul öğrencileri ve velileri için rehber niteliğinde olduğunu belirtti. Fuarda mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tanıtımlarının yanı sıra atölye çalışmaları, alanında yetkin kişilerin katılımıyla düzenlenecek paneller, sergiler, müzik ve tiyatro etkinlikleri ile yarışmalar da yer alıyor. Kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşen fuarın dopdolu bir eğitim atmosferi sunduğunu ifade etti.

“Bugün Arzu Edilen Noktada Değiliz”

Kurtbeyoğlu, mesleki eğitimin uzun süredir konuşulmasına rağmen istenilen seviyeye ulaşılamadığına dikkat çekerek, “Ne yazık ki mesleki eğitimde, hem eğitim kalitesi, hem öğrenci sayısı hem de devamlılık açısından yeterli düzeyde değiliz. İş dünyasının nitelikli personele olan ihtiyacını karşılamak için daha güçlü bir mesleki eğitim altyapısı oluşturmalıyız” dedi.

Mesleki Eğitim İçin Öneriler

Kaymakam Kurtbeyoğlu, konuşmasında mesleki ve teknik Anadolu lisesi (MTAL) öğrencileri ve mezunları için bazı önerilerde de bulundu. Üniversite sınavında bu öğrencilere kendi alanlarında ek puan verilmesi gerektiğini belirten Kurtbeyoğlu, MTAL mezunlarına istihdam sağlayan işletmelere vergi ve prim kolaylığı sağlanabileceğini, ayrıca mezunlara iş kurmaları için kredi ve hibe desteklerinin sunulabileceğini ifade etti.

Katılım Yoğundu

Fuarın açılış programına Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, eğitim kurumları, sanayi temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Kurtbeyoğlu, fuarın gerçekleşmesine katkı sağlayan başta İvedik OSB olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, bu organizasyonun öğrenciler için başarılı ve yol gösterici olmasını temenni etti.