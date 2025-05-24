Türkiye, sanayi ve teknoloji alanında 2030 vizyonunu belirledi.

anayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın sunum yazılarıyla kamuoyuna tanıtıldı. Yeni strateji, Türkiye’nin küresel rekabette öncü konuma yükselmesi ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirmesi hedefiyle hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, strateji belgesine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin son 22 yılda gerçekleştirdiği reformlarla teknoloji, sanayi ve savunma gibi stratejik alanlarda küresel düzeyde söz sahibi bir ülke haline geldiğini vurguladı. Erdoğan, “Bugün yerli ve millî teknoloji ürünlerimizi 185 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu başarıyı diğer sektörlere de taşıyacak, büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlılıkla ilerleyeceğiz,” dedi.

Kilit Oyuncu Olma Vurgusu

“Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla hazırlanan stratejinin, sadece bugünün değil, geleceğin dünyasında da Türkiye’yi itibarlı ve güçlü bir ülke konumuna taşıyacağına dikkat çeken Erdoğan, yüksek teknolojiye dayalı üretim, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma odaklı politikalarla Türkiye’nin “tekno-kutuplu yeni uluslararası sistemin en kilit oyuncularından biri” olacağını belirtti.

Bakan Kacır: “Millî Teknoloji Hamlesi ile dirençli ve rekabetçi Türkiye inşa ediyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise sunuş yazısında, küresel ekonomide yaşanan dönüşümün ülkeleri kendi kendine yeten, dirençli altyapılara sahip üretim sistemleri kurmaya yönelttiğini söyledi. Türkiye’nin bu süreçte yüksek katma değerli, sürdürülebilir ve rekabetçi üretimi önceleyen bir sanayi vizyonuna ihtiyacı olduğunun altını çizen Kacır, “Neredeyse sıfırdan bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Türkiye’yi küresel bir üretim üssü haline getirdik,” ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, strateji belgesinin “Millî Teknoloji Hamlesi” vizyonu çerçevesinde oluşturulduğunu belirterek, beş temel sütun üzerine inşa edildiğini açıkladı: Yüksek Teknoloji, Dijital Ekonomi, Yeşil Dönüşüm, Küresel Entegrasyon ve Yapısal Dönüşüm. Strateji kapsamında 100 ayrı politika, 20 makro hedef ve çok sayıda öncelikli program belirlendi.

Çipten Mega Endüstriyel Parklara

2030 hedeflerine ulaşmak için HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı, Ulusal Çip Konsorsiyumu, Mega Endüstriyel Parklar ve Yerel Kalkınma Hamlesi gibi önemli projeler hayata geçirilecek. Ayrıca Türkiye, bölgesel ve küresel ölçekte iş birliği ağlarıyla, bilim ve teknoloji alanında etki alanını genişletmeyi hedefliyor.

“Geleceği birlikte inşa edeceğiz”

Stratejinin yalnızca bir kamu politikası metni değil, aynı zamanda Türkiye’nin toplumsal kalkınma vizyonunun bir yansıması olduğunu vurgulayan Kacır, sanayicilerden girişimcilere, bilim insanlarından gençlere kadar herkesin bu yolculuğun bir parçası olacağını ifade etti.

Yeni strateji belgesinin, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına ve küresel liderlik yolculuğuna güçlü bir zemin oluşturması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kacır, stratejinin hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, belgenin ülkeye hayırlı olmasını diledi.