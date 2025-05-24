Mayıs ayının üçüncü haftası, bilim ve teknoloji dünyasında çarpıcı gelişmelere sahne oldu.

Uzay araştırmalarından yapay zekâya, enerji dönüşümünden biyoteknolojiye kadar birçok alanda önemli adımlar atıldı. İşte haftanın öne çıkan bazı başlıkları:

1.⁠ ⁠Gözler Kapalıyken Bile Görmeyi Sağlayan Kızılötesi Kontakt Lensler

Bilim insanları, kullanıcıların karanlıkta ve hatta gözleri kapalıyken bile görmelerini sağlayan yenilikçi kızılötesi kontakt lensler geliştirdi. Bu çığır açan teknoloji, görünmeyen kızılötesi ışığı insan gözüyle algılanabilir dalga boylarına dönüştüren nanoparçacıklar kullanıyor. Güç kaynağı gerektirmeyen bu lensler, geleneksel lensler kadar küçük ve esnek. Deneylerde, lensler renkleri ayırt etme ve titreşen kızılötesi sinyalleri algılama gibi gelişmiş görsel yetenekler sağladı. Bu teknoloji, renk körlüğü tedavilerinden güvenlik uygulamalarına kadar birçok alanda devrim yaratabilir.

2.⁠ ⁠NASA ve SpaceX, Dragon Kapsülünün ISS’ten Ayrılışını 23 Mayıs’a Erteledi

NASA ve SpaceX, olumsuz hava koşulları nedeniyle Dragon kargo kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılışını 23 Mayıs 2025’e erteledi. CRS-32 görevi kapsamında, kapsül 22 Nisan’da ISS’e kenetlenmişti ve Dünya’ya bilimsel deneyler ve diğer malzemelerle dönmesi planlanıyor. Dragon kapsülü, yörüngeden önemli miktarda yükü sağlam bir şekilde geri getirebilen nadir uzay araçlarından biridir.

3.⁠ ⁠Topraksız ve Güneş Işığı Olmadan Tarım: Geleceğin Tarımı

Hindistan’ın Indore kentindeki Government Holkar Science College’da yürütülen devrim niteliğindeki bir hidroponik araştırma projesi, toprak ve güneş ışığı olmadan, minimum su kullanarak iç mekânda bitki yetiştirmeyi mümkün kılıyor. 2022’de başlatılan proje, SRIJAN 2025’te İkincilik Ödülü ve 40. MPCST Konferansı’nda Genç Bilim İnsanı Ödülü gibi başarılar elde etti. Dr. Sanjeeda Iqbal liderliğindeki ekip, kontrollü ortamlarda yapay aydınlatma kullanarak hidroponik ve aeroponik yöntemleri uyguluyor. Araştırma, özellikle ıspanak ve marul gibi yapraklı yeşillikler için üstün verim sağladığını ve geleneksel tarıma göre sadece %10–20 su tükettiğini ortaya koydu. Ekip ayrıca nane ve biberiye gibi tıbbi bitkilerin yetiştirilmesini de araştırdı.

4.⁠ ⁠NASA’dan Acil Uyarı: Güneş Fırtınaları Dünya’yı Karanlıkta Bırakabilir

NASA, güneş yüzeyindeki AR4087 güneş lekesinden kaynaklanan bir dizi yoğun X-sınıfı güneş patlaması nedeniyle acil bir uyarı yayınladı. Bu artan güneş fırtınaları, Dünya’nın teknolojik altyapısı için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve geniş çaplı elektrik kesintileri ve iletişim bozukluklarına yol açabilir. Bu artan uzay hava tehditlerine yanıt olarak, acil durum yönetim ajansları mevcut hazırlık seviyelerini değerlendirmek için bir güneş fırtınası tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat, büyük elektrik kesintileri gibi simüle edilmiş sonuçlara yol açtı ve mevcut acil durum planlarındaki önemli zayıflıkları ortaya koydu. SWORM (Uzay Hava Operasyonları, Araştırma ve Azaltma) görev gücü, bu tür doğal olaylara karşı küresel hazırlığı artırmaya yönelik önemli öneriler yayınladı.

5.⁠ ⁠Uzayda Süper Gıda Yetiştirme: Hindistanlı Astronotun Görevi

Hindistanlı astronot Grup Kaptanı Sudhanshu Shukla, 29 Mayıs 2025’te NASA, ISRO ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) iş birliğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapılacak Axiom Mission-4’e katılacak. Görevin önemli bir amacı, ISS’in mikro yerçekimi ortamında süper gıdalar—özellikle yeşil mercimek (moong) ve çemen otu (methi)—yetiştirmek. Bu girişim, sürdürülebilir uzay tarımına doğru önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor ve uzun süreli uzay görevleri için güvenilir yaşam destek sistemleri geliştirmeyi amaçlıyor. Bu araştırma, Hindistan’ın uzay inovasyonundaki artan rolünü vurgularken, uluslararası uzay iş birliğinin güçlenmesini de gösteriyor.

Sonuç:

Bu hafta, bilim ve teknoloji alanında atılan adımlar, insanlığın bilgiye olan açlığını ve evreni anlama çabasını bir kez daha gözler önüne serdi. Uzayın derinliklerinden laboratuvarlara kadar uzanan bu keşifler, geleceğe dair umutlarımızı ve merakımızı canlı tutuyor.