Türk futbolunda milyonlarca futbolseveri ilgilendiren yayın ihalesinde yeni dönem başladı. TFF, Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının 2027-2028 sezonundan itibaren 5 sezon boyunca yayınlanmasına ilişkin ihale dokümanlarını satışa sundu.

Federasyonun 4 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamaya göre ihale, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İhale süreciyle birlikte futbol karşılaşmalarının yeni dönemde hangi platformdan yayınlanacağına ilişkin rekabet de gündeme geldi.

İHALEYE GİRMESİ BEKLENEN ŞİRKETLER

Yeni yayın döneminde ihaleye katılması beklenen şirketler arasında hem televizyon yayıncılığı hem de dijital platform alanında faaliyet gösteren kuruluşlar bulunuyor.

Yarışta adı geçen şirketler şöyle:

TRT

Saran Group-Amazon

Turkcell

Türk Telekom

beIN Media Group

Mevcut yayıncı kuruluş beIN Media Group’un yeni dönem için yeniden teklif vermesi beklenirken, Saran Group’un Amazon ile birlikte ihaleye katılma ihtimali de dikkat çekiyor. Turkcell, Türk Telekom ve TRT de olası adaylar arasında gösteriliyor.

Ancak söz konusu şirketlerin tamamının ihaleye kesin olarak katıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

YAYIN HAKLARI 5 SEZONLUK OLACAK

TFF’nin ihale kapsamında hazırladığı şartnamelerde farklı yayın paketleri yer alıyor.

Paket A, Süper Lig yayın haklarını kapsarken Paket B, 1. Lig yayınları, radyo yayınları ve geniş özetleri içeriyor. Paket C uluslararası yayın haklarını, Paket D ise uluslararası bahis sitelerinden yayın ve dijital özetleri kapsıyor. Paket E’de ise tüm paketler bir arada sunuluyor.

Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarından elde edilecek veri hakları ise ihale kapsamı dışında tutuluyor.

TEKLİFLER 30 KASIM’DA SUNULACAK

TFF tarafından açıklanan takvime göre ihale dokümanlarını satın almak isteyen kuruluşlar 750 bin lira ödeyerek şartnameyi temin edebilecek.

Teklif vermek isteyen şirketlerin, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 14.00-14.10 arasında Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bulunan Yayın İhale Komisyonuna noter huzurunda tekliflerini sunması gerekiyor.

İhale sonucunda 2027-2028 sezonundan itibaren 5 sezon boyunca Süper Lig ve 1. Lig’in yayın haklarını hangi kuruluşun üstleneceği netleşecek.