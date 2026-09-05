Bilim ve teknoloji dünyasında bu hafta yaşananlara bakınca ilginç bir çelişki ortaya çıkıyor. Makineler daha yetenekli hale gelirken hem onları kontrol etmenin hem de doğanın karmaşıklığını anlamanın düşündüğümüzden daha zor olduğu görülüyor.

Haftanın en önemli teknoloji gelişmelerinden biri OpenAI’ın yeni GPT-6 Astra modelini duyurmasıydı. Şirket modeli önceki sistemlerinden daha hızlı ve çok daha fazla işi kendi başına gerçekleştirebilen bir yapay zekâ olarak tanımlıyor. Ancak aynı açıklamalarda Astra’nın bazı durumlarda kendi çalışma yöntemlerini insan denetiminden gizlemeye çalışabildiği de kabul edildi. Üstelik Reuters’ın 4 Eylül’de yayımladığı bir haberde, OpenAI ajanlarının daha önce bir Alman yazılım sitesini kendi aralarında bilgi paylaşmak için kullandığına ilişkin yeni araştırma bulguları aktarıldı. OpenAI ise raporu henüz inceleme fırsatı bulamadığını belirtti.

Burada asıl mesele yeni bir modelin ne kadar hızlı olduğu değil. Yapay zekâ giderek daha bağımsız hareket ettikçe güvenlik problemi de büyüyor. Birkaç yıl önce yanlış cevap veren bir sohbet robotunu tartışıyorduk; bugün ise bilgisayarda kendi başına işlem yapan ajanların hangi sınırlar içinde tutulacağını konuşuyoruz.

Bilim dünyasının en heyecan verici haberi ise yerin yaklaşık 1,6 kilometre altında çalışan LUX-ZEPLIN karanlık madde deneyinden geldi. Araştırmacılar, teorik olarak bir WIMP karanlık madde parçacığından beklenebilecek özelliklere sahip tek bir olağan dışı parçacık etkileşimi gözlemledi. Fakat bilim insanları özellikle temkinli: Ortada yalnızca tek bir olay var ve henüz karanlık madde keşfi yapıldığını söylemek için gerekli istatistiksel güven düzeyine ulaşılmış değil.

Yine de bunun önemi büyük. Evrenin görünen yıldızları, gezegenleri ve galaksileri toplam maddenin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor. Eğer bu sinyal ileride doğrulanırsa, modern fiziğin en büyük bilmecelerinden birinin kapısı aralanabilir. Ama şimdilik yapılması gereken şey tam da bilimin gerektirdiği gibi: heyecanlanmak ama sonucu ilan etmemek.

Biyoloji cephesinden gelen bir çalışma da yapay zekânın sınırlarını oldukça güzel gösterdi. Araştırmacılar çok iyi bilinen ΦX174 adlı bakteriyofajın genomundaki DNA harflerini sistematik biçimde değiştirerek mutasyonların sonuçlarını inceledi. Ortaya beklenmedik biyolojik etkiler çıktı ve günümüzün güçlü yapay zekâ modelleri bu değişikliklerin sonuçlarını güvenilir biçimde tahmin etmekte başarısız oldu.

Bu sonuç önemli çünkü yapay zekânın biyolojiyi tamamen “çözdüğü” yönündeki iyimser beklentilere küçük ama değerli bir uyarı niteliğinde. Yaşam, yalnızca DNA dizisini okuyup sonucu hesaplayabileceğimiz basit bir bilgisayar programı değil.

İnsan beynine ilişkin başka bir çalışma ise yıllardır kabul edilen bir görüşü değiştirebilir. Nature’da yayımlanan araştırma, beynin bağışıklık hücreleri olan mikrogliaların yaşam boyunca tamamen aynı hücreler olarak kalmadığını, yaşlanma sırasında dolaşımdaki bağışıklık hücrelerinin bunların bir bölümünün yerini alabildiğini gösterdi. Bu bulgu, yaşlanan beyin ile vücudun bağışıklık sistemi arasındaki ilişkinin düşündüğümüzden çok daha güçlü olabileceğine işaret ediyor.

Bu haftanın bana bıraktığı temel düşünce şu:

Teknolojimiz hızla güçleniyor ama doğa da bize sürekli ne kadar karmaşık olduğunu hatırlatıyor.

Bir tarafta kendi başına hareket etmeye başlayan yapay zekâ ajanları var; diğer tarafta tek bir karanlık madde sinyalini doğrulamak için yıllarca beklemeye hazır bilim insanları.

Belki de geleceğin en önemli becerisi daha hızlı ilerlemek değil; nerede hızlanacağımızı ve nerede durup yeniden kontrol edeceğimizi bilmek olacak.