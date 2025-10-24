UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Norveç temsilcisi Bodo/Glimt arasında oynanacak maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarların hazırladığı Filistin temalı koreografi İsrail medyasının tepkisini çekti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta dev bir Filistin bayrağı ve “Stop The Genocide” (Soykırımı durdurun) yazısıyla yapılan koreografi, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Taraftarların bu anlamlı mesajı, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmeyi amaçladı.

Ancak İsrail basını, söz konusu koreografiyi “antisemitik” olarak nitelendirerek UEFA’ya şikayet etti. İsrail merkezli Hayom gazetesi, X (eski Twitter) platformunda paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

“Şampiyonlar Ligi’nde aşırı antisemitik gösteri: Türk Galatasaray taraftarları pankartlarla Filistin bayrağı oluşturdu ve ‘Soykırımı durdurun’ yazan dev bir pankart açtı. UEFA ceza verecek mi?”

Haberde, UEFA’nın olaya ilişkin inceleme başlatıp başlatmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladığı, ülkenin spordan men edilmesi yönünde çağrıların giderek arttığı biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda UEFA İcra Kurulu, İsrail’in milli takım ve kulüplerinin turnuvalardan men edilmesini görüşmek üzere olağanüstü toplantı planlamış, ancak “Barış Planı” açıklamasının ardından bu girişim askıya alınmıştı.