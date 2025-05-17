Ankara’nın sağlık sanayiine yön veren en önemli organizasyonlarından biri olan Ankara SANTEK Medikal Zirvesi, İvedik OSB ve Teknopark Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın katılımıyla, sektörün önde gelen isimlerinin buluşmasına sahne oldu. Zirve, sağlık teknolojileri ve yerli üretim konularına odaklanarak, medikal alanda Ar-Ge ve üretim süreçlerinde önemli bir dönüm noktasını temsil etti.



Zirveye Yoğun İlgi



Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin, TÜBİTAK ve TSE üst düzey yöneticileri, Ankara İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü, OSB başkanları, teknopark yöneticileri, sanayiciler, girişimciler ve medikal sektör temsilcileri katıldı. Etkinlik, İvedik OSB ve Teknopark Ankara’nın ev sahipliğinde, kamu, sanayi ve girişimcilik dünyasından önemli isimlerin bir araya gelmesiyle büyük ilgi gördü.

İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, zirvede yaptığı konuşmada, sağlık teknolojilerindeki dönüşümün merkezinde organize sanayi bölgeleri, teknoparklar ve kamu kurumlarının iş birliği modelinin önemli bir rol oynadığını ifade etti. Gültekin, şöyle söyledi: “İvedik OSB ve Teknopark Ankara olarak bu güçlü iş birliği modelini sahada en etkin şekilde uygulayan bir kurumuz. Bugün burada, sektördeki hız ve esneklik ihtiyacına uygun kamu politikalarının oluşmasına katkı sunmayı hedefliyoruz.” Gültekin, etkinlik kapsamında düzenlenen B2B oturumlarına da değinerek, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve dış pazarlara erişim gibi konularda iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik hedefler belirlediklerini belirtti. Etkinlikte, sadece sorunlara çözüm arayışının ötesine geçilerek, sektörün geleceğine dair somut adımlar atılmasına öncülük edildi.



Medikal Sanayi Güçlü Bir Ekosistem Kuruyor



Zirvede, İvedik OSB bünyesindeki medikal firmaların potansiyeli de dikkat çekti. Yüksek kalite standartlarına sahip bu firmaların, sadece iç pazarda değil, küresel pazarda da rekabet edebilir düzeyde oldukları vurgulandı. İvedik OSB ve Teknopark Ankara, bu potansiyeli artırmak için Ar-Ge merkezleri, inovasyon altyapısı ve dijital dönüşüm ofisleriyle medikal sanayinin gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Ayrıca, medikal sektörde yerli üretimin artırılması ve bu üretim süreçlerinin hızlandırılması adına yapılan yatırımların, Türkiye’nin sağlık teknolojileri alanındaki küresel rekabet gücünü artıracağı belirtiliyor.



Zirvenin açılışında Ankara Valisi Vasip Şahin, sanayi ve teknolojinin Türkiye’deki gelişim sürecini en yakından takip eden bir kişi olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Şahin, son dönemdeki gelişmeleri şu şekilde dile getirdi: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bilimde, teknolojide, savunma sanayinde ve havacılıkta elde ettiğimiz başarıları görmek ve gurur duymak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Ülkemiz, uluslararası fuarlarda bayrağını gururla dalgalandıran ve Türk firmalarının dikkatleri üzerine çeken bir konumda.”