Türkiye’de son 5 yılda yaşanan yüksek enflasyon, birikimi olan herkesin zihninde aynı soruyu oluşturdu: “Paramın değerini nasıl koruyabilirim?” Faiz, döviz ve altın gibi araçlar kısa vadeli çözümler sunsa da, uzun vadede sürdürülebilir kazanç sağlayan en sağlam liman hâlâ aynı: arsa yatırımı.



Rakamlarla Gerçekler



- 2019 yılında Ankara Polatlı bölgesinde 500 m² bir arsanın ortalama satış fiyatı 30.000 TL civarındaydı. Bugün aynı arsa 225.000 TL’ye alıcı buluyor. Bu, yaklaşık %650’lik bir değer artışı demek.

- TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2021-2024 arası genel enflasyon ortalaması yıllık %50’nin üzerinde gerçekleşti. Ancak aynı dönemde gelişmekte olan bölgelerdeki arsa fiyatları ortalama %120 ila %300 arasında artış gösterdi.

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne göre, 2023 yılında Türkiye genelinde satılan 3 milyon 300 bin gayrimenkulün yaklaşık 1 milyonu arsa-tarla vasfında. Yani yatırımcının yönü toprağa dönmüş durumda.



Arsa, Enflasyona Karşı Gerçek Bir Kalkan



Enflasyonun yükseldiği dönemlerde sabit getirili yatırımlar (mevduat, kira, vs.) realite karşısında değer kaybederken, arsa yatırımı hem malın kendisini korur hem de değer kazancı ile yatırımcısına reel getiri sağlar. Özellikle imar potansiyeli olan bölgelerde, bu kazanç spekülatif değil, somut ve sürdürülebilirdir.

Üstelik arsa yatırımı:

- Aidat ödemez.

- Kiracı problemi yoktur.

- Yıpranmaz, bakım istemez.

- Uzun vadede kat karşılığı projelerle daha da yüksek getiriler sunabilir.



Bugün Ucuz Olan, Yarın Hayal Olur



Ankara örneğinden gidersek; Gordion Antik Kenti gibi tarihi ve turistik potansiyeli olan bölgelerde arsa fiyatları hâlâ ulaşılabilir seviyelerde. Ankara’nın batıya doğru genişleme trendi ve Polatlı-Temelli hattının sanayi ve lojistik yatırımlarıyla gelişiyor oluşu, bu bölgelerin yatırımcının gözünden kaçmaması gerektiğini gösteriyor.



Şunu unutmayın:

“Bir yer değerlenmeden önce alınır. Değerlendikten sonra alan, kazanmaz; en fazla korur.” Bugün 200.000 TL ile alınan bir arsa, gelecekte belki bir peşinat bile olmayacak. Bu nedenle küçük birikimlerle büyük hayaller kurmak isteyenler için en doğru zaman, her zaman bugündür.

Sonuç

Enflasyonla mücadelede çözüm arıyorsanız; piyasaların karmaşasında boğulmak yerine, güvenli ve somut bir varlık olan toprağa yönelin. Çünkü toprak kendini amorti eder, sizi ise ileri taşır.