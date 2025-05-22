Malum konu; bebek katili ve PKK ile masaya oturup çözüm arandığı bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından dile getirilen bir komisyon kurulması meselesi!

Bahçeli bu süreçte "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" adında bir komisyonun kurulması ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu komisyona başkanlık etmesi yönünde bir teklif yaptı.

Bahçeli bahse konu komisyonun 16 siyasi partinin temsilcilerinden bir araya getirilecek 100 üyeden oluşması gerektiğini de belirtti.

Bahçeli tarafından teklif edilen modele göre:

· TBMM'de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir.

· TBMM'de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir.

· Komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir.

· TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmelidir.

· Komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır.

· Komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kurulu'na sunulmalıdır.

Dikkat çekici bir husus da şöyle bu açıklamayla aynı gün DEM Parti'nin İmralı Heyeti, adada Abdullah Öcalan'la bir görüşme daha yaptı ve Öcalan'ın "Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var" açıklaması da DEM Parti yönetimi tarafından paylaşıldı.

Aslında bu konu gündeme geldiğinde görüşmeler TBMM çatısı altında şeffaf olarak, bir komisyon aracılığı ile yürütülsün teklifi CHP’ye ait, ilk olarak onlar dillendirdi. Amma ve lakin burada iktidar büyük bir uyanıklık yapıyor çünkü kurmayı teklif ettikleri komisyon her kesimi kapsamadığı gibi sadece AKP, MHP ve DEM bloku ile kolayca karar alınabilecek bir yapıda kurulması isteniyor.

Bakın TBMM'de Bahçeli'nin önerdiği komisyonun kurulması halinde 100 üyeli ve salt çoğunlukla (51 üyeyle) karar alacak komisyonun üye dağılımı şu şekilde olacak:

AKP 42

CHP 21

DEM 9

MHP 8

İYİP 5

YYP 5

DEVA 1

GP 1

SP 1

DSP 1

DP 1

EMEP 1

DBP 1

TİP 1

YRP 1

HÜDAPAR 1

Böyle bir komisyonda AKP + DEM + MHP oy toplamı 59 yani neredeyse % 60 oy çoğunluğu bulunuyor.

Pekala madem durum böyle CHP başta olmak üzere muhalefet için tiyatro benzeri böyle bir komisyonda figüran olmaya gerek var mı?

Bahçeli’nin niyetinin şeffaf bir süreç yürütüp karşı tarafın görüş ve önerilerini almaktan ziyade kendi alacakları kararlara diğer partileri de ortak edip, Türk Milletinde oluşan tepki ve siyasi sorumluluğu paylaştırmak olduğu çok açık değil mi?

Bir komisyon kurulacaksa ve bu komisyona CHP, İYİ parti, Saadet, Deva, Gelecek ve Zafer üye verecekse kararlar salt çoğunlukla değil anayasal değişiklikleri yapmak için gerekli olan üçte iki nitelikli çoğunlukla alınmalıdır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’de zaten bu konuda net bir açıklama yaptı ve tam da bu nitelikli çoğunluk talebini açıkça dile getirdi.

Muhalefete sakın “kararlar zaten mecliste alınacak, bu altı üstü bir komisyon yahu” söylemi ile oluşturulacak bir tuzağa da düşmeyin ve iktidarın algıyı ne kadar güzel yönettiğini hiç unutmayın derim...