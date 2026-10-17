Duymuşsunuzdur MSCI Türkiye hisse senedi piyasasına ilişkin endeks değişikliklerinin bir bölümünü geçici olarak dondurduğunu açıkladı. 15 Ekim 2026 tarihli açıklamaya göre karar, derhal yürürlüğe girdi ve ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.

MSCI, kararın gerekçesi olarak kurumsal yatırımcıların bazı küçük ölçekli halka açık şirketlerle yakından bağlantılı fonların sahip olduğu paylar üzerinden “koordineli alım satım” yapılabileceğine ilişkin endişelerini gösterdi. Kuruluşa göre bu tür işlemler, şirketlerin gerçek halka açıklık oranlarının hesaplanmasını zorlaştırabilir ve piyasa bütünlüğüne ilişkin soru işaretleri yaratabilir.

MSCI, Türkiye’de son dönemde yapılan düzenlemeleri dikkate almakla birlikte, piyasadaki yapısal sorunların giderildiğinin anlaşılması için daha fazla zamana ve somut ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

MSCI’nin kararı kapsamında:

· Türk hisse senetlerine ilişkin üç tür endeks değişikliği uygulanmayacak.

· MSCI, Yabancı Dahil Etme Faktörü (FIF) ve endeks hesaplamalarında kullanılan hisse sayısındaki (NOS) artışları gerçekleştirmeyecek.

· Ayrıca MSCI Türkiye Yatırım Yapılabilir Piyasa Endeksi’ne (IMI) yeni hisse senetleri eklenmeyecek ve şirketlerin büyüklük segmentleri arasında daha üst kategorilere geçişleri uygulanmayacak.

Peki, bu MSCI nedir Türk ekonomisi için neden önemlidir?

MSCI, küresel yatırım piyasalarında kullanılan endeksleri, finansal veri setlerini ve risk analiz araçlarını üreten ABD merkezli özel bir finansal veri ve endeks şirketidir. Açılımı Morgan Stanley Capital International şeklindedir.

Konuyu tam olarak anlayabilmek için MSCI’nın işlevini maddeler halinde aşağıda gösteriyorum:

1. MSCI ne iş yapar?

En basit ifadeyle MSCI, “Dünyadaki ülkeleri ve şirketleri yatırımcıların karşılaştırabileceği standartlara göre ölçen ve endeksleyen” kuruluşlardan biridir.

Başlıca faaliyetleri:

· Hisse senedi endeksleri oluşturmak

· Ülkeleri Gelişmiş Piyasa (Developed Market), Gelişmekte Olan Piyasa (Emerging Market), Sınır Piyasa (Frontier Market) gibi kategorilere ayırmak

· Şirketlerin endekslere girip çıkmasını belirleyen metodolojiler uygulamak

· Portföylerin risk ve performansını ölçmek

· ESG/sürdürülebilirlik verileri ve analizleri sağlamak

· Gayrimenkul ve özel piyasalar için veri ve endeksler üretmek

MSCI bugün her gün yaklaşık 300.000 hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymet endeksi hesapladığını belirtiyor.

2. En önemli görevi: Endeks oluşturmak

Örneğin MSCI Turkey Index düşünün.

MSCI, Türkiye'deki şirketleri belirli kriterlere göre değerlendirerek bir endeks oluşturur. Bu endeks:

· hangi şirketlerin dahil olduğunu,

· şirketlerin endeksteki ağırlıklarını,

· halka açıklık oranlarını,

· piyasa değerlerini,

· likiditelerini

dikkate alır.

Dünyadaki büyük yatırım fonları da bu endeksleri benchmark olarak kullanır.

MSCI'nin kendi verilerine göre yaklaşık 21 trilyon dolar tutarında varlık MSCI hisse senedi endekslerine kıyaslama ölçütü olarak bağlanmış durumda.

Bu nedenle MSCI'nın bir ülke veya şirket hakkında yaptığı endeks değişiklikleri gerçek para hareketlerine yol açabilir.

3. Türkiye açısından neden önemli?

Burada MSCI'nın önemi daha da artıyor.

MSCI Türkiye'yi Emerging Market (Gelişmekte Olan Piyasa) sınıfında değerlendiriyor.

Bir ülkenin MSCI sınıflandırması uluslararası fonların yatırım kararlarında önem taşıyor.

Örneğin MSCI'nın bir ülkeyi:

Frontier Market → Emerging Market

veya

Emerging Market → Developed Market

olarak sınıflandırması halinde, ilgili ülkeye yatırım yapan fonların yatırım tercihleri ve portföy dağılımları değişebilir.

Aynı şekilde MSCI Türkiye endeksindeki bir şirketin ağırlığının artırılması veya azaltılması, MSCI endeksini takip eden pasif fonların o hisseyi alması veya satmasıyla sonuçlanabilir.

Dolayısıyla MSCI doğrudan: "Şu hisseyi alın, şu hisseyi satın falan demez. Ancak oluşturduğu endeksler nedeniyle yatırımcıların hangi ülke ve şirketlere ne ölçüde yatırım yapacağı üzerinde dolaylı fakat önemli bir etkisi vardır.

4. MSCI devlet kurumu mu?

Hayır.

MSCI bir özel sektör kuruluşu olup Amerikan şirketidir. Şirketin hukuki adı MSCI Inc. ve hisseleri New York Stock Exchange'de (NYSE) “MSCI” sembolüyle işlem görmektedir.

5. Merkezi nerede?

MSCI'nın genel merkezi: 7 World Trade Center 250 Greenwich Street, 49. kat

New York, NY 10007 ABD adresindedir.

MSCI'nın dünya çapında Londra, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong, Singapur, Mumbai, Dubai, Sydney ve başka finans merkezlerinde de ofisleri bulunuyor.

6. MSCI'nin Türkiye'yi değerlendirmesinde hangi kriterler önemli?

MSCI yalnızca borsanın büyüklüğüne bakmaz. Bir ülkenin yatırım yapılabilirliğini değerlendirirken genel olarak şu konular önemlidir:

Kriter Ne ölçülür? Ekonomik gelişmişlik Kişi başına gelir vb. Piyasa büyüklüğü Borsadaki şirketlerin büyüklüğü Likidite Hisselerin ne kadar kolay alınıp satıldığı Piyasa erişilebilirliği Yabancı yatırımcının piyasaya erişimi Sermaye hareketleri Para giriş-çıkışının kolaylığı Takasa/ödeme sistemine erişim İşlemlerin güvenli ve hızlı sonuçlanması Düzenleyici yapı Piyasanın kuralları ve uygulaması Yabancı yatırımcı hakları Yatırımcının piyasadaki hakları

Bu nedenle MSCI sınıflandırması yalnızca Türkiye ekonomisinin iyi veya kötü olması anlamına gelmez.

Sonuç olarak MSCI küresel finans sisteminin “ölçüm ve sınıflandırma altyapısının” önemli aktörlerinden biridir bu aktörün değerlendirme ya da uyarıları bu yüzden herkes için önemlidir.