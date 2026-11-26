Hayatta da iş dünyasında da en büyük hatalardan biri, “Bana bir şey olmaz.” düşüncesidir. Oysa depremden sele, ekonomik krizden salgın hastalıklara, siber saldırılardan iş kazalarına kadar birçok olay bize aynı gerçeği gösteriyor: Riskleri önceden hesaplayanlar daha az zarar görüyor, hazırlıksız yakalananlar ise ağır bedeller ödüyor. İşte bu yüzden son yıllarda sıkça duyduğumuz “risk odaklı planlama” kavramı her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

Aslında risk odaklı planlama çok karmaşık bir kavram değildir. En basit anlatımla, gelecekte yaşanabilecek olumsuzlukları önceden tahmin ederek buna göre hazırlık yapmaktır. Yani sorun çıktıktan sonra çözüm aramak yerine, sorun çıkmadan önce önlem almaktır.

Eskiden birçok kurum ve işletme, işler yolunda giderken geleceği pek düşünmezdi. Ancak yaşanan ekonomik krizler, pandemi süreci, doğal afetler ve küresel savaşlar gösterdi ki hiçbir düzen sonsuza kadar aynı şekilde devam etmiyor. Beklenmedik gelişmeler, en güçlü görünen şirketleri bile zor durumda bırakabiliyor.

Risk odaklı planlama sadece büyük şirketlerin işi değildir. Küçük esnaf da çiftçi de belediye de okul da hastane de hatta aileler bile bu anlayışla hareket etmek zorundadır.

Örneğin bir çiftçi yalnızca bu yılın yağışına güvenerek üretim yaparsa büyük zarar görebilir. Kuraklık ihtimalini de hesaba katıp farklı ürünler yetiştirmesi, sulama sistemini güçlendirmesi ve sigorta yaptırması onu daha güvenli hale getirir.

Bir işletme ise sadece bugünkü satışlara güvenmemelidir. Dövizde yaşanabilecek artışları, faiz değişikliklerini, hammadde fiyatlarını ve müşteri taleplerindeki değişimleri de dikkate almalıdır. Böylece beklenmedik gelişmeler karşısında ayakta kalabilir.

Deprem gerçeği de risk odaklı planlamanın en önemli örneklerinden biridir. Deprem olduktan sonra bina güçlendirmek ya da afet çantası hazırlamak artık çok geç olabilir. Sağlam yapılaşma, düzenli denetim, acil durum planları ve bilinçli vatandaşlık, risk yönetiminin temel taşlarını oluşturur.

Pandemi döneminde de aynı gerçeği yaşadık. Maske, ilaç, tıbbi malzeme ve sağlık personeli konusunda önceden hazırlık yapan ülkeler süreci daha kolay atlattı. Hazırlıksız yakalanan ülkelerde ise sağlık sistemleri ciddi baskı altında kaldı.

Ekonomide de risk odaklı planlama büyük önem taşıyor. Gelirini tek bir kaynağa bağlayan kişiler veya şirketler, o kaynakta yaşanacak bir sorun karşısında büyük sıkıntı yaşayabiliyor. Bu nedenle gelir çeşitlendirmesi yapmak, tasarruf etmek ve acil durum bütçesi oluşturmak önemli bir güvence sağlıyor.

Son yıllarda siber saldırılar da en büyük risklerden biri haline geldi. Bilgisayar sistemlerine yapılan saldırılar milyonlarca liralık zarara neden olabiliyor. Güçlü şifre kullanmak, düzenli veri yedeklemek ve güvenlik yazılımlarını güncel tutmak artık lüks değil, zorunluluk haline geldi.

Belediyeler açısından da risk odaklı planlama büyük önem taşıyor. Sel riski bulunan bölgelerde altyapının güçlendirilmesi, orman yangını riski yüksek alanlarda önleyici çalışmalar yapılması ve trafik yoğunluğu oluşabilecek bölgelerde alternatif ulaşım planlarının hazırlanması vatandaşların güvenliğini artırıyor.

Sağlık sektöründe de risk planlaması hayat kurtarıyor. Hastanelerde elektrik kesintilerine karşı jeneratörlerin hazır tutulması, ilaç stoklarının düzenli takip edilmesi, acil servislerin olası yoğunluklara göre planlanması sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

Eğitim kurumları da risk yönetiminin önemli bir parçasıdır. Okullarda yangın tatbikatları yapılması, deprem eğitimlerinin verilmesi ve acil tahliye planlarının hazırlanması öğrencilerin güvenliğini artırıyor.

Risk odaklı planlamanın en önemli aşamalarından biri de riskleri doğru sıralayabilmektir. Çünkü her risk aynı öneme sahip değildir. Önce gerçekleşme ihtimali yüksek ve etkisi büyük olan risklere odaklanmak gerekir. Böylece hem zaman hem de kaynak daha verimli kullanılır.

Uzmanlar, risk yönetiminin yalnızca kriz dönemlerinde değil, normal zamanlarda yapılması gerektiğini söylüyor. Çünkü hazırlık için en uygun zaman, henüz bir sorun yaşanmadan önceki dönemdir. Kriz başladıktan sonra alınan kararlar çoğu zaman daha maliyetli ve daha zor oluyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte risk analizi de daha bilimsel hale geldi. Yapay zekâ, büyük veri analizleri ve erken uyarı sistemleri sayesinde birçok risk önceden tahmin edilebiliyor. Meteorolojik olaylardan finans piyasalarına kadar pek çok alanda bilgisayar destekli analizler karar vericilere önemli avantaj sağlıyor.

Elbette hiçbir risk tamamen ortadan kaldırılamaz. Ancak doğru planlama sayesinde zararlar önemli ölçüde azaltılabilir. Bunun için kurumların düzenli risk analizleri yapması, senaryolar hazırlaması ve çalışanlarını sürekli eğitmesi gerekiyor.

Vatandaşların da günlük yaşamlarında risk odaklı düşünmeyi alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Deprem çantası hazırlamak, aile afet planı oluşturmak, tasarruf yapmak, sigorta yaptırmak ve dijital güvenliğe dikkat etmek bu anlayışın birer parçasıdır.

Sonuç olarak risk odaklı planlama, korkuyla yaşamak değil; geleceğe hazırlıklı olmaktır. Hayatın her alanında “Ya olursa?” sorusunu zamanında sormak, “Oldu, şimdi ne yapacağız?” demekten çok daha akıllıcadır. Bugün alınan küçük önlemler, yarının büyük kayıplarını önleyebilir. Çünkü güçlü toplumlar, sorunlar ortaya çıktıktan sonra değil, ortaya çıkmadan önce hazırlık yapan toplumlardır. Unutmayalım; riskleri görmezden gelmek onları ortadan kaldırmaz. Tam tersine, hazırlıksız yakalanma ihtimalimizi artırır. Plan yapanlar geleceği beklemez, geleceğe hazırlanır.