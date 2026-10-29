29 Ekim 1923… Bir milletin kaderinin değiştiği, tarihimizin altın sayfalarına yazılan gün. Yıllarca süren savaşların, yoklukların ve büyük fedakârlıkların ardından Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, millet kendi geleceğine sahip çıktı.

Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçiminin adı değildi. Bağımsızlıktı, özgürlüktü, eğitimdi, geleceğe umutla bakmaktı. Bir milletin yeniden ayağa kalkması, çocuklarına daha aydınlık bir yarın bırakmasıydı.

Aradan yıllar geçti. Cumhuriyet Bayramı yaklaştığında benim de çocukluğumun Balaban’ı gelir aklıma. 1960’lı yıllardı. Balaban İlkokulunda beş sınıf, 300’e yakın öğrenciydik. Millî bayramlar bizim için çok özel günlerdi. Günler öncesinden hazırlıklar başlardı. Bayramın anlamını anlatan metinleri okur, şiirler ezberlerdik. Folklor kıyafetlerimizi giyer, oyunlarımızı çalışırdık. Eğlenceli yarışmalar yapılır, okulda tatlı bir telaş yaşanırdı.

Bayram günü geldi mi Balaban bir başka olurdu.

Okulun bahçesinde toplanırdık. En önde Türk bayrağımız, arkasında flamalarımız… İzci takımımız trampet çalarak yürürdü. Bizler ikişer sıra halinde peşlerinden giderdik. Öğretmenlerimiz takım elbiselerini giymiş, gömlekleri ütülü, kravatları takılı olurdu. O gün herkesin yüzünde bir heyecan, yüreğinde bir bayram sevinci vardı.

Meydana geldiğimizde Balabanlılar çoktan toplanmış olurdu. Genç yaşlı, kadın erkek, genç kızlar, dedeler, nineler… Herkes oradaydı. Saatlerce süren programlarda şiirler okunur, konuşmalar yapılır, folklor oyunları oynanırdı.

Yaşlı dedelerimizle ninelerimiz törenleri izlerken gözyaşlarını tutamazlardı. Şimdi düşünüyorum da, o gözyaşlarında kim bilir neler vardı? Geçmişin acıları, çekilen sıkıntılar, verilen mücadeleler ve bağımsızlığın kıymeti…

Yoldan geçenler bile törene katılırdı. Bağına bahçesine giden, eşeğinin üzerinde olan, sırtında kazması küreği bulunan… İstiklal Marşı okunmaya başlayınca herkes dururdu. İşini bırakır, olduğu yerde saygıyla dinlerdi. O anlarda kimsenin işi gücü kalmaz, herkes aynı duyguda buluşurdu.

Bir düşünün; sırtında küreğiyle bahçesine giden insan da, eşeğinin üzerinde yol alan köylü de durup İstiklal Marşı’nı dinliyordu. Çünkü o marş yalnızca okunmuyordu, yüreklerde hissediliyordu. Vatan sevgisi, insanların damarlarında akan kan gibiydi.

Balabanlılar Cumhuriyetin ülkemize neler kazandırdığının farkındaydı. Belki herkes uzun uzun anlatamazdı ama değerini bilirdi. Özgürlüğün, bağımsızlığın, eğitimin ve kendi geleceğini belirleyebilmenin ne demek olduğunu büyüklerinden öğrenmişlerdi.

Biz çocuklar da Cumhuriyet sevgisini yalnızca kitaplardan değil, yaşayarak öğreniyorduk. Öğretmenlerimizden, büyüklerimizden, bayrağımızdan ve meydanda bir araya gelen insanlarımızdan…

Bugün o küçük okulun bahçesi, trampetin sesi, öğretmenlerimizin gururlu duruşu, meydanı dolduran Balabanlılar birer hatıra oldu. Ama bazı hatıralar vardır, insanın yüreğinde hiç eskimez. Yaş aldıkça kıymeti daha iyi anlaşılır.

Şimdi o günleri düşündüğümde bir soruyu da kendime soruyorum: Biz o günlerde bayramlarımızı nasıl böyle içten, böyle birlik içinde kutluyorduk?

Belki imkânlarımız azdı ama heyecanımız büyüktü. Belki bugünkü gibi her şeyimiz yoktu ama bir araya gelmenin, aynı bayrağın altında durmanın değerini biliyorduk. Bayram dediğimiz, yalnızca bir tören değil; ortak sevincimiz, ortak hafızamızdı.

Şairin dizeleri gelir aklıma:

“Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıra dağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.”

Bu vatanı bizlere emanet edenleri unutmayalım. Cumhuriyeti kuranları, bağımsızlığımız uğruna can verenleri rahmet ve minnetle analım. Cumhuriyetin değerlerini çocuklarımıza anlatalım, geçmişimizi hatırlayalım ve geleceğe karşı sorumluluğumuzu unutmayalım.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun.

Ne mutlu Türk’üm diyene!

Merhaba Cumhuriyet, nice bayramlara…