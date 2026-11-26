Ülkemizde yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmelere baktıkça, yazı kaleme almaya korkar hale geldim; bu yaşımdan sonra hayatımda hiç çağrılmadığım karakollarda, cezaevlerinde nefes alamam diye düşünüyorum, ancak suya sabuna dokunmayan, yaşadığım küçük olayları kaleme alarak, okuyucularıma küçük de olsa bazı mesajlar vermek istiyorum.

Arabamı yenilemek için eskisini satmaya karar verdim, Sahibinden.Com sitesine ilan verdik, aradan bir saat bile geçmeden telefonum çaldı, bende kaydı bulunmayan bir numaraydı, açtım, ben daha alo demeden karşımdaki; “Selamünaleyküm abi” dedi, selamına karşılık verdim, hemen konuya girdi:

“Abi araba ilanınızı gördüm, tam benim aradığım araba, ücrette bana biraz indirim yapabilir misiniz?” dedi, ben de “Ne kadar indirim istiyorsun?” diye sorunca, küçük bir rakam söyledi, olur dedim ve karşımdaki biraz da heyecanlanmış gibi ekledi:

“Abi, eşime danışacağım, ben bu arabayı almak istiyorum, yarım saate kadar sana dönerim...”

Yarım saat kadar sonra aradı, selamını verdikten sonra, “Tamam abi, eşimle konuştum, arabayı almaya karar verdik,” dedi.

Hayırlısı olsun yanıtını verdim, adam, kendisini tanıttı; “Adım Abdullah, Batman’dan arıyorum, yarın iş yerimden izin alıp akşam yola çıkarım, Çarşamba günü Ankara’dayım İnşallah,” diye ekledi.

Ne iş yaptığını sordum, İnfaz Memuru, yani cezaevinde gardiyan olduğunu söyledi. Ertesi gün sabah saatlerinde beni aradı, “Abi, iş yerimden izin almak için müdürüme gittim, bana, tüm izinlerimi kullandığımı, sadece mazeret izni alabileceğimi söyledi. Mazeret izni için de belge düzenleyeceğim,” dedi.

Bir saat kadar sonra yeniden beni aradı, “Abi, mazeret izni için belge düzenleyeceğim, şu an notere geldim, bana İBAN numaranı gönderirsen sana araba ücretinin bir kısmını göndereceğim, bunu noterde onaylatıp resmi belgeye dönüştüreceğim...”

Daha bir kaç hafta önce oğlumun matbaacı arkadaşı da arabasını satmak için ilan vermiş, bu şekilde bir oyunla karşılaşmış; onu hatırlayıp adama, “Benim İBAN’la, kaparo ile işim olmaz, paranı alır gelirsin, noterde ödemeni yapar, arabayı alır gidersin,” dedim, adam telefonu kapattı, bir daha da dönmedi.

Bir süredir ev veya araba alıp satmak isteyenlerin sık sık dolandırıldığı haberlerine rastlıyorduk, sonunda az kalsın biz de bir örneğini yaşayacaktık; yaşam deneyimlerimiz sayesinde bu olayı kolay atlattık.

Son günlerde ülkemizde yaşanan Fon Krizi, yüz binlerce orta halli vatandaşın, üç beş milyon lirasını artırabilmek amacıyla yatırdığı fonlardan, bir kaç yüz kişinin milyarlarca liralık vurgunlar yaparak erişilmez servetler edindikleri olaylarının yoğun tartışmaları arasında, bu küçücük dolandırıcılara rastlamak, insanın vicdanını sızlatıyor doğrusu!..

İşsizlik, yoksulluk ve içerisinde sürükenmekte olduğumuz ekonomik kriz, tüm toplumsal kesimlerde kendi dolandırıcılarını üretiyor. Devlet gücüne sığınan yukarıdaki dolandırıcılar, milyarları korkusuzca, kolayca götürüyorlar, iktidar karşıtı siyasal muhalifler, belediye başkanları, gazeteciler, akademisyenler, hiç birisi kanıtlanamayan suçlamalarla cezaevlerinde ömürlerini tüketiyorlar, toplumun en tabandaki çaresiz kesimleri ise böylesine küçücük dolandırıcılık oyunları planlayarak, karınlarını doyurmaya, yaşama tutunmaya çabalıyorlar.

Önümüze baktığımızda, kapkaranlık bir gelecek görüyor ve dehşete düşüyoruz; nereye kadar sürecek bu toplumsal çürüme?..