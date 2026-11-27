Sevgili Okur,

Yine yeniden araba camlarının buz kestiği bir Ankara sabahından yazıyorum. Bu yazının konusu değişim olacak ve yine ince bir ip üzerinde birlikte düşünmek istiyorum.

Dinlediğim Beyindeki İkna Kodu kitabında bir söz duydum: “Zekâ, değişime ayak uydurabilme becerisidir.” Kitapta bu söz Stephen Hawking’e atfediliyor.

Hawking’e atfedilen bu sözü incelemek istiyorum. Zekâ, değişime ayak uydurma becerisidir diyelim. Peki, değişime direnen kişilerin zekâ düzeyleri ne seviyede olabilir?

Buna örnek bir deney var mı diye araştırdığımda karşıma şöyle bir çalışma çıktı:

Jeffrey A. LePine, J. A. Colquitt ve Amir Erez’in 2000 yılında Personnel Psychology dergisinde yayımlanan araştırmasında, 73 üniversite öğrencisinin katıldığı bir bilgisayar simülasyonunda görev kuralları beklenmedik biçimde değiştirildi. Bilişsel yeteneği yüksek olanlar değişikliklerden sonra daha iyi kararlar verdi. Ancak araştırmada deneyime açıklık gibi kişilik özelliklerinin de değişim sonrasındaki performansla ilişkili olduğu görüldü.

Demek ki bilişsel yetenek tek parametre değil ancak göz ardı da edilemez.

Ben değişime ayak uydurmayı Belarus’ta yaşamıştım. 2012 senesinde prefabrik hastanelerin otomasyon işleri için bu ülkede bulunmuştum.

Türkiye’den bir kafileyle birlikte gittik Belarus’a. İnşaat firmasının çalışanlarıydı bunlar, beni de kafileye yazmışlardı.

Belarus’ta şantiyede çalışmaya başladığımızda çalışma ortamının düzenine hayran kalmıştım. Belki o şantiyeye özel bir durum vardı, bilemiyorum.

Fark ettiğim şuydu: Bu düzene önce şaşıran bizler, birkaç gün sonra değişime ayak uydurduk.

Peki, orada değişimi sağlayan dürtme gücü ne olmuştu?

Seven Hill’in kurucusu Hüseyin Özbek’in bir konuşmasını izledim. Konuşması bana Jim Rohn’un klişeleşmiş bir sözünü hatırlattı: “İnsan, en çok vakit geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır.”

Gerçekten öyle midir peki?

Duyularımız yeni bir düzeni algılayınca mı zekâ parıltıları kendini göstermişti?

Belarus’a giden bizler, birkaç gün içinde daha zeki insanlar hâline gelmediğimize göre, belki de içinde bulunduğumuz ortam zekâmızı başka türlü kullanmamızı sağlamıştı.

Peki, bunun tersi de mümkün değil mi? Düzenli bir ortamdan düzensiz bir ortama giren insan, birkaç gün sonra düzensizliğe de ayak uydurmaz mı?

O zaman her değişime ayak uydurmak mı zekânın göstergesidir, yoksa hangi değişime ayak uydurmayacağını bilmek mi?

Ankara sabahında yine araba camlarının buzunu çözeceğim. Her sabah bunu yapmaya alıştım. Şimdi bir de alıştıklarımın hangilerinin buzunu çözmem gerektiğini düşüneceğim.

Sağlıcakla.