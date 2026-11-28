Sevgili okurlarım, bu hafta köşemde sizlere hayatımızın şekillenmesinde büyük emekleri olan, ancak ne yazık ki hak ettikleri değeri görmekte zorlanan öğretmenlerimizden bahsetmek istiyorum.

Geçtiğimiz günlerde 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladık. Çiçekler aldık, güzel mesajlar paylaştık, minnetimizi dile getirdik. Peki, öğretmenlerimizin yılın geri kalan günlerinde nasıl yaşadıklarını, hangi şartlarda çalıştıklarını, ne gibi sıkıntılar çektiklerini hiç düşündük mü?

Çocukluğumuzdaki öğretmenlerimizi hatırlayalım. Sokakta karşılaştığımızda kendimize çeki düzen verir, saygıyla selamlaşırdık. Anne babalarımız onların sözlerine kıymet verirdi. Öğretmenlik, toplumun en saygın mesleklerinden biriydi. Bugün ise o saygınlığın giderek aşındığını görmek insanın içini acıtıyor.

Bir öğretmen düşünün; sabah evinden çıkarken kirasını, elektrik faturasını, kredi kartı borcunu hesaplıyor. Okula vardığında bütün sıkıntılarını kapının dışında bırakıp öğrencilerine gülümsüyor. Onlara hayal kurmayı, geleceğe umutla bakmayı öğretiyor. Oysa kendisinin hayallerini gerçekleştirmesi her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.

Öğretmenlerimizin ekonomik koşulları üzerine eğitim sendikalarının yaptığı araştırmalar, borçlanmanın ve geçim sıkıntısının meslek mensupları arasında önemli bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Barınma, ulaşım, gıda ve çocuklarının eğitim masrafları karşısında öğretmen maaşlarının alım gücü büyük önem taşıyor.

Geleceğimizi emanet ettiğimiz insanların kendi geleceklerinden endişe duymaları ne kadar acı, değil mi?

Bir de atanmayı bekleyen öğretmenlerimiz var. Yıllarca üniversite okumuş, sınavlara hazırlanmış, ailelerinin umutlarını omuzlarında taşımış binlerce genç… Kimileri geçinebilmek için başka sektörlerde çalışıyor, kimileri ailesinden destek alıyor. Öğretmen olmak hayaliyle çıktıkları yolculukta yıllarını belirsizlik içerisinde geçiriyorlar.

Ücretli öğretmenlik ise eğitim sistemimizin üzerinde düşünülmesi gereken başka bir meselesi. Aynı okulda, aynı sorumlulukları üstlenen öğretmenlerin farklı ücretlere ve sosyal haklara sahip olması ne kadar adil?

Özel okullarda çalışan öğretmenlerimizi de unutmamak gerekiyor. Düşük ücretler, yoğun çalışma saatleri, iş güvencesinin yetersizliği ve sözleşmelerin yenilenmesine ilişkin belirsizlikler, birçok öğretmenimizin mesleki motivasyonunu olumsuz etkiliyor.

Üstelik öğretmenlerimizin sıkıntıları yalnızca ekonomik değil. Kalabalık sınıflar, sürekli değişen eğitim uygulamaları, bürokratik işlemler, veli baskısı ve okullardaki güvenlik sorunları da mesleğin yükünü ağırlaştırıyor.

Son yıllarda öğretmenlere yönelik hakaret, tehdit ve şiddet haberlerini üzülerek takip ediyoruz. Çocuğumuzun yanında öğretmenini küçük düşürdüğümüzde, aslında kendi çocuğumuzun eğitimine zarar verdiğimizin farkında mıyız?

Elbette öğretmenler de hata yapabilir. Ancak hiçbir anlaşmazlık saygısızlığı, hakareti veya şiddeti haklı çıkaramaz.

Eğitimde fırsat eşitsizliği de üzerinde durmamız gereken önemli konulardan biri. Bir tarafta teknolojik donanımı güçlü okullar, diğer tarafta temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan eğitim kurumları bulunuyor. Kendi cebinden öğrencisine defter, kalem alan, sınıfının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan öğretmenlerimiz var.

Şimdi biraz geçmişe dönelim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1923 yılında öğretmenlerin toplumdaki yerini şu anlamlı sözlerle ifade etmiştir:

“Dünyanın her tarafında öğretmenler, toplumun en fedakâr ve saygıdeğer unsurlarıdır.”

25 Ağustos 1924 tarihinde ise Muallimler Birliği Kongresi’nde öğretmenlere seslenerek “Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır” demiştir.

Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında öğretmenlere verilen bu değer, bugün hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir anlayıştır.

Bir öğretmenin maaşı, ay sonunu nasıl getireceğini düşündürecek değil, mesleğini huzurla yapmasını sağlayacak düzeyde olmalıdır. Öğretmenimiz kitap alırken fiyatını, mesleki gelişimi için katılacağı eğitimde bütçesini, kendi çocuğunun ihtiyaçlarını karşılarken cebindeki son parayı düşünmemelidir.

Atatürk’ün öğretmenlere verdiği değeri anlamak, yalnızca sözlerini okul duvarlarına asmakla mümkün değildir. Asıl önemli olan, o sözlerin anlamını öğretmenlerimizin yaşam şartlarına yansıtabilmektir.

Peki, neler yapılmalı?

Öğretmen maaşları gerçek yaşam koşulları dikkate alınarak düzenlenmeli, ek ders ücretleri iyileştirilmeli, emeklilik hakları güçlendirilmelidir. Öğretmen atamaları ihtiyaçlar doğrultusunda ve liyakat esasına göre yapılmalı, ücretli öğretmenlerin güvencesizlikleri giderilmeli, özel okullardaki çalışma şartları etkin biçimde denetlenmelidir.

Okullarımızda güvenlik tedbirleri artırılmalı, öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Eğitim politikaları oluşturulurken öğretmenlerimizin bilgi, birikim ve tecrübelerinden mutlaka yararlanılmalıdır.

Unutmayalım ki öğretmen yalnızca ders anlatan insan değildir. Bazen ailesinden yeterince ilgi göremeyen bir çocuğun sığınağı, bazen yeteneğinin farkında olmayan bir öğrencinin yol göstericisi, bazen de küçücük bir köy okulunda ülkesinin geleceğini yetiştiren isimsiz bir kahramandır.

Bugün doktorumuz, mühendisimiz, avukatımız, sanatçımız, bilim insanımız varsa hepsinin hayatında mutlaka bir öğretmenin emeği vardır.

Hepimizin hafızasında unutamadığı bir öğretmeni, yıllar geçmesine rağmen kulağında çınlayan bir nasihati vardır. Belki bugün bulunduğumuz yere ulaşmamızı sağlayan ilk cesareti de o öğretmenimiz vermiştir.

Öğretmenlerimize yılda bir gün çiçek vermek elbette güzeldir. Ancak onlara verebileceğimiz en kıymetli hediye, yılın diğer günlerinde insanca yaşayabilecekleri, güvenle çalışabilecekleri ve mesleklerini gururla sürdürebilecekleri koşulları sağlamaktır.

Çünkü öğretmenin sofrasından eksilen bereket, zamanla toplumun geleceğinden eksilen umut olur.

Geleceğimizi yetiştiren insanları geçim mücadelesi içerisinde bırakmak, aslında kendi geleceğimizden tasarruf etmek değil midir?

Bir ülkenin gerçek zenginliği yalnızca fabrikaları, yolları, binaları değildir. O ülkenin düşünebilen, sorgulayabilen, üretebilen, vicdanlı ve ahlaklı nesilleridir. İşte bu nesillerin yetişmesinde en büyük sorumluluğu öğretmenlerimiz üstlenmektedir.

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete uğurladığımız bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin ellerinden saygıyla öpüyorum.

Sizler yalnızca çocuklarımızın değil, yarınlarımızın da mimarlarısınız.

İyi ki varsınız, kıymetli öğretmenlerimiz. Hak ettiğiniz değeri gördüğünüz, geçim kaygısı taşımadan mesleğinizi yapabildiğiniz, yüzünüzden tebessümün eksilmediği nice güzel günler diliyorum.

Bir sonraki hafta başka bir konuyla hayata dokunmak üzere, hoşça kalın, sağlıkla kalın