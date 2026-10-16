22 Arlık 1987 Salı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları (ASKF) ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu için, bugünleri de olumlu etkileyen tarihsel bir gündür.

O tarihte, Ankara’da, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürü Kemal Kamiloğlu ile Konfederasyon Genel Başkanı Rıza Sümer arasında “Spor Kulüplerinin Ortaklaşa Yararlanacakları Lokal ve Tesislerin Kullanılması Protokolü” imzalandı.

Protokol, Konfederasyon’un girişimleri, Bakanlığın ve TBMM’nin oluru ile bütçeye konan ödeneğin Konfederasyon’a aktarılmasını, bu şekilde spor kulüplerinin ve ASKF’lerin ortak kullanacağı “Amatör Spor Merkezleri” sağlanmasını öngördü.

Bu nedenle, amatör sporun gönüllü kahramanları, Konfederasyonun kurucularını, sağlanan hakları, sonrasında görev alanların bu hakları nasıl koruduklarını, Bakanlar; Mehmet Vehbi Dinçerler, Hasan Celal Güzel, Metin Emiroğlu, Genel Müdürler; Şehabettin Aykol, Şehap Sayın, Kemal Kamiloğlu, Tevfik Sarpkaya, M. İhsan Coşkun ile Spor-Toto Teşkilat Müdürleri Aydın Karasüleymanoğlu, Ali Rıza Olcay ve Erdenay Oflas’ı, bazı spor dalı federasyon başkanlarını, il müdürlerini, belediye başkanlarını unutmamalıdır. Unutulmaması gereken isimler arasında Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, milletvekili çok sayıda vali, Emniyet Müdürü, belediye başkanı, amatör spor ve spodra demokrasi destekçisi insan var.

Sporda Demokrasi için Ankara'da yuva olan ilk yer.

Bu insanlar, fotoğraflı veya fotoğrafsız olarak Konfederasyon’un arşivlerinde, Türkiye Amatör Spor Dergisi’nde ve 2017 yılında hazırladığım, ücretsiz dağıtılan “Sporda Demokrasi Kahramanları” isimli kitapta yer alıyor.

Kitapta şu konular da var.

Sporda Örgütlenme ve Konfederasyon, 12 Eylül 1980 süreci, Spor Yönetimine katılma süreci, Sporda Demokrasi için atılan adımlar, Konfederasyon’un kamu yararına çalışan dernekler kapsamına alınması, Türkiye kelimesini kullanma izninin verilmesi, İllerde amatör spor merkezleri sağlanması, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları, ASKF’lerin etkinlikleri ve katılanlar, Konfederasyon’nun ziyaretleri, 8 adet Genel Kurul, Spor-Toto’ya amatör maçlar konması, Konfederasyonun verdiği Altın Spor ödülleri, Uluslararası ilişkiler, Amatör Spora Üstün Hizmet Ödülü, Sporda Demokrasiye Katkı Ödülü, Türkiye Amatör Spor Dergisi, Spor dalı federasyonlarında demokrasi adımları, ilk kadın gönüllüler, Başkanlar Kurulu toplantıları, Spor Yüksek Kurulu, Amatör Spor Dallarını Geliştirme Kurulu, Siyasal Partiler ve Milletvekilleri ile ilişkiler, Serbest Giriş Kartları, Spor Kurultayları (Şura),Yıllık Kalkınma Planlarında Konfederasyon, Sevdiğim Spor konulu resim yarışması, Ortak Sezon açılışları, Amatör Spor Haftası, Okul spor tesislerinin ortak kullanımı, Sağlık ve Sosyal Güvenlik için girişimler, Amatör sporcuların hastanelerde ücretsiz muayene ve tedavileri, Fotoğraf ve Karikatür ödülleri, sergileri.

Kaynakları inceledikçe daha çok ekleme yapma gereğini duyacağınız kanısındayım.

Kitap, yayınlandığı yıl, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarına ücretsiz gönderildi. Dileyenler için, ancak gelişmiş makineleri bulunan kırtasiyelerde çoğaltarak sağlanabilir. Kitabı inceleyeceklerin ve isimleri okuyacakların, fotoğraflardaki birçok insanın artık yaşamadığını bilmelerini beklerim.

Bu şu demek. ASKF’lerin ve Konfederasyon’un bugünlere gelişinde, artık aramızda bulunmayan bir çok sporda demokrasi kahramanının uzun yılları, emekleri, çektikleri sıkıntılar, Türkiye yollarında döktükleri alın terleri var.

Büyük bir hüzünle ve arkadaşlarıma duyduğum büyük bir özlemle belirtmeliyim ki, Genel Kurullarda veya Başkanlar Kurulu toplantılarında Kurucu Yönetim Kurulu’ndan sadece “Ben” oluyorum.

Bugün ASKF’leri ve Konfederasyonu yöneten sporda demokrasi kahramanı arkadaşlarım, yaşayan kuruculara ve nöbeti devredenlere karşı “vefa” ile ilgili eksikliklerinin bulunup bulunmadığını sorgulamalıdır. Kurucuları ve kendilerinden öncekileri özel günlerde aralarına davet ediyorlar mı, görüş, öneri ve desteklerini istiyorlar mı, yaşamayanların aile bireyleri ile iletişimleri var mı, hiç olmazsa yılda bir toplu anma günleri düzenlenip kabir ziyaretleri yapılıyor mu? Genel Kurullarda sunulan görsellerde neden kurucuların isimleri ve fotoğrafları yok?

Sorulara şunları da ekleyebiliriz.

Federasyonların ve Konfederasyon’un Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri arasında kadın arkadaşlarımız, beden eğitimi öğretmeni, spor bilimleri fakültesi öğretim üyesi, spor hekimi, hukukçu, psikolog, sosyolog, gazeteci var mı, hangisinde kaç kişi?

Bu yazımda, siyah-beyaz bir fotoğraf var. Ankara ASKF’nin, Konfederasyona doğru başlatılan yürüyüşün ilk aylarında toplandığı yer. Ulus’ta o dönemde İstanbul Eczanesi’nin üst kat deposu. Eczane çalışanlarından birisi, Ankara ASKF’nin Kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve Kızılcahamam Spor Kulübü temsilcisi Hidayet Tamer’in bizleri ağırladığı yer. Daha sonra Aydınlıkevler Spor Kulübü’nün, aynı adı taşıyan semtteki yerinde, sobanın çevresinde oturduğumuzu ve toplandığımızı anımsıyorum.

İşte Konfederasyon’un temelinin atıldığı yerler. Oradan buralara, o günlerden bu yıllara böyle gelindi.

3 Ekim 2026 tarihinde, Ankara’da Konfederasyon’un 20. Genel Kurulu’nu yaşayanlar, Konfederasyon yolunun ilk öncü yolcusu Ankara ASKF’nin üyeliğinin düşürülmesi için daha önceki Genel Kurulda ellerini kaldıranlar, son Genel Kurulda Federasyon’un üyeliğinin geri verilmesi için yapılan öneriye “hayır” diyenler, Konfederasyon çalışmalarına ve son Genel Kurulda yaşananlara karşı tepki gösterenler, bu tepkilerin hedefi olanlar, eczane deposunun fotoğrafının söylediklerini çok iyi dinlemeliler, görmeliler, duymalılar. Bazı arkadaşlarımız, öfke dolu tepkileri sonlandırmalı, sporda demokrasi kahramanı olduklarına inanarak, zorluklara, sıkıntılara ve yokluklara karşı, sadece ileriye bakarak birlikte ve dayanışma içinde hareket etmeliler. Gönüller kırılmamalı, incinenler ve incitenler kucaklaşmalıdır. Ankara ASKF’nin Genel Kurul tutanaklarına saygı ve hoşgörü gösterilmeli, üyeliği geri verilmelidir.

Bu önerilerin hızla yerine getirilmesinin hepinize çok yakıştığını göreceksiniz.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer dal federasyonları ile yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması, ilişkilerin ve dayanışmanın, tekrar önceki güzelliklere kavuşması için hepimizin katkıda bulunacağı iletişim yöntemleri kurulmalıdır.

Haydi, sporda demokrasinin gerçek kahramanları, kadın-erkek birlikte, dayanışma içinde, rakip değil, aynı takımda ve yedeksiz olmanın bilinci ile…Haydi…