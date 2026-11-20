Türkiye ve Dünya’daki şiddet türlerine baktığımızda nedenlerin ilk sırasında ekonominin bulunduğunu görebiliriz.

Fotoğrafta, soldan; LÖSEV Halkla İlişkiler Yönetmeni Ruşen Deviren, Katip Sonkurt, Kemal Yıldırım, Birol Mustafa Samim, Selma Erdel ve Rıza Sümer.

İnsanlara ve tüm canlılara yakışan; doğmak, beslenmek, barınmak, iletişim kurmak, sevmek, sevilmek, üremek, sağlıklı ve kimseden çekinmeden güven içinde, adaletin egemen olduğu bir Dünya’da mutlu yaşamaktır.

Tüm canlıların mutlu yaşayabilecekleri bir Dünya’yı, yerin üstündeki gerçek cenneti başaracak ve sonsuza dek sürdürecek olan kaynak, sevgi ve dostluktan alınacak besleyici güçtür.

Ne yazık ki, tüm canlılar, bu konuların tümünde, giderek ağırlaşan sorunların altında korkusuz ve mutlu yaşamayı, geçmiş milyarlarca yıla karşın başarabilmiş değil.

Silahsız ve şiddetsiz, sevgi, dostluk ve barış içinde yaşamak yolunda milyonlarca “güzel yürek”, her yerde ve her zaman, kadın-erkek birlikte emek, ömür ve can verdiği halde mutlu yaşamak hedefine varılamadı.

Kötülerin veya kötü yetiştirilmiş olanların örgütlü, paralı ve silahlı oldukları şu yıllarda, insan soyunun sevgi ve dostluğu sağlayabilmesi için işi giderek zorlaşıyor.

Yoksulluk, açlık, susuzluk, aşırı zenginlik, kan, barut, bomba, ölüm, korku ve gözyaşına karşın, hiçbir kötülük, yerin üstünün, herkesin sağlıklı doğduğu ve ömrü bitince sağlıklı öldüğü gerçek cennet haline gelmesini asla engelleyemeyecektir. Bu yoldaki şiddetsiz yürüyüşlere karşı olan “kötüler”, zaman, emek ve can kaybına neden olabilirler, ancak yürüyüş sürdürülecek ve hedefe mutlaka varılacaktır.

Dünya, mutlaka ve mutlaka, yoksulun olmadığı, sadaka kelimesinin kullanılmadığı yıllara da ulaşacaktır, iyi insanlarca ulaştırılacaktır.

Ancak, yine de, her zaman, bireysel veya kitlesel yardımlaşmalar, destekler, dayanışmalar elbette yaşanacaktır. İnsan onuruna yakışır toplumsal dayanışmalar her zaman ve her yerde olacaktır, olmalıdır.

Bilindiği gibi kısa adı LÖSEV olan Lösemili Çocuklar Vakfı, her yıl 02-08 Kasım günleri “Lösemili Çocuklar Haftası” dahil, zaman arası vermeden, lösemi konusunda toplumsal bilinci artırmak, erken teşhis ve lösemiyle mücadele eden aileler ve çocuklarla ilgili farkındalığı artırmak için takdire ve alkışa değer çalışmalar yapıyor.

2026 yılı Kasım ayının başlarında, Ankara’da, emekli ve toplum gönüllülüğünün kahramanlarından bir şairin LÖSEV’e maddi bağış yapması gibi onurlu bir davranış yaşandı. Şiirlerini “İçimden Dökülenler” isimli yapıtta toplayan, elde ettiği 50 bin Türk Lirasını LÖSEV’e bağışlayarak bu onurlu davranışı yapan insan, emekli ve Şiddetsiz Toplum Derneği üyesi Katip Sonkurt.

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı, Sonsöz Gazetesi ve Sonsöz İnternet Haber Sitesi yazarlarından birisi olarak 6 Kasım 2026 Cuma günü yaşanılan bu anlamlı ve onurlu davranışın tanıkları arasında bulunmayı yaşantımın ödülleri arasında sayıyorum.

Şair Katip Sonkurt’un bağışı nedeniyle LOSEV Halkla İlişkiler Yönetmeni Ruşen Deviren’le yapılan görüşmede, Şiddetsiz Toplum Derneği üyesi Birol Mustafa Samim ile toplum gönüllülerinden yazar Selma Erdel ve Kemal Yıldırım da bulundular.

Bu 50 bin Türk lirasının; para olarak ifade edilmesi, rakamlara ve kelimelere yansıtılması, mal ve hizmet alımları ile değerlendirilmesi elbette çok kolay. Hepimiz, asıl olarak bu bağışta ve diğer tüm bağışlarda; ölçülemez olumlu yanları, sevgi ve mutluluk veren çarpan etkileri, toplumların ve bir ülkenin insanlık anlayışını görmeliyiz. Irmakların, derelerin, göllerin, denizlerin ve okyanusların oluşmasını sağlayan damlaların, nasıl görkemli büyüklüklere ulaştığını bilerek LÖSEV’i ve gönüllü çalışmaları desteklemeliyiz.

Şair, emekli ve toplum gönüllüsü Katip Sonkurt, kitabı ve yaptığı bağışla ilgili görüş ve duygularını şöyle dile getirdi.

“Şiir, insanın içindeki saklı bahçenin dış dünyaya açılan kapısıdır. Kimi zaman suskunlukların çığlığı, kimi zaman da en saf sevginin dildeki yankısıdır. "İçimden Dökülenler" adını verdiğim şiir kitabımı okurlarla buluşturduğumda, bu mısraların yalnızca bana ait olmadığını, paylaşıldıkça büyüyen bir duygu ortaklığına dönüştüğünü fark ettim. Sanat, yalnızca estetik bir zevk sunmakla kalmaz; aynı zamanda toplumsal bağları güçlendiren görünmez bir köprüdür.

Kitabın baskısından elde edilen gelirin önemli bir kısmını Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlama kararını alırken, bu köprünün en güzel adımlarından birini atmak istedim. Çünkü biliyorum ki kelimelerin şifa dağıttığı yerde, iyilik de en saf haliyle çoğalır.

Bugün, bu kitabın sayfalarını çeviren her okurumuz, aslında minik yüreklerin yeniden gülümsemesine ortak olmaktadır. Dayanışmanın, paylaşmanın ve insan kalabilmenin en güzel tınısı türkülerde ve şiirlerde saklıdır. Bu yolculukta bir sürü kahraman var. Hepsine sonsuz teşekkürler.

Gelin, bu dayanışma zincirini hep birlikte daha da büyütelim; çünkü iyilik, paylaşıldıkça azalmayan, aksine dünyamızı ısıtan tek gerçektir.”

Katip Sonkurt’un iç ısıtan ve umut artıran kısa sözlerinden sonra yazımı şöyle sonlandırmak istiyorum.

Haydi, yoksulluğun ve yokluğun olmadığı, sevgi ve dostluktan beslenen “Büyük Aile” haline gelindiği, sadaka kültürünün tarihte kaldığı, Katip Sonkurt ve diğer insanların yaptığı gibi yardımlaşmanın, güç birliğinin “0nur” verdiği Türkiye ve Dünya için, her yerde, kadın-erkek birlikte, dayanışma içinde, haydi…