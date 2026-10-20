16 Ekim 2026 Cuma, Ankara. Amatör Spor Haftası nedeniyle Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğinde bir ödül töreni düzenlendi. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Kurtuluş’ta, Kıbrıs Caddesindeki binasında düzenlenen törenin davetlileri arasındaydım.

Beklenmedik bu davetin bende yarattığı duyguları sizlerle paylaşmamın nedenleri var. Paylaşmamın duygusal nedenleri, iki güzel insanın Gençlik ve Spor Bakanı oldukları dönemlere dayanıyor. Başbakan Süleyman Demirel döneminde, Adalet Partisi Tokat Milletvekili Av. Ali Şevki Erek, Başbakan Bülent Ecevit döneminde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Av. Yüksel Çakmur.

İki hukukçunun Bakan, benim de basın danışmanı olduğum 1980 öncesi yıllarda, şimdiki Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün binalarında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü işlev görüyordu. Çok genç bir kamu görevlisi ve spor gazetecisi olarak iki binada ve toplantı salonunda çok güzel anılarım var.

Aradan geçen yaklaşık 50 yıl sonra, “Amatör Spor Haftası En’ler Ödül Töreni” için oradaydım. Birkaç kişi hariç, 50 yıl önce daha doğmamış kamu görevlileri ve gönüllü spor kahramanları ile birlikte olmanın ürettiği duyguları sayfalara sığdıramam.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kadın-erkek genç görevlilerinin ödül töreni için gelen konukları ve sporcuları karşılayışlarında, ağırlayışlarında ve uğurlayışlarında gösterdikleri içten iletişim yöntemlerinden gurur duydum. Tümünün ve gelecek kuşakların bu topraklarda ve bu binalarda sevgi, dostluk ve huzur içinde yaşamalarını, hep böyle “güzel insanlar” olarak çevrelerine mutluluk ışıkları yaymalarını dilerim.

Gençlik ve Spor konularından sorumlu Ankara Vali Yardımcısı Adem Öztürk, İl Müdürü Mustafa Çelik, Spor Hizmetleri Müdürü Soner Başkaya, şube müdürleri; Ahmet Akay, Hilal Gül, Gürsel Uzunca ve Adem Aldemir, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Başkan Yardımcıları Engin Bozkaya, Cengiz Albayrak ve Mesut Ayyıldız, Genel Sekreter Osman Nuri Okumuş arasındaki yakınlık, illerde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları, ülke genelinde de Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nu kurmak için Ankara’dan başlattığımız hareketin ilk adımlarını ne kadar doğru attığımızı bir kez daha göstermiştir.

İlk adımları atarken ve sonrasında yürüyüşümüzü hızlandırırken, hatta ülke düzeyinde yaygınlaştırırken Gençlik ve Spor Bakanlığı, önceleri Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü isimleri verilen Genel Müdürlüğü, il müdürlüklerini evimiz, yuvamız kabul ettik. Bu yaklaşımımızı her yerde ve her zaman içtenlikle dillendirdik. İl Federasyonlarının (ASKF) kurulması için gittiğimiz illerde valilerimizi, il müdürlerimizi ve Emniyet Müdürlerimizi ziyaret ettik, kuruluş belgelerini onların imzalarından sonra Emniyet Müdürlerimize teslim ettik. O yıllarda spor kulüplerinin ve federasyon-konfederasyon şeklindeki üst kuruluşların oluşturulmasına ilişkin işlemler İl Emniyet Müdürlüklerinde yapılıyordu.

Eksiklerimiz, sorunlarımız ve zorluklarımız olsa da kamu yönetimleri ve gönüllü kuruluşların birlikteliğinde gerçekten “Büyük Spor Ailesi” olmayı başardık. Elbette, her yaştaki gençlerin yer aldığı “Türkiye Büyük Spor Ailesi”, spora demokrasi ve şiddetsiz iletişim alanındaki kazanımlarını koruyacak ve geliştirecektir. Spor kulüpleri yöneticileri, kamu görevlileri, spor dalı federasyonlarındaki yönetici ve çalışanlar, her spor dalındaki antrenörler, saha komiserleri, gözlemciler, sporcular, hakemler, spor gazetecileri, taraftarlar, izleyiciler ve diğer görevlilerden oluşan bu “Büyük Aile”, daha çok spor kulübü, daha çok kadın-erkek sporcu, daha çok gönüllü insan hedefine varmak için el ve gönül birliği içinde hareket edeceklerdir.

İnsanlardan kaynaklanan sorunlara karşı gönüllülerin dirençleri azalmayacaktır. Spor tesislerinin; insanların yaşadığı, öğrenim gördüğü ve çalıştığı alanlarda yapılması için sabırla verilen uğraşlar sürdürülecektir.

Tekrar ödüllere dönmek istiyorum. Otobüslerde ve bazen de kamyonlarda geçen geceleri, yağmur ve kar altında il müdürlüklerinin açılmasını beklediğim ilk yılların sabahlarını, çocuklarım Şirin ve Deniz’den, özverili anne ve öğretmen Selma Sümer’den uzakta geçen, ancak sporda demokrasi kahramanlarına ulaştığım şafak vakitlerini, Diyarbakır yakınlarındaki Malabadi Köprüsünde, Muş veya Hakkari yolunda, karanlıkta araç bekleyişlerimi, soyunma odalarının sıralarında birkaç saatliğine uyumaya çalıştığım anları, Trakya, Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu yollarında özlem ve umutla yaşadıklarımı tekrar anımsatan ödül töreni. Çünkü, ödül alanlar arasında ben de vardım.

Sporcuların yanında, bana “Amatör Spor Destekçisi”, gazeteci meslektaşım, gönüldaşım, OSTİM Radyo Spor Müdürü Atila Kiper’e “Yılın Amatör Basını”, sporcu babası Cevdet Koton’a da “Yılın Sporcu Ailesi” ödülü verildi.

Törende yaptığım konuşmada belirttiğim gibi bu ödülü, ASKF’ler ve Konfederasyon kapanmasın diye istemeden ihmal ettiğim anne Selma Sümer, can evlatlar Şirin ve Deniz’e adıyorum. Annem Fatma, babam Tahsin Sümer’i, komşu Başköy (Rize-Pazar) ilkokuluna başlatan dayım İsmet Sümer’i, Ankara’ya getiren amcam Besim Sümer’i, yıllarca uzak kaldığım kardeşlerimi, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı, sporda demokrasi hareketine destek veren illerdeki kamu görevlilerini, spor kulüplerindeki gönüllüleri, spor basınındaki meslektaşlarımı, kısaca binlerce insanı gördüm verilen ödülde.

Ödül alan sporcuların isimlerini, ödül verenleri, birkaç fotoğrafı ve törenle ilgili ek görüşlerimi, 23 Ekim 2026 Cuma günkü yazımda paylaşmaya çalışacağım.

Tek ödülü alan binlerce insanı, binlerce insanı tek ödüle sığdıran Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndaki kahramanları alınlarından öpüyorum. Yaşamayanlara da rahmet ve huzur içinde yatmalarını diliyorum.

Haydi, Türkiye Spor Ailesinin kahramanları, sporun sevgi, dostluk ve sağlık demek olan gerçek hedefi için her yerde ve her zaman, kadın-erkek birlikte, dayanışma içinde, haydi…